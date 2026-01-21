Giới siêu giàu kêu gọi đánh thuế chính mình

Bức thư được công bố trùng thời điểm Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), kêu gọi thu hẹp khoảng cách ngày càng lớn giữa nhóm siêu giàu và phần còn lại của xã hội. Trong số những người ký tên có diễn viên Mark Ruffalo, nhạc sĩ Brian Eno và nhà sản xuất phim kiêm nhà từ thiện Abigail Disney, theo The Guardian ngày 21.1.

Những chiếc du thuyền hạng sang tại cảng Monaco ẢNH: REUTERS

Trong thư, nhóm này cho rằng sự giàu có cực đoan đang làm suy yếu nền dân chủ, gia tăng loại trừ xã hội và góp phần làm trầm trọng thêm khủng hoảng khí hậu. "Một số ít cá nhân sở hữu khối tài sản khổng lồ đang tích lũy quyền lực chính trị, ảnh hưởng tới chính phủ, truyền thông và các tiến trình đổi mới", bức thư nêu.

Theo tạp chí Forbes, sau khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thành lập nội các giàu nhất trong lịch sử nước Mỹ, với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 7,5 tỉ USD vào tháng 8.2025.

Một cuộc khảo sát do nhóm Patriotic Millionaires thực hiện với gần 3.900 người tại các nước G20 có tài sản trên 1 triệu USD cho thấy 77% số người được hỏi tin rằng giới siêu giàu đang mua chuộc ảnh hưởng chính trị. Hơn 60% lo ngại sự giàu có cực đoan là mối đe dọa đối với dân chủ, và 2/3 ủng hộ tăng thuế để đầu tư cho các dịch vụ công.

Trong khi đó, tổ chức từ thiện phát triển Oxfam cho biết số lượng tỉ phú toàn cầu đã vượt mốc 3.000 người lần đầu tiên, sau khi ghi nhận mức tăng kỷ lục trong năm qua. Ông Amitabh Behar, Giám đốc điều hành Oxfam International, nhận định: "Năm ngoái, sự gia tăng tài sản của các tỉ phú là chưa từng có tiền lệ. Giới siêu giàu đang được tự do hành động hoàn toàn. 1% người giàu nhất hiện sở hữu khối tài sản lớn hơn nhiều lần tổng tài sản công cộng của toàn thế giới cộng lại".

Theo Oxfam, xu hướng này cho thấy nhu cầu cấp bách phải cải cách chính sách thuế và ưu tiên giảm bất bình đẳng trong bối cảnh khoảng cách giàu - nghèo tiếp tục gia tăng.