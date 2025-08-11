Làn sóng bùng nổ giới siêu giàu nhờ AI

Biển quảng cáo về AI ven một xa lộ ở San Francisco (bang California, Mỹ) ẢNH: REUTERS

Các công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo đã tạo ra hàng chục tỉ phú mới trong năm nay, góp phần vào cơn bùng nổ AI đang nhanh chóng trở thành làn sóng tạo ra của cải lớn nhất trong lịch sử gần đây, theo Đài CNBC.

Những vòng gọi vốn "khủng" trong năm nay của Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere và các công ty khởi nghiệp khác đã tạo ra những khối tài sản khổng lồ và đẩy định giá lên mức kỷ lục.

Gần 500 kỳ lân

Theo CB Insights, công ty phân tích dữ liệu có trụ sở tại Mỹ, hiện có 498 "kỳ lân", tức công ty AI tư nhân được định giá từ 1 tỉ USD trở lên, với tổng giá trị 2.700 tỉ USD. Trong số này, có tới 100 công ty được thành lập kể từ năm 2023. Hiện có hơn 1.300 công ty khởi nghiệp AI được định giá trên 100 triệu USD.

AI đang tạo ra của cải cá nhân ở quy mô lớn, làm lu mờ các làn sóng công nghệ trước đây. Điều này thể hiện qua giá cổ phiếu tăng vọt của Nvidia, Meta, Microsoft và các công ty niêm yết liên quan AI khác, cùng với các công ty hạ tầng đang xây dựng trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán, cũng như các khoản đãi ngộ khổng lồ dành cho các kỹ sư AI.

"Nhìn lại hơn 100 năm dữ liệu, chúng ta chưa từng thấy của cải được tạo ra với quy mô và tốc độ như thế này. Đây là điều chưa có tiền lệ", theo ông Andrew McAfee, nhà nghiên cứu chính tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).

Bà Mira Murati, nhà sáng lập công ty khởi nghiệp Thinking Machines Lab và CEO Dario Amodei củea Anthropic AI ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CNBC

Một làn sóng tỉ phú mới đang xuất hiện cùng với định giá tăng vọt. Vào tháng 3, Bloomberg ước tính rằng 4 công ty AI tư nhân lớn nhất đã tạo ra ít nhất 15 tỉ phú với tổng giá trị tài sản ròng 38 tỉ USD. Kể từ đó, đã có thêm nhiều công ty AI tư nhân được định giá từ 1 tỉ USD trở lên ra đời.

Những vấn đề phát sinh

Phần lớn của cải từ AI hiện nằm trong các công ty tư nhân, khiến việc cổ đông và nhà sáng lập rút vốn trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường thứ cấp đang cho phép các cổ đông tại các công ty tư nhân bán cổ phần của mình cho nhà đầu tư khác và tạo ra tính thanh khoản. Nhiều nhà sáng lập cũng có thể vay vốn dựa trên cổ phần mà họ nắm giữ.

Bên cạnh đó, hàng chục công ty tư nhân đang được mua lại hoặc sáp nhập, cũng góp phần tạo ra tính thanh khoản.

Việc thu hút giới giàu lên nhờ AI có thể sẽ là một thách thức đối với các công ty quản lý tài sản truyền thống.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng những nhà sáng lập AI siêu giàu sẽ nhận ra nhu cầu đối với các dịch vụ truyền thống và cá nhân hóa mà chỉ những đội ngũ quản lý tài sản chuyên trách mới có thể cung cấp. Những dịch vụ này gồm tư vấn về thuế, thừa kế và lập kế hoạch tài sản, hay về hoạt động từ thiện và xây dựng danh mục đầu tư.