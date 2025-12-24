Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ triển khai thêm quân và máy bay đặc nhiệm vào Caribbean

Thụy Miên
Thụy Miên
24/12/2025 07:32 GMT+7

Trong tuần, Mỹ đã di chuyển một số lượng lớn máy bay đặc nhiệm và nhiều máy bay vận tải chứa đầy binh sĩ và thiết bị vào Caribbean, cung cấp thêm các phương án quân sự cho Mỹ tại khu vực.

Mỹ triển khai thêm quân và máy bay đặc nhiệm vào Caribbean - Ảnh 1.

Các máy bay cánh quạt nghiêng CV-22 Osprey của Mỹ

ảnh: không quân Mỹ

Đó là thông tin do tờ The Wall Street Journal hôm 23.12 dẫn lời các quan chức Mỹ và dữ liệu theo dõi chuyến bay nguồn mở.

Những ngày gần đây, Tổng thống Trump gia tăng sức ép lên chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu ra vào nước này. Ông Trump tuyên bố không phận xung quanh Venezuela nên bị xem là "đóng cửa" và từ chối loại trừ khả năng tiến hành không kích vào quốc gia này.

"Chúng ta đã tập hợp một lực lượng khổng lồ, lớn nhất từ trước đến nay, và lớn nhất từng có ở Nam Mỹ", chủ nhân Nhà Trắng phát biểu hôm 22.12. "Chúng ta sẽ sớm triển khai chương trình tương tự trên đất liền", theo nhà lãnh đạo Mỹ.

Cụ thể, ít nhất 10 máy bay cánh quạt nghiêng CV-22 Osprey, loại do lực lượng đặc nhiệm sử dụng, đã bay vào khu vực này tối 22.12 (giờ địa phương) từ căn cứ không quân Cannon ở New Mexico (Mỹ), theo một quan chức.

Cùng ngày, các máy bay vận tải C-17 từ các căn cứ quân đội Fort Stewart (bang Georgia) và Fort Campbell (trên ranh giới các bang Kentucky và Tennessee) đã đến Puerto Rico, dựa trên dữ liệu theo dõi chuyến bay. Một quan chức Mỹ khác xác nhận rằng quân nhân và thiết bị quân sự đã được vận chuyển bằng các máy bay này.

Thêm tàu dầu bị bắt, Venezuela lên án Mỹ 'cướp đoạt'

Hiện chưa rõ các máy bay trên đã vận chuyển loại quân hoặc trang thiết bị quân sự nào. Căn cứ Cannon là nơi đóng quân của Phi đội Đặc nhiệm 27, trong khi Trung đoàn Hàng không Đặc nhiệm 160, một đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Mỹ, và Sư đoàn Dù 101 đóng tại Fort Campbell. Tiểu đoàn thứ nhất của Trung đoàn Biệt kích 75 đóng tại căn cứ không quân Hunter thuộc Fort Stewart.

Phi đội Đặc nhiệm 27 và Trung đoàn Hàng không Đặc nhiệm 160 được huấn luyện để hỗ trợ các nhiệm vụ xâm nhập và rút lui ở mức độ nguy hiểm cao, cung cấp hỗ trợ không quân gần và hỗ trợ chiến đấu. Biệt kích bộ binh được huấn luyện để chiếm các sân bay và cung cấp sự bảo vệ cho các lực lượng đặc biệt, chẳng hạn như SEAL Team 6 hoặc Delta Force, trong các nhiệm vụ tiêu diệt hoặc bắt sống.

"Họ đang bố trí lực lượng để chuẩn bị hành động", The Wall Street Journal dẫn lời ông David Deptula, tướng không quân về hưu và hiện là hiệu trưởng Viện Nghiên cứu Hàng không Mitchell (bang Virginia), nhận định.

Theo ông, việc di chuyển và bố trí các tài sản quân sự cho thấy chính quyền Washington đã quyết định về phương án hành động. "Câu hỏi còn lại là hành động này nhằm đạt được mục đích gì?", ông Deptula đặt vấn đề.

Tin liên quan

Tổng thống Trump gửi thông điệp cứng rắn đến Venezuela

Tổng thống Trump gửi thông điệp cứng rắn đến Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo mới đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong khi Tuần duyên Mỹ tiếp tục truy bắt tàu dầu bị cấm vận để gây sức ép lên Caracas.

Tổng thống Trump khẩu chiến với Tổng thống Venezuela Maduro

Tuần duyên Mỹ 'truy đuổi' tàu dầu thứ ba ngoài khơi Venezuela

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Venezuela máy bay đặc nhiệm hành động quân sự Caribbean
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận