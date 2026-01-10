Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Doanh nghiệp Mỹ lo dầu mỏ ở Venezuela 'không thể đầu tư được'

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
10/01/2026 10:15 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những cam kết Washington sẽ kiểm soát hoạt động khai thác dầu mỏ ở Venezuela, song nhiều doanh nghiệp hàng đầu tỏ ra hoài nghi về triển vọng.

Tổng thống Trump ngày 9.1 đã có cuộc họp với lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ trong ngành năng lượng. Tại cuộc gặp, ông kêu gọi doanh nghiệp chuẩn bị phương án đầu tư vào khai thác dầu ở Venezuela.

Ông Trump khẳng định chính quyền Mỹ sẽ quyết định công ty nào được phép hoạt động tại Venezuela, sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuần trước.

"Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về việc công ty dầu khí nào sẽ được phép hoạt động (ở Venezuela). Chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận với các công ty”, ông Trump phát biểu trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, cho rằng các doanh nghiệp nước ngoài trước đây không có sự bảo vệ đáng kể dưới thời ông Maduro.

Doanh nghiệp Mỹ lo dầu mỏ ở Venezuela 'không thể đầu tư được'- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các doanh nghiệp năng lượng Mỹ tại Nhà Trắng ngày 9.1

ẢNH: REUTERS

"Thế nhưng bây giờ các bạn có sự an toàn tuyệt đối. Đó là một Venezuela hoàn toàn khác" ông nói thêm.

Dù vậy, các doanh nghiệp vẫn tỏ ra hoài nghi về tính khả thi, khả năng sinh lời cũng như các rào cản pháp lý.

Ông Darren Woods, Tổng giám đốc (CEO) Tập đoàn ExxonMobil, một trong những doanh nghiệp hàng đầu về năng lượng của Mỹ, cho biết: “Chúng tôi đã bị tịch thu tài sản ở Venezuela 2 lần rồi, nên các vị có thể hình dung rằng việc tái gia nhập lần thứ 3 sẽ đòi hỏi những thay đổi rất đáng kể”.

“Nếu chúng ta nhìn vào các cấu trúc và khuôn khổ pháp lý và thương mại hiện hành ở Venezuela – thì hiện nay, đất nước này không thể đầu tư được”, ông Woods nêu thêm. Lãnh đạo ExxonMobil vẫn tin tưởng rằng chính quyền Mỹ sẽ làm việc với phía Venezuela để tạo ra những thay đổi phù hợp cho doanh nghiệp đầu tư.

Một phát ngôn viên của Tập đoàn ConocoPhillips cho biết CEO Ryan Lance của họ đánh giá cao cuộc thảo luận về việc chuẩn bị các bước để đầu tư vào Venezuela.

Thượng viện Mỹ tìm cách 'hãm phanh' quyền lực ông Trump về Venezuela

Trước đó, Financial Times đưa tin đại diện một số doanh nghiệp trong ngành năng lượng quan ngại về lập trường không nhất quán của chính quyền ông Trump khiến việc rót vốn vào dầu Venezuela có thể rủi ro.

Phát biểu sau cuộc họp, ông Trump nói rằng các bên tham gia đã "về cơ bản đạt được thỏa thuận", nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể nào. Ông tuyên bố các công ty dầu mỏ sẵn sàng đầu tư "ít nhất 100 tỉ USD".

Theo AFP dẫn lời các chuyên gia, dù thực tế Venezuela sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới với 300 triệu thùng đã được thống kê, hoạt động khai thác vốn gặp khó khăn do hạ tầng xuống cấp, cũng như khó sinh lời trong thời gian ngắn. Việc khai thác dầu thô nặng vốn tốn kém, chưa kể đến xu thế toàn cầu đang giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Hiện chỉ có Chevron là công ty Mỹ duy nhất sở hữu giấy phép khai thác dầu ở Venezuela. ExxonMobil và ConocoPhillips đã rời khỏi thị trường này vào năm 2007 sau khi từ chối yêu cầu từ chính phủ Venezuela khi đó muốn quốc hữu hóa tài sản.

Tin liên quan

Mỹ bắt giữ tàu dầu thứ 5, lãnh đạo Venezuela kiên trì ngoại giao

Mỹ bắt giữ tàu dầu thứ 5, lãnh đạo Venezuela kiên trì ngoại giao

Mỹ bắt giữ tàu dầu Olina về cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa trên biển của Mỹ tại Venezuela, trong khi Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết nước này sẽ kiên trì biện pháp ngoại giao với Mỹ.

Mỹ xúc tiến kế hoạch kiểm soát dầu mỏ Venezuela

Vụ Mỹ tấn công Venezuela: Ông Trump trao đổi với công ty dầu mỏ, 'lơ' quốc hội?

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Dầu mỏ Công ty Mỹ Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận