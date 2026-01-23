Lịch thi đấu cực hay đội tuyển Việt Nam tại VCK futsal châu Á: Đụng Thái Lan rất mạnh

Đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở lượt cuối

Tại VCK futsal châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ được đánh giá rất mạnh là đương kim á quân châu Á Thái Lan, Kuwait và Li Băng. Đây được xem là bảng đấu giàu tính cạnh tranh, đòi hỏi thầy trò HLV Diego Giustozzi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực, chiến thuật lẫn bản lĩnh thi đấu nếu muốn đạt được mục tiêu đề ra.

Đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27.1, chạm trán Li Băng lúc 13 giờ ngày 29.1, trước khi đá trận hạ màn bảng B với Thái Lan lúc 15 giờ ngày 31.1.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2026. Giải được phát trên TV360 ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 24.1 để tham dự VCK futsal châu Á 2026. Trước thời điểm xuất quân, HLV trưởng Diego Giustozzi sẽ chốt danh sách chính thức gồm 14 cầu thủ.

Trong quá trình chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam đã có hai trận giao hữu kín với đội tuyển futsal Afghanistan tại TP.HCM. Thông qua những màn so tài này, HLV trưởng Diego Giustozzi đánh giá cao giá trị chuyên môn của các "bài kiểm tra", đồng thời chỉ ra những yêu cầu cụ thể cả về mặt chuyên môn lẫn tâm lý mà đội tuyển cần tiếp tục hoàn thiện trước khi bước vào sân chơi châu lục.

Đánh giá về kết quả đạt được qua hai trận đấu với Afghanistan vừa qua, HLV Diego Giustozzi cho biết: "Hai trận đấu với Afghanistan đã cho chúng tôi thấy những điểm cần cải thiện và khả năng của đội tuyển. Tôi không hề nghi ngờ về trình độ kỹ thuật của các cầu thủ, nhưng chúng ta không thể chỉ thi đấu bằng kỹ thuật, chúng ta cần phải quyết liệt hơn, kinh nghiệm hơn và hiểu rõ từng tình huống hơn. Afghanistan đã tham dự kỳ World Cup mới đây, vì vậy đây chính là trình độ cần thiết để vươn tới World Cup. Tôi hài lòng vì sau những trận đấu này, chúng tôi có thể xác định rõ mục tiêu và biết mình cần cải thiện điều gì".

Thầy trò HLV Giustozzi đã có 2 trận giao hữu kín với Afghanistan tại TP.HCM ẢNH: VFF

Vị HLV người Argentina nhấn mạnh, loạt trận vừa qua mang ý nghĩa định hướng rất quan trọng cho giai đoạn chuẩn bị tiếp theo. "Khi đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Malaysia hay Myanmar, trình độ thể chất và kỹ thuật phần nào tương đương. Nhưng khi gặp các đối thủ khác ở châu Á với nền tảng thể lực và chất lượng chơi bóng khác biệt, chúng ta cần phải nâng tầm. Hai trận đấu này giúp tôi hiểu rõ hơn cách làm việc trong những ngày tới để chuẩn bị cho các trận gặp những đối thủ ở đẳng cấp đó", HLV Diego Giustozzi nói.

Về sự trở lại của hai ala Trần Thái Huy và Châu Đoàn Phát sau chấn thương, HLV Diego Giustozzi bày tỏ sự hài lòng khi các cầu thủ đã được ra sân và dần lấy lại cảm giác thi đấu. "Tôi rất vui khi họ có được những phút thi đấu cần thiết. Thái Huy đã khiến tôi bất ngờ, dù chưa đạt phong độ cao nhất nhưng cậu ấy thi đấu rất tự tin. Đoàn Phát cần thêm thời gian, song tôi thấy cậu ấy tiến bộ rõ rệt từ trận đầu sang trận thứ hai. Từng bước một, chúng tôi cần họ sẵn sàng để tham gia thi đấu tại VCK châu Á sắp tới".