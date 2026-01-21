Giá vàng, bạc tăng cao

Chiều 21.1, giá vàng miếng SJC tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào lên 168,5 triệu đồng, bán ra 170,5 triệu đồng. Trong ngày 21.1, đơn vị này đã 5 lần thay đổi giá vàng, với mỗi bước từ 500.000 đồng đến 3,1 triệu đồng, trong đó có 1 lần giảm 700.000 đồng/lượng. Tổng mức tăng trong ngày là 4,4 triệu đồng/lượng. Mức giá cao nhất mà vàng miếng SJC đạt được là 170,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra, mua vào 168,7 triệu đồng. Tương tự, ACB 8 lần thay đổi giá vàng, mua vào lên 168,5 triệu đồng, bán ra 170,5 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Phú Quý cũng đã 4 lần thay đổi giá vàng miếng, tổng mức tăng gái trong ngày là 3,9 triệu đồng/lượng, bán ra với giá 170 triệu đồng/lượng, mua vào có giá 167,5 triệu đồng.

Giá vàng lên gần 171 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng nhanh khi Công ty SJC đã tăng thêm mỗi lượng vàng nhẫn 1,7 triệu đồng, mua vào lên 165,9 triệu đồng, bán ra 168,5 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn 3,9 triệu đồng trong ngày, mua vào lên 167 triệu đồng, bán ra 170 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 4,5 triệu đồng, mua vào lên 166 triệu đồng, bán ra 169 triệu đồng…

Trên thị trường thế giới, giá vàng đã tăng hơn 100 USD/ounce trong ngày, lên 4.863 USD/ounce, có thời điểm giá lên 4.888,8 USD/ounce, mức cao nhất từ trước đến nay. Với mức tăng hơn 2,1% trong ngày 21.1, giá vàng đã ghi nhận mức lên giá gần 77% trong một năm qua khi thêm 2.110 USD/ounce. Nhu cầu trú ẩn vào vàng trước những bất ổn chính trị trên thế giới đã khiến kim loại quý không ngừng gia tăng và mức giá 5.000 USD/ounce được dự báo trước đó sẽ sớm xuất hiện.

Không những vàng, giá bạc cũng tăng. Công ty Sacombank - SBJ tăng giá bạc loại 1 lượng thêm 15.000 đồng, lên 3,609 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 3,699 triệu đồng. Đối với loại 1kg, tăng thêm 400.000 đồng, mua vào lên 96,24 triệu đồng, bán ra 98,64 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua bạc loại 1 lượng với giá 3,588 triệu đồng, bán ra 3,699 triệu đồng; loại 1kg mua vào 95,679 triệu đồng, bán ra 98,639 triệu đồng… Giá bạc đang tiến dần đến mức giá 100 triệu đồng/kg.

Giá bạc đã xác lập mức giá kỷ lục khi lên gần 95 USD/ounce. Theo Peter Kinsella, Trưởng bộ phận Ngoại hối toàn cầu tại UBP, các nhà đầu tư không nên kỳ vọng lợi nhuận từ bạc ở mức giá hiện tại. Giá bạc đã tăng hơn 30% kể từ đầu năm đến nay và đã tăng từ 50 - 60% chỉ trong vòng 2 - 3 tháng qua. Các nhà đầu tư phải thật sự can đảm mới mua bạc ở mức giá cao kỷ lục.