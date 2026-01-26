Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 26.1.2026: Vàng SJC tăng thêm 3 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
26/01/2026 08:55 GMT+7

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh, đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Kim loại quý trên thị trường thế giới đã phá mức giá 5.000 USD/ounce và lập kỷ lục khi tăng thêm 99 USD/ounce chỉ trong vòng vài giờ giao dịch sáng 26.1.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 2,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 174,6 triệu đồng, bán ra 176,5 triệu đồng. ACB tăng giá mua vào thêm 3 triệu đồng mỗi lượng, lên 174,5 triệu đồng; còn chiều bán ra tăng thêm 2,8 triệu đồng, lên 176,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng miếng 2,3 triệu đồng, lên 173,8 triệu đồng; còn giá bán ra tăng 2,2 triệu đồng, lên 176,5 triệu đồng… Trong 7 ngày qua, vàng miếng SJC đã tăng tổng cộng 11,5 triệu đồng/lượng và liên tục phá các mức cao kỷ lục chưa từng có.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh thêm 2,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 173 triệu đồng, bán ra 176 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 173 triệu đồng, bán ra 175,6 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 26.1.2026: Vàng SJC tăng thêm 3 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng mạnh 99 USD/ounce, lên 5.084 USD. Vàng chính thức tăng vượt mức giá 5.000 USD/ounce và đã đi lên 2% trong phiên giao dịch đầu tuần. Những lo ngại về địa chính trị đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục mới trước bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos (Thuỵ Sĩ) tuần trước, nhưng việc giải quyết cuộc khủng hoảng Greenland dường như không đủ để ngăn cản kim loại quý này tăng giá.

Trong tuần này, thị trường đón nhận những thông tin kinh tế quan trọng được công bố. Đó là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), nhưng thị trường không kỳ vọng bất kỳ sự điều chỉnh lãi suất nào cho đến tháng 6. Dù vậy, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao bất kỳ dấu hiệu bất đồng nào trong quá trình bỏ phiếu, và bất kỳ dấu hiệu thách thức nào trong cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Vào thứ hai, thị trường sẽ nhận được thông tin về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ trong tháng 11, còn chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ sẽ được công bố vào sáng thứ ba. Tin tức ngày thứ tư sẽ chủ yếu xoay quanh các ngân hàng trung ương, với quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Canada được công bố vào buổi sáng và quyết định chính sách tiền tệ của Fed vào buổi chiều. Sau đó, vào thứ năm, các nhà giao dịch sẽ theo dõi dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, và tuần kết thúc với việc công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ cho tháng 12 vào sáng thứ sáu.

