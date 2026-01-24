Giá vàng hôm nay 24.1.2026: Phá vỡ mọi kỷ lục cũ khi vượt mức 174 triệu đồng

Sáng nay (24.1), giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 172,3 triệu đồng/lượng, bán ra 174,3 triệu đồng, tăng 1,1 triệu đồng so với cuối tuần qua. Vàng miếng một lần nữa phá vỡ mọi kỷ lục trước đây và ghi nhận mức cao nhất lịch sử.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng 1,2 triệu đồng sau một đêm khi Công ty SJC mua vào 170,5 triệu đồng, bán ra 173 triệu đồng - đây cũng là kỷ lục mới của vàng nhẫn tại SJC.

Giá vàng sáng 24.1 tiếp tục lập kỷ lục mới trên 174 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao, đạt 4.983,1 USD/ounce, cao hơn hôm qua 38 USD. Thậm chí trong phiên giao dịch 23.1 (theo giờ Mỹ), lần đầu tiên kim loại quý lên sát ngưỡng 5.000 USD/ounce khi chạm mức kỷ lục 4,988.17 USD/ounce. Đồng thời, giá bạc tiếp tục lập kỷ lục mới khi vượt mốc 100 USD/ounce và hiện xoay quanh 103,8 USD/ounce.

Nhiều nhà phân tích cho hay, thị trường tiếp tục đổ mạnh vào các tài sản trú ẩn an toàn giữa bối cảnh bất ổn địa chính trị và kỳ vọng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất. Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết trên Kitco News rằng vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn và công cụ đa dạng hóa danh mục trong bối cảnh kinh tế và chính trị đầy bất định. Đây không chỉ là một "cơn bão hoàn hảo" mang tính nhất thời, mà là dấu hiệu của những thay đổi mang tính nền tảng.

Kể từ đầu năm 2026 đến nay, căng thẳng giữa Mỹ và NATO liên quan đến Greenland, những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cùng với bất định kéo dài quanh vấn đề thuế quan, đã thúc đẩy mạnh nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn, đẩy giá vàng và bạc liên tiếp lập kỷ lục mới...

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ khép phiên cuối tuần trái chiều. Chỉ số Nasdaq tăng 0,28% lên 23.501,24 điểm và S&P 500 nhích nhẹ 0,03%, đóng cửa tại 6.915,61 điểm... Ngược lại, Dow Jones giảm 285,30 điểm, tương đương 0,58%, xuống 49.098,71 điểm. Đà giảm gần 4% của cổ phiếu Goldman Sachs đã gây áp lực lớn lên chỉ số này.