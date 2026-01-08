Số tàu chiến Mỹ gần Venezuela giờ ra sao sau khi Tổng thống Maduro bị bắt?

Một số quan chức Mỹ hôm 7.1 cho hay đội tàu chiến Mỹ tập trung ở biển Caribbean trong thời gian chuẩn bị cho việc bắt giữ Tổng thống Maduro hôm 3.1 hiện đã bắt đầu giảm bớt quy mô.

Họ cho hay hai tàu độ USS Iwo Jima và USS San Antonio đã đến vùng biển phía bắc Cuba ở Đại Tây Dương. Ít nhất một trong hai tàu này có thể quay trở lại cảng nhà ở thành phố Norfolk thuộc bang Virginia (Mỹ) trong những tuần tới, theo một quan chức.

Tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima của Mỹ di chuyển trên biển Caribbean ngày 21.10.2025

Ảnh: AFP

USS Iwo Jima và USS San Antonio vẫn thuộc quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ, đơn vị giám sát các hoạt động quân sự ở phần lớn khu vực Mỹ Latinh, và có thể được điều động trở lại biển Caribbean nếu cần thiết, theo một quan chức khác.

Động thái di chuyển hai tàu đổ bộ làm giảm bớt số lượng binh sĩ Mỹ ở biển Caribbean vài ngàn người, xuống còn khoảng 12.000 người, theo The Washington Post.

Việc di chuyển hai tàu đổ bộ diễn ra trong bối cảnh vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có triển khai lực lượng trên bộ đến Venezuela để ổn định an ninh ở đó hay không. Ông Trump đã để ngỏ khả năng này, trong khi một số quan chức Mỹ cho hay bất kỳ việc triển khai nào như thế sẽ chỉ mang tính tạm thời và tập trung vào việc bảo vệ cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

Tuy nhiên, việc hai tàu đổ bộ chuyển hướng đến Đại Tây Dương cho thấy nhiệm vụ chính của các tàu này đã hoàn thành và chính quyền Trump có thể sẽ hạn chế số lượng tàu chiến đóng tại khu vực này khi cân bằng nhiều ưu tiên an ninh quốc gia.

Mỹ bắt tàu chở dầu liên quan Venezuela sau nhiều tuần truy đuổi

Ngoài ra, một số khí tài của Không quân Mỹ, như máy bay CV-22 của Lực lượng Đặc nhiệm được sử dụng cho hoạt động tìm kiếm và cứu nạn chiến đấu và máy bay MC-130 cần thiết cho việc tiếp nhiên liệu trên không, cũng đã rời đi, theo một quan chức Mỹ thứ ba. Vị quan chức này cho biết thêm cả hai loại máy bay này đã được sử dụng để hỗ trợ cuộc đột kích bắt ông Maduro ở thủ đô Caracas của Venezuela hôm 3.1.

Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ và Lầu Năm Góc không trả lời yêu cầu bình luận, theo The Washington Post.

Mỹ bắt đầu tăng cường lực lượng hải quân ở Caribbean từ mùa hè 2025, với một lực lượng đặc nhiệm gồm ba tàu do tàu USS Iwo Jima dẫn đầu nằm trong số lực lượng đầu tiên được điều động. Tàu USS Iwo Jima, chở các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh thủy quân lục chiến số 22, đã được triển khai cùng với tàu USS San Antonio và tàu USS Fort Lauderdale, hiện vẫn đang ở vùng biển Caribbean, tính đến ngày 7.1.

Việc tăng cường lực lượng đã mở rộng đáng kể vào tháng 10.2025, khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ra lệnh cho tàu sân bay USS Gerald R. Ford và một số tàu chiến liên quan di chuyển từ vùng biển châu Âu đến biển Caribbean.

Tuy các quan chức Lầu Năm Góc chưa cung cấp đầy đủ thông tin về việc các tàu của họ đã được sử dụng như thế nào trong chiến dịch bắt giữ ông Maduro hôm 3.1, nhưng những phát ngôn từ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine cho thấy cả tàu sân bay USS Gerald R. Ford lẫn tàu đổ bộ USS Iwo Jima đều đóng vai trò quan trọng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng với Tổng thống Trump và các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu khác của Mỹ, ông Caine cho hay chiến dịch bắt ông Maduro bao gồm 150 máy bay cất cánh từ 20 địa điểm khác nhau, trong đó có một số địa điểm trên biển. Trong số các máy bay chiến đấu tham gia có F-18 và EA-18, theo ông Caine. Cả hai loại máy bay này đều được triển khai từ USS Gerald R. Ford.

Sau khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ hôm 3.1, Tổng thống Maduro bị đưa bằng trực thăng đến tàu USS Iwo Jima. Cuối ngày hôm đó, ông Maduro bị đưa đến New York, trước phiên tòa xét xử hôm 5.1 về tội buôn bán ma túy. Tại phiên tòa đó, ông Maduro đã không nhận tội.