Mỹ xúc tiến kế hoạch kiểm soát dầu mỏ Venezuela

Tờ The Washington Post ngày 8.1 đưa tin quân đội Mỹ vừa rút bớt 2 tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima và USS San Antonio cùng một số máy bay khỏi khu vực gần Venezuela. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và bắt đầu chuyển sang tập trung vào nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela.

Một giàn bơm dầu tại TP.Cabimas (Venezuela) Ảnh: AP

Kiểm soát vô thời hạn

Các quan chức cấp cao Mỹ ngày 7.1 tuyên bố cần kiểm soát vô thời hạn đối với việc bán dầu và doanh thu từ dầu mỏ của Venezuela, tái thiết ngành dầu khí và đảm bảo nước này hành động vì lợi ích của Mỹ. "Chúng ta cần có đòn bẩy và quyền kiểm soát việc bán dầu đó để thúc đẩy những thay đổi cần thiết ở Venezuela", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright phát biểu tại một hội nghị ở Florida. Ông cho biết doanh thu sẽ được sử dụng để ổn định nền kinh tế Venezuela, cũng như bồi thường cho các tập đoàn dầu khí ExxonMobil và ConocoPhillips về những tổn thất khi tài sản của họ bị quốc hữu hóa bởi cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez gần 2 thập niên trước.

Xe bồn tại một trạm xăng ở Caracas (Venezuela) Ảnh: AP

Bộ trưởng Wright cho biết Mỹ sẽ bán dầu dự trữ của Venezuela, trước khi bán sản lượng dầu tiếp theo vô thời hạn, với doanh thu được gửi vào các tài khoản do chính phủ Mỹ kiểm soát. Các giao dịch bán dầu như vậy đã bắt đầu và Mỹ đã hợp tác với "các nhà tiếp thị hàng hóa hàng đầu thế giới và các ngân hàng chủ chốt" để thực hiện và cung cấp hỗ trợ tài chính cho họ, theo Bộ Năng lượng Mỹ. Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ chỉ trích kế hoạch trên, với thượng nghị sĩ Chris Murphy cho rằng động thái này giống như "cướp dầu của Venezuela bằng vũ lực".

Venezuela "không nợ Mỹ"

Về phía Venezuela, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez ngày 7.1 tuyên bố nước này cởi mở về mối quan hệ năng lượng có thể mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Cùng ngày, Tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA cho biết đang đàm phán về bán dầu cho Mỹ. Ông Wills Rangel, thành viên hội đồng quản trị của PDVSA nói Mỹ sẽ phải áp dụng giá quốc tế. "Nếu muốn mua, họ sẽ có được nó vào thời điểm thích hợp, được bán với giá quốc tế. Không phải theo cách như họ dự định, như thể dầu đó thuộc về họ vì chúng tôi nợ họ. Chúng tôi không nợ gì Mỹ cả", Reuters dẫn lời ông Rangel nhấn mạnh.

Trong khi đó, dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ họp với lãnh đạo các tập đoàn dầu khí lớn tại Nhà Trắng vào ngày 9.1 để thảo luận những phương thức tăng sản xuất dầu tại Venezuela. Các nguồn tin tiết lộ cuộc họp sẽ có đại diện 3 tập đoàn hàng đầu là Exxon Mobil, ConocoPhillips và Chevron. Tờ The Financial Times đưa tin các tập đoàn này muốn có sự đảm bảo nghiêm túc từ Washington trước khi đầu tư lớn vào Venezuela.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, kế hoạch của nước này đối với Venezuela gồm 3 bước: ổn định đất nước, đảm bảo các công ty Mỹ được tiếp cận trong giai đoạn hồi phục và sau cùng là giám sát sự chuyển tiếp. "Tóm lại, hiện nay đã có một quy trình cho phép chúng ta kiểm soát và gây ảnh hưởng rất lớn đến những gì chính quyền lâm thời đang làm và có thể làm", ông Rubio nói.