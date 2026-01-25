Giá vàng hôm nay 25.1.2026: Tăng vọt hơn 13 triệu đồng trong tuần

Sáng 25.1, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 172,3 triệu đồng/lượng, bán ra 174,3 triệu đồng - đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng tăng 11,5 triệu đồng.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng nhảy vọt khi mua vào lên 170,5 triệu đồng, bán ra 173 triệu đồng, tăng 13,3 triệu đồng so với cuối tuần trước. Riêng tại công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tăng 11,5 triệu đồng như vàng miếng SJC sau một tuần, đưa giá mua lên 171,3 triệu đồng, bán ra 174,3 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng trong khi vàng nhẫn là 3 triệu đồng một lượng.

Giá vàng tăng hơn 13 triệu đồng trong tuần và xác lập kỷ lục mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới cuối tuần lập kỷ lục mới gần sát 5.000 USD/ounce khi giao dịch quanh 4.983 USD/ounce, tăng 387 USD sau một tuần. Đồng thời, giá bạc cũng lập đỉnh mới khi vượt mốc 100 USD/ounce. Kim loại quý liên tiếp xác lập đỉnh mới khi nhà đầu tư vẫn tìm đến các tài sản an toàn, bao gồm vàng, bạc do lo ngại về nguy cơ nổ ra cuộc chiến thương mại mới và sự bất ổn về đầu tư của Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng không có gì đảm bảo quan hệ Mỹ-châu Âu đã cải thiện bền vững sau những tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Xu hướng tăng giá của vàng vẫn được nhiều chuyên gia dự báo tiếp tục duy trì trong tuần tới. Cụ thể, trong cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco News với 15 nhà phân tích Phố Wall tham gia thì có 12 người, chiếm 80% dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng và vượt mức 5.000 USD/ounce. Bên cạnh đó, có 2 người, tương ứng 13% nghĩ rằng vàng đi ngang và vẫn có 1 người dự báo vàng quay đầu giảm. Tương tự, cuộc khảo sát Main Street với 272 nhà đầu tư cá nhân thì có 193 người, chiếm 71% dự báo vàng sẽ tiếp đà tăng. Ở chiều ngược lại có 40 người, tương ứng 15% nghĩ rằng kim loại quý sụt giảm và 39 nhà đầu tư còn lại, tương đương 14% cho rằng vàng đi ngang.

