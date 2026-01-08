Venezuela công bố số người chết trong cuộc tấn công của Mỹ, Colombia cảnh báo

Bộ trưởng Cabello còn nói rằng trong cuộc đột kích của Mỹ ở thủ đô Caracas (Venezuela) hôm 3.1, Tổng thống Maduro bị thương ở chân và vợ của ông Maduro là bà Cilia Flores bị thương ở đầu.

Trước đó, Caracas chưa công bố số người chết, nhưng quân đội Venezuela đã đăng tải danh sách 23 cái tên của những người thiệt mạng, theo Reuters. Trong khi đó, AP ngày 6.1 dẫn lời giới chức quân đội Venezuela cho hay có ít nhất 24 nhân viên an ninh thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ hôm 3.1.

Các thành viên của Vệ binh Quốc gia đứng gác tại Fuerte Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất của Venezuela, ở thủ đô Caracas vào ngày 3.1, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez hôm 4.1 nói rằng lực lượng cận vệ của Tổng thống Maduro phần lớn đã bị lực lượng Mỹ tiêu diệt "một cách tàn bạo" khi trong chiến dịch không kích thủ đô Caracas và bắt giữ ông Maduro tại nhà riêng hôm 3.1, theo AFP.

Ngoài ra, Cuba đã công bố tên của 32 quân nhân nước này thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ vào Caracas hôm 3.1, trong đó có 3 sĩ quan cấp cao từ Bộ Nội vụ Cuba.

Thứ trưởng Ngoại giao Colombia Mauricio Jaramillo hôm 7.1 cảnh báo rằng cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela hôm 3.1 có thể dẫn đến một "thảm họa" cho toàn bộ khu vực Mỹ Latinh, theo AFP.

Mỹ bắt tàu chở dầu liên quan Venezuela sau nhiều tuần truy đuổi

"Nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn, tác động, sự tàn phá sẽ không thể ngăn chặn được... Chúng tôi đang nói về một thảm họa mà Mỹ Latinh chưa từng chứng kiến", ông Jaramillo nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với AFP ở thủ đô Bogota của Colombia.

Colombia và vị tổng thống cánh tả đầu tiên của nước này là ông Gustavo Petro đã liên tục chỉ trích việc Washington triển khai lực lượng hải quân quy mô lớn ở Mỹ Latinh, ném bom các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy, bắt tàu chở dầu từ Venezuela và bắt ông Maduro hôm 3.1, theo AFP.