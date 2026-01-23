Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Giá vàng tăng lên kỷ lục mới

Thụy Miên
Thụy Miên
23/01/2026 20:21 GMT+7

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới hôm nay (23.1) sau một tuần đầy biến động với những diễn biến tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ).

Giá vàng thế giới tăng kỷ lục mới giữa biến động Kinh tế toàn cầu - Ảnh 1.

Một thỏi vàng trọng lượng 1 kg và một đồng vàng ở cửa hàng trang sức tại Dubai (UAE)

ảnh: reuters

AFP hôm 23.1 đưa tin giá vàng thế giới tăng mạnh, tiến gần đến ngưỡng kỷ lục là 5.000 USD/ounce (1 ounce tương đương 31,1gram).

Bất chấp cái kết tương đối yên ả cho một tuần đầy hỗn loạn trên các thị trường, ông Dan Coatsworth, người đứng đầu bộ phận thị trường tại AJ Bell (trụ sở tại Anh), lưu ý giá vàng vẫn tiếp tục tăng do các nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ vùng an toàn.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại các đe dọa về Greenland cũng như cảnh báo áp thuế đối với các đồng minh châu Âu, nhà phân tích Coatsworth cho rằng giới đầu tư vẫn trong trạng thái đề phòng ông Trump bất ngờ đổi ý.

Cũng trong ngày 23.1, các thị trường chứng khoán tại châu Âu duy trì sự thận trọng trong các giao dịch, với thị trường Paris (Pháp) giảm điểm, còn thị trường Frankfurt (Đức) và London (Anh) gần như đứng giá vào giữa phiên.

Trong khi đó, các thị trường châu Á đóng cửa với đà tăng, nối tiếp tín hiệu tích cực từ Phố Wall.

Về đồng USD, những động thái cứng rắn mới nhất của chủ nhân Nhà Trắng nhằm vào các đồng minh châu Âu đã khôi phục tâm lý lo ngại về một cuộc chiến thương mại và gia tăng bất ổn cho môi trường đầu tư tại Mỹ. Kết quả là đồng USD giảm giá trong tuần này.

Các nhà phân tích cho rằng hiện vẫn chưa có gì chắc chắn để đảm bảo rằng quan hệ Mỹ - châu Âu đã được cải thiện theo hướng ổn định.

Giới đầu tư cũng đang chuẩn bị tinh thần cho cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần sau. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các số liệu kinh tế nhìn chung phù hợp với dự báo và sau khi các công tố viên Mỹ nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell. Điều này làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Tin liên quan

Cần tiết kiệm bao nhiêu để nghỉ hưu tại Mỹ?

Cần tiết kiệm bao nhiêu để nghỉ hưu tại Mỹ?

Một danh sách được công bố mới đây chỉ ra số tiền tiết kiệm để một người chi trả các khoản thiết yếu sau nghỉ hưu tại Mỹ có sự chênh lệch tương đối giữa các tiểu bang.

Mỹ bán dầu Venezuela, thu nửa tỉ USD

Hàng không dân dụng sẽ thay đổi thế nào trong năm 2026?

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Tổng thống Trump greenland davos
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận