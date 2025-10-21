Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Colombia triệu hồi đại sứ tại Mỹ sau cảnh báo từ ông Trump

Văn Khoa
Văn Khoa
21/10/2025 07:43 GMT+7

Bộ Ngoại giao Colombia ngày 20.10 đã triệu hồi đại sứ tại Mỹ trong bối cảnh căng thẳng công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Colombia Gustavo Petro.

Hôm 19.10, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ chấm dứt mọi khoản viện trợ cho Colombia và cáo buộc Tổng thống Petro là "trùm ma túy".

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí trên chuyên cơ Không lực Một ngày 19.10

Ảnh: AFP

Ông Trump còn nói vào ngày 20.10 (giờ Mỹ), ông sẽ công bố các mức thuế mới nhắm vào Colombia, đồng thời đe dọa sẽ có hành động ngăn chặn hoạt động trồng cây có chứa chất ma túy tại quốc gia này nếu ông Petro không hành động.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Colombia ngày 20.10 thông báo rằng Đại sứ Daniel Garcia Pena đã từ Washington trở về Bogota để tham vấn, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Armando Benedetti gọi những phát ngôn của Tổng thống Trump về việc chấm dứt hoạt động trồng cây chứa chất ma túy bằng vũ lực là "mối đe dọa xâm lược hoặc hành động quân sự chống lại Colombia".

Hai ông Petro và Trump đã bất hòa kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ trở lại nắm quyền vào tháng 1, nhưng xung đột công khai của họ đã gia tăng trong những tuần gần đây liên quan đến chiến dịch chống ma túy gây chết người của ông Trump ở vùng Caribbean.

Chưa xong Venezuela, ông Trump bắn chìm thêm thuyền ''chở ma túy' Colombia

Washington đã triển khai tàu chiến ngoài khơi bờ biển Nam Mỹ kể từ tháng 8 và đã tấn công ít nhất 6 tàu mà giới chức Mỹ nghi là đang vận chuyển ma túy với điểm đến cuối cùng sẽ là Mỹ. Những cuộc tấn công như thế đã khiến tổng cộng ít nhất 27 người chết, theo chính quyền Trump.

Chiến dịch này chủ yếu tập trung vào hoạt động buôn bán ma túy từ Venezuela, dù sự chú ý đã chuyển sang Colombia trong những ngày gần đây.

Hôm 19.10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng 3 người đã bị giết trên một tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy có liên hệ với một nhóm vũ trang Colombia, Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN).

Cuộc tấn công đó diễn ra ngay sau một cuộc tấn công khác nhắm vào một tàu bán ngầm, nhưng hai người trên tàu sống sót, trong đó có người Colombia. Tổng thống Petro đã cáo buộc Tổng thống Trump giết người và vi phạm chủ quyền của Colombia, theo AFP.

Cho đến nay, Colombia đã nhận được nhiều viện trợ của Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở Nam Mỹ, lên tới 740 triệu USD vào năm 2023, theo số liệu của chính phủ Mỹ. Một nửa số tiền đó được dùng để chống buôn bán ma túy.

Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập niên. Trong tháng trước, Washington tuyên bố đã tước tư cách đồng minh của Colombia trong cuộc chiến chống ma túy. Colombia đã đáp trả bằng cách ngừng mua vũ khí từ Mỹ, đối tác quân sự lớn nhất của nước này.

Xem thêm bình luận