Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 23.1.2026: Vụt tăng 4 triệu đồng lập kỷ lục mới

An Yến
An Yến
23/01/2026 08:47 GMT+7

Giá vàng trong nước lập kỷ lục mới trên 173 triệu đồng song hành cùng thị trường thế giới.

Sáng 23.1, giá vàng trong nước tăng vùn vụt theo đà đi lên của thế giới. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 171,3 triệu đồng/lượng và bán ra 173,3 triệu đồng - ghi nhận mức cao kỷ lục trong lịch sử của vàng. So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng miếng tăng thêm 4 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng 4,1 triệu đồng sau một đêm khi Công ty SJC mua vào 169,3 triệu đồng, bán ra 171,8 triệu đồng. 

Tại một số đơn vị khác đầu ngày chưa điều chỉnh giá vàng nhẫn. Nhưng thông thường, nhiều đơn vị như Bảo Tín Minh Châu thời gian gần đây đều bán ra vàng nhẫn bằng vàng miếng SJC.

Giá vàng hôm nay 23.1.2026: - Ảnh 1.

Giá vàng sáng 23.1 lập kỷ lục mới trên 173 triệu đồng/lượng

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt mốc 4.900 USD/ounce trong ngày 22.1 (theo giờ Mỹ) và đang giao dịch quanh mức 4.945 USD/ounce, cao hơn sáng hôm qua 150 USD. Đồng thời, giá bạc tiếp tục lập mức cao kỷ lục mới khi vượt xa 96 USD/ounce.

Kim loại quý lập kỷ lục khi căng thẳng địa chính trị kéo dài, đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đạt được một thỏa thuận với NATO, theo đó Mỹ sẽ có quyền tiếp cận toàn diện và lâu dài đối với Greenland. Trong khi đó, người đứng đầu NATO cho rằng, các đồng minh cần tăng cường cam kết đối với an ninh Bắc Cực nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, chi tiết của bất kỳ thỏa thuận nào vẫn chưa rõ ràng, và Đan Mạch khẳng định chủ quyền đối với Greenland không phải là vấn đề có thể đem ra bàn thảo.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cao cấp tại Zaner Metals, nhận định những nhịp điều chỉnh ngắn hạn sẽ được xem là cơ hội mua vào đối với vàng. Ông đang nhìn thấy mốc 5.000 USD/ounce ở phía trước và xa hơn nữa theo phân tích kỹ thuật Fibonacci dự phóng giá vàng ở mức 5.187,79 USD/ounce cũng là kịch bản hoàn toàn khả thi.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 22.1.2026: Giảm gần 2 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay 22.1.2026: Giảm gần 2 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng quay đầu giảm khỏi mức đỉnh khi thị trường thế giới rớt dưới ngưỡng 4.800 USD/ounce.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá vàng hôm nay Vàng miếng vàng nhẫn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận