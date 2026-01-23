Đại sứ quán Úc và VFF làm điều đặc biệt dành cho đội tuyển nữ Việt Nam trước giải châu Á

Úc chào đón đội tuyển nữ Việt Nam

Tham dự buổi lễ có bà Renée Deschamps – Đại biện lâm thời Úc tại Việt Nam; bà Nguyễn Phương Hòa – Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ VH-TT-DL; ông Nguyễn Hồng Minh – Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam. Về phía VFF tham dự buổi tiệc có ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó chủ tịch; ông Nguyễn Quốc Hội – Uỷ viên thường trực Ban Chấp hành; ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký VFF, cùng các cầu thủ, ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam, đại diện các đối tác, cơ quan truyền thông và các quốc gia có đội tuyển tham dự giải đấu.



Buổi tiệc được tổ chức trang trọng và ấm cúng Ảnh: VFF

Phát biểu tại buổi lễ, bà Renée Deschamps chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thể thao như một cầu nối gắn kết con người và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Úc và Việt Nam.

Bà Renée Deschamps khẳng định Úc tự hào chào đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến thi đấu trên sân nhà tại giải đấu hàng đầu châu lục, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào tinh thần quyết tâm, đoàn kết và sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực.



Bà Renée Deschamps – Đại biện lâm thời Úc tại Việt Nam và thầy trò HLV Mai Đức Chung, Huỳnh Như

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, gửi lời cảm ơn trân trọng tới Đại sứ quán Úc tại Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm và ủng hộ đối với bóng đá nữ cũng như thể thao Việt Nam. Ông nhấn mạnh, việc đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt tại VCK châu Á là niềm vui và niềm tự hào chung của thể thao Việt Nam, các vận động viên không chỉ thi đấu vì màu cờ sắc áo mà còn mang theo hình ảnh, bản lĩnh và khát vọng vươn ra thế giới của thể thao Việt Nam.

Ông đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Úc ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của các tổ chức Úc trong quá trình các đội tuyển thể thao Việt Nam thi đấu và tập huấn tại Úc. Qua đó, ông bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, nhất là trong lĩnh vực thể thao, sẽ tiếp tục được tăng cường và phát triển sâu rộng hơn nữa.



Đội tuyển nữ Việt Nam và các quan khách

Ônh Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Úc đã dành cho đội tuyển nữ Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo và đầy thiện chí trước thềm vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026.

Ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh, trong những dấu mốc quan trọng của bóng đá nữ Việt Nam, từ lần đầu tham dự vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 cho đến hành trình hướng tới vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, Đội tuyển nữ Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, động viên và đồng hành quý báu từ Chính phủ và Đại sứ quán Úc. Đây là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và khát vọng để toàn đội tiếp tục vươn lên trên đấu trường châu lục.

Sự kiện đồng thời góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Úc trong lĩnh vực thể thao và giao lưu nhân dân, trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.



Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 do Úc đăng cai sẽ quy tụ 12 đội tuyển quốc gia nữ xuất sắc nhất châu lục, thi đấu tại các thành phố Perth, Gold Coast và Sydney, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ và thể thao nữ trong khu vực.

