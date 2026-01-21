Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Kinh tế thế giới

Cần tiết kiệm bao nhiêu để nghỉ hưu tại Mỹ?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
21/01/2026 11:04 GMT+7

Một danh sách được công bố mới đây chỉ ra số tiền tiết kiệm để một người chi trả các khoản thiết yếu sau nghỉ hưu tại Mỹ có sự chênh lệch tương đối giữa các tiểu bang.

Phân tích từ trang tài chính cá nhân GOBankingRates cho thấy tổng số tiền tiết kiệm ước tính cần thiết để nghỉ hưu ở tuổi 65 có sự chênh lệch tại các bang ở Mỹ, Đài CNBC đưa tin hôm 18.1.

Dẫn đầu xếp hạng khoản tiền tiết kiệm tối thiểu cao nhất để nghỉ hưu là ở bang Hawaii. Theo ước tính, một người sẽ cần ít nhất 2,2 triệu USD (hơn 57 tỉ đồng) nếu sống ở Hawaii để nghỉ hưu ở tuổi 65 và chi trả những chi phí thiết yếu trong 25 năm tới, bao gồm nhà ở, thực phẩm, đi lại, dịch vụ tiện ích và y tế.

Cần tiết kiệm bao nhiêu để nghỉ hưu tại Mỹ? - Ảnh 1.

Hai cặp đôi người cao tuổi ngắm cảnh biển ở thành phố San Diego, bang California của Mỹ

ẢNH: REUTERS

Ở chiều ngược lại, bang Oklahoma có tổng chi phí ước tính thấp nhất, với 735.284 USD (hơn 19 tỉ USD) cần để nghỉ hưu.

Trong danh sách, có 18 tiểu bang có tiền tiết kiệm tối thiểu để nghỉ hưu trên 1 triệu USD. Xếp sau Hawaii lần lượt là các bang Massachusetts (1,7 triệu USD), California (1,5 triệu USD), Alaska (1,4 triệu USD), New York (1,3 triệu USD).

Phân tích được dựa trên chi phí sinh hoạt trung bình của người nghỉ hưu từ 65 tuổi ở mỗi tiểu bang, trích từ dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố.

GOBankingRates đã trừ đi khoản trợ cấp an sinh xã hội trung bình và ước tính số tiền tiết kiệm cần thiết để trang trải các chi phí còn lại, bằng cách sử dụng tỷ lệ rút tiền hàng năm là 4%. Mức phí được thống kê không bao gồm khoản chi tự phát như du lịch, giải trí, ngoài ra không tính lạm phát và chi phí phát sinh bất ngờ.

Chi phí nhà ở chiếm phần lớn nhất trong chi tiêu hằng năm và chi phí này ở mỗi bang lại có sự chênh lệch lên đến 30.000 USD/năm.

Theo trang Investopedia ngày 20.1, trong nhóm người độ tuổi 65 - 74 tại Mỹ khai báo sở hữu khoản tiết kiệm hưu trí năm 2022, số dư trung bình là 200.000 USD. Có 51% số người nhóm tuổi này sở hữu tài khoản tiết kiệm nghỉ hưu ở bất kỳ hình thức nào. Trong khi đó, tỷ lệ cao nhất là nhóm người độ tuổi 45 - 54, khi có 62,2% người ở tuổi này có khoản tiết kiệm nghỉ hưu.

