Vụ Mỹ tấn công Venezuela: Ông Trump trao đổi với công ty dầu mỏ, 'lơ' quốc hội?

Truyền thông Mỹ cho hay ông Trump từng đề cập đã nói chuyện với tất cả công ty dầu mỏ Mỹ “trước và sau” vụ đột kích Venezuela và bắt Tổng thống Nicolas Maduro. Khi được hỏi vào hôm 5.1 rằng liệu ông có nói cho các công ty về kế hoạch không, ông Trump đáp rằng: “Không, nhưng chúng tôi đã thảo luận về ý tưởng như ‘sẽ thế nào nếu chúng ta tấn công?’”.

“Các công ty dầu mỏ chắc chắn biết rằng chúng tôi đang tính toán làm điều gì đó, tuy nhiên chúng tôi không nói với họ kế hoạch của mình”, ông Trump bổ sung.

Trước đó, các nghị sĩ Mỹ đã đặt vấn đề tại sao chính phủ không thông báo cho quốc hội về kế hoạch tại Venezuela hôm 3.1. Ông Trump cho biết đã chọn không tiết lộ do lo ngại rò rỉ thông tin.

Nhà máy lọc dầu Marathon ở bang California, Mỹ ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn Công ty Chevron (Mỹ) Bill Turenne cho biết doanh nghiệp không được thông báo trước về chiến dịch gần đây của Mỹ. “Các lãnh đạo cấp cao của chúng tôi thường xuyên gặp gỡ các bên liên quan từ chính phủ, cơ quan quản lý và liên doanh trên toàn cầu như một phần hoạt động kinh doanh thông thường của Chevron, tuân thủ đầy đủ tất cả các luật và quy định có liên quan, bao gồm cả chính sách của Mỹ”, ông nói.

Ông Trump kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ chuẩn bị kế hoạch đầu tư vào sửa chữa, nâng cấp hạ tầng khai thác dầu ở Venezuela. Các quan chức Mỹ đã có cuộc đàm phán quan trọng với các giám đốc ngành năng lượng vào ngày 7.1. Ngoài ra, ông Trump cũng tổ chức cuộc họp với lãnh đạo ngành sẽ diễn ra ngày 9.1.

Theo Financial Times dẫn các nguồn thạo tin ngày 8.1, giới lãnh đạo doanh nghiệp muốn tổng thống Mỹ đưa ra những đảm bảo pháp lý và tài chính vững chắc, trước khi họ rót vốn vào Venezuela.

Hồi đầu tuần, ông Trump nói rằng các công ty dầu mỏ có thể được hoàn tiền thông qua chính phủ hoặc doanh thu, nếu đầu tư vào Venezuela. Dù vậy, các doanh nghiệp vẫn tỏ ra thận trọng. Một số người đề cập những chính sách thiếu nhất quán.

“Chẳng ai muốn đổ tiền vào đó khi chỉ một bài đăng mạng xã hội bất chợt có thể thay đổi toàn bộ chính sách đối ngoại của đất nước”, một nhà đầu tư tư nhân giấu tên nói với Financial Times.

Mỹ bắt tàu chở dầu liên quan Venezuela sau nhiều tuần truy đuổi

Trong cuộc họp ngày 7.1, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng Washington cần có quyền kiểm soát hoạt động mua bán dầu ở Venezuela “vô thời hạn”, với doanh thu được chuyển vào các tài khoản do chính phủ Mỹ kiểm soát.

Liên quan hành động của Mỹ tại Venezuela, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 7.1 khẳng định các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác tại Venezuela, bao gồm cả Trung Quốc, cần được bảo vệ. Bà Mao nói rằng Trung Quốc lên án hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, theo China Daily.