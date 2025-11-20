Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thu nhập một năm của các tỉ phú đủ giúp cả thế giới thoát nghèo

Khánh An
Khánh An
20/11/2025 08:53 GMT+7

Các tỉ phú thuộc 20 nền kinh tế hàng đầu kiếm được 2.200 tỉ USD trong năm ngoái, trong khi tất cả người nghèo trên thế giới chỉ cần 1.650 tỉ USD để thoát nghèo.

Thu nhập của các tỉ phú giúp giải quyết vấn đề người nghèo trên toàn cầu - Ảnh 1.

Một người làm vườn nghỉ trưa trong khi một chiến dịch dọn dẹp quy mô lớn trước hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi

ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 20.11 dẫn thông cáo của tổ chức từ thiện Oxfam cho biết các tỉ phú thuộc 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) kiếm được 2.200 tỉ USD trong năm ngoái, đủ để giúp tất cả những người nghèo trên thế giới thoát nghèo.

Tổ chức có trụ sở tại Anh kêu gọi hội nghị thượng đỉnh G20, diễn ra tại Nam Phi từ ngày 22-23.11, ủng hộ những sáng kiến của nước chủ nhà nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng tài sản toàn cầu nghiêm trọng và gánh nợ đang làm suy yếu các quốc gia đang phát triển.

Tổ chức này cho biết các tỉ phú ở 19 nước thuộc G20 đã kiếm được 2.200 tỉ USD trong năm ngoái, khi tổng tài sản của họ tăng lên 15.600 tỉ USD, dựa trên danh sách của Forbes.

"Chi phí hằng năm để giúp 3,8 tỉ người hiện đang sống dưới chuẩn nghèo thoát khỏi tình trạng này là 1.650 tỉ USD", theo thông cáo.

Oxfam ủng hộ một khuyến nghị mà Nam Phi sẽ trình lên hội nghị thượng đỉnh sắp tới về việc thành lập một hội đồng quốc tế nhằm giải quyết bất bình đẳng, theo cách tương tự như Liên Hiệp Quốc vận hành IPCC để ứng phó với mối đe dọa từ tình trạng ấm lên toàn cầu.

"Nếu G20 do Nam Phi chủ trì thành lập một Hội đồng quốc tế về Bất bình đẳng mới, thì đó sẽ là một bước tiến lớn trong việc giải quyết tình trạng bất bình đẳng đang ở mức khẩn cấp", theo Giám đốc điều hành Oxfam Amitabh Behar.

Tỉ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu 500 tỉ USD

Oxfam kêu gọi đánh thuế "một cách công bằng" đối với người giàu trên thế giới nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo và ứng phó tình trạng khí hậu suy thoái.

Tổ chức này nêu đích danh Mỹ, nước đang tẩy chay cuộc họp tại Nam Phi, là bên ủng hộ cho "các chính sách mang tính hủy hoại, từ thuế quan liều lĩnh đến các ưu đãi thuế mang tính thụt lùi và cắt giảm viện trợ cứu sinh", những điều làm gia tăng bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo.

Kêu gọi hành động về vấn đề nợ, Oxfam cho biết có 3,4 tỉ người đang sống tại các quốc gia chi nhiều tiền trả lãi nợ hơn là cho giáo dục hoặc y tế.

G20 gồm 19 quốc gia cùng Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi, đại diện cho 85% GDP toàn cầu và 2/3 dân số thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

Tỉ phú Người nghèo Bất bình đẳng G20 OXFAM Liên Hiệp Quốc
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
