Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ hé lộ số binh sĩ tham gia bắt Tổng thống Venezuela Maduro





"Gần 200 người Mỹ ưu tú nhất của chúng ta đã đến trung tâm thành phố Caracas… và bắt giữ một cá nhân bị hệ thống tư pháp Mỹ truy nã... mà không có người Mỹ nào thiệt mạng", Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói về chiến dịch bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trước các thủy thủ và công nhân đóng tàu Mỹ ở bang Virginia.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong lúc bị đưa đến tòa án liên bang ở quận Manhattan thuộc thành phố New York (Mỹ) ngày 5.1 Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên một quan chức Mỹ cung cấp con số về lực lượng Mỹ đã đổ bộ vào Caracas bằng trực thăng trong chiến dịch gây chấn động, theo AFP. Tham gia chiến dịch này còn hơn 150 máy bay quân sự trong nhiều vai trò khác nhau, trong đó có việc tấn công các vị trí phòng thủ của Venezuela.

Ông Maduro (64 tuổi) và vợ là bà Cilia Flores đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ tại thủ đô Caracas hôm 3.1 và đã bị đưa đến Mỹ. Ông Maduro bị Mỹ cáo buộc về một số tội danh, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy. Ông và vợ đều đã tuyên bố không phạm tội tại tòa án ở New York (Mỹ) hôm 5.1.

Tổng thống Venezuela ra tòa Mỹ, tuyên bố không nhận tội về cáo buộc ma túy

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez, người vừa tái đắc cử hôm 5.1.2026, tuyên bố sẽ tìm mọi cách để đưa ông Maduro trở về nước.

"Chức năng chính của tôi trong những ngày tới... với tư cách là chủ tịch quốc hội, sẽ là sử dụng tất cả các thủ tục, tất cả các nền tảng và tất cả các phương tiện để đưa Nicolas Maduro Moros, người anh của tôi, tổng thống của tôi, trở lại", ông Rodriguez nói với các nhà lập pháp.

Ngoài ra, hàng ngàn người Venezuela đã tuần hành ở Caracas hôm 5.1 để yêu cầu thả tổng thống Maduro, theo AFP.