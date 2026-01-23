Giá vàng tăng lên kỷ lục mới

Một thỏi vàng trọng lượng 1 kg và một đồng vàng ở cửa hàng trang sức tại Dubai (UAE) ảnh: reuters

AFP hôm 23.1 đưa tin giá vàng thế giới tăng mạnh, tiến gần đến ngưỡng kỷ lục là 5.000 USD/ounce (1 ounce tương đương 31,1gram).

Bất chấp cái kết tương đối yên ả cho một tuần đầy hỗn loạn trên các thị trường, ông Dan Coatsworth, người đứng đầu bộ phận thị trường tại AJ Bell (trụ sở tại Anh), lưu ý giá vàng vẫn tiếp tục tăng do các nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ vùng an toàn.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại các đe dọa về Greenland cũng như cảnh báo áp thuế đối với các đồng minh châu Âu, nhà phân tích Coatsworth cho rằng giới đầu tư vẫn trong trạng thái đề phòng ông Trump bất ngờ đổi ý.

Cũng trong ngày 23.1, các thị trường chứng khoán tại châu Âu duy trì sự thận trọng trong các giao dịch, với thị trường Paris (Pháp) giảm điểm, còn thị trường Frankfurt (Đức) và London (Anh) gần như đứng giá vào giữa phiên.

Trong khi đó, các thị trường châu Á đóng cửa với đà tăng, nối tiếp tín hiệu tích cực từ Phố Wall.

Về đồng USD, những động thái cứng rắn mới nhất của chủ nhân Nhà Trắng nhằm vào các đồng minh châu Âu đã khôi phục tâm lý lo ngại về một cuộc chiến thương mại và gia tăng bất ổn cho môi trường đầu tư tại Mỹ. Kết quả là đồng USD giảm giá trong tuần này.

Các nhà phân tích cho rằng hiện vẫn chưa có gì chắc chắn để đảm bảo rằng quan hệ Mỹ - châu Âu đã được cải thiện theo hướng ổn định.

Giới đầu tư cũng đang chuẩn bị tinh thần cho cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần sau. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các số liệu kinh tế nhìn chung phù hợp với dự báo và sau khi các công tố viên Mỹ nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell. Điều này làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương.