Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Mỹ bán dầu Venezuela, thu nửa tỉ USD

Thụy Miên
Thụy Miên
15/01/2026 07:25 GMT+7

Thương vụ đầu tiên bán dầu tịch thu từ Venezuela có giá 500 triệu USD đã hoàn tất, theo một quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ vừa bán dầu Venezuela thu về nửa tỉ USD - Ảnh 1.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Venezuela xác nhận vừa điện đàm lần đầu sau khi ông Nicolás Maduro bị Mỹ bắt

ảnh: afp

Hiện chi tiết cụ thể về thương vụ này vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, quan chức Mỹ khẳng định sắp tới sẽ có thêm nhiều đợt bán dầu Venezuela khác, Đài CBS News hôm 15.1 đưa tin.

Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố Mỹ sẽ bán từ 30 đến 50 triệu thùng dầu của Venezuela, thông qua quan hệ hợp tác với các công ty dầu khí Mỹ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers thông báo nhà lãnh đạo Mỹ đã đảm nhận vai trò trung gian cho một thỏa thuận năng lượng lịch sử với Venezuela sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt.

Bà cho biết đội ngũ của ông Trump đang tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận với những công ty dầu khí sẵn sàng chi những khoản đầu tư chưa từng có nhằm khôi phục cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở Venezuela.

Đại sứ Nga ở Venezuela kể gì về vụ đột kích của Mỹ bắt ông Maduro?

Trong một diễn biến liên quan, chủ nhân Nhà Trắng hôm 14.1 xác nhận đã có cuộc điện đàm dài với Tổng thống lâm thời của Venezuela Delcy Rodriguez. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự bắt giữ ông Maduro hôm 3.1.

"Hôm nay chúng tôi vừa có cuộc điện đàm tốt đẹp, bà ấy là một người tuyệt vời", AFP dẫn lời ông Trump nói với phía báo chí tại Phòng Bầu dục.

Sau đó, trên mạng xã hội, ông Trump cho biết đã cùng bà Rodriguez thảo luận nhiều chủ đề, bao gồm dầu mỏ, khoáng sản, thương mại và an ninh quốc gia.

Bà Rodriguez cũng xác nhận trên mạng xã hội về cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Mỹ về nghị trình làm việc song phương vì lợi ích cho nhân dân hai nước, cũng như những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa hai chính phủ.

Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị mới, Tổng thống lâm thời khẳng định Venezuela đang tiến vào một giai đoạn chính trị mới.

Tin liên quan

Mỹ sẽ kiểm soát cổ phần của ¾ hành lang lãnh thổ giữa Armenia - Azerbaijan

Mỹ sẽ kiểm soát cổ phần của ¾ hành lang lãnh thổ giữa Armenia - Azerbaijan

Mỹ thông báo Armenia sẽ trao cho Washington quyền kiểm soát cổ phần bao trùm gần ¾ hành lang nối liền lãnh thổ nước này với láng giềng Azerbaijan.

Doanh nghiệp Mỹ lo dầu mỏ ở Venezuela 'không thể đầu tư được'

Trung Quốc lên tiếng sau khi Mỹ lên kế hoạch sử dụng dầu Venezuela

Khám phá thêm chủ đề

dầu Venezuela Tổng thống Trump Nicolás Maduro Delcy Rodriguez
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận