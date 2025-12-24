Mỹ triển khai thêm quân và máy bay đặc nhiệm vào Caribbean

Các máy bay cánh quạt nghiêng CV-22 Osprey của Mỹ ảnh: không quân Mỹ

Đó là thông tin do tờ The Wall Street Journal hôm 23.12 dẫn lời các quan chức Mỹ và dữ liệu theo dõi chuyến bay nguồn mở.

Những ngày gần đây, Tổng thống Trump gia tăng sức ép lên chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu ra vào nước này. Ông Trump tuyên bố không phận xung quanh Venezuela nên bị xem là "đóng cửa" và từ chối loại trừ khả năng tiến hành không kích vào quốc gia này.

"Chúng ta đã tập hợp một lực lượng khổng lồ, lớn nhất từ trước đến nay, và lớn nhất từng có ở Nam Mỹ", chủ nhân Nhà Trắng phát biểu hôm 22.12. "Chúng ta sẽ sớm triển khai chương trình tương tự trên đất liền", theo nhà lãnh đạo Mỹ.

Cụ thể, ít nhất 10 máy bay cánh quạt nghiêng CV-22 Osprey, loại do lực lượng đặc nhiệm sử dụng, đã bay vào khu vực này tối 22.12 (giờ địa phương) từ căn cứ không quân Cannon ở New Mexico (Mỹ), theo một quan chức.

Cùng ngày, các máy bay vận tải C-17 từ các căn cứ quân đội Fort Stewart (bang Georgia) và Fort Campbell (trên ranh giới các bang Kentucky và Tennessee) đã đến Puerto Rico, dựa trên dữ liệu theo dõi chuyến bay. Một quan chức Mỹ khác xác nhận rằng quân nhân và thiết bị quân sự đã được vận chuyển bằng các máy bay này.

Hiện chưa rõ các máy bay trên đã vận chuyển loại quân hoặc trang thiết bị quân sự nào. Căn cứ Cannon là nơi đóng quân của Phi đội Đặc nhiệm 27, trong khi Trung đoàn Hàng không Đặc nhiệm 160, một đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Mỹ, và Sư đoàn Dù 101 đóng tại Fort Campbell. Tiểu đoàn thứ nhất của Trung đoàn Biệt kích 75 đóng tại căn cứ không quân Hunter thuộc Fort Stewart.

Phi đội Đặc nhiệm 27 và Trung đoàn Hàng không Đặc nhiệm 160 được huấn luyện để hỗ trợ các nhiệm vụ xâm nhập và rút lui ở mức độ nguy hiểm cao, cung cấp hỗ trợ không quân gần và hỗ trợ chiến đấu. Biệt kích bộ binh được huấn luyện để chiếm các sân bay và cung cấp sự bảo vệ cho các lực lượng đặc biệt, chẳng hạn như SEAL Team 6 hoặc Delta Force, trong các nhiệm vụ tiêu diệt hoặc bắt sống.

"Họ đang bố trí lực lượng để chuẩn bị hành động", The Wall Street Journal dẫn lời ông David Deptula, tướng không quân về hưu và hiện là hiệu trưởng Viện Nghiên cứu Hàng không Mitchell (bang Virginia), nhận định.

Theo ông, việc di chuyển và bố trí các tài sản quân sự cho thấy chính quyền Washington đã quyết định về phương án hành động. "Câu hỏi còn lại là hành động này nhằm đạt được mục đích gì?", ông Deptula đặt vấn đề.