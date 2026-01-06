Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ hé lộ số binh sĩ tham gia bắt Tổng thống Venezuela Maduro

Văn Khoa
Văn Khoa
06/01/2026 10:25 GMT+7

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 5.1 hé lộ số binh sĩ Mỹ đã xâm nhập thủ đô Caracas của Venezuela trong khuôn khổ chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hôm 3.1.


"Gần 200 người Mỹ ưu tú nhất của chúng ta đã đến trung tâm thành phố Caracas… và bắt giữ một cá nhân bị hệ thống tư pháp Mỹ truy nã... mà không có người Mỹ nào thiệt mạng", Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói về chiến dịch bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trước các thủy thủ và công nhân đóng tàu Mỹ ở bang Virginia.

Gần 200 binh sĩ Mỹ xâm nhập thủ đô Venezuela để bắt Tổng thống Nicolas Maduro - Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong lúc bị đưa đến tòa án liên bang ở quận Manhattan thuộc thành phố New York (Mỹ) ngày 5.1

Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên một quan chức Mỹ cung cấp con số về lực lượng Mỹ đã đổ bộ vào Caracas bằng trực thăng trong chiến dịch gây chấn động, theo AFP. Tham gia chiến dịch này còn hơn 150 máy bay quân sự trong nhiều vai trò khác nhau, trong đó có việc tấn công các vị trí phòng thủ của Venezuela.

Ông Maduro (64 tuổi) và vợ là bà Cilia Flores đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ tại thủ đô Caracas hôm 3.1 và đã bị đưa đến Mỹ. Ông Maduro bị Mỹ cáo buộc về một số tội danh, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy. Ông và vợ đều đã tuyên bố không phạm tội tại tòa án ở New York (Mỹ) hôm 5.1.

Tổng thống Venezuela ra tòa Mỹ, tuyên bố không nhận tội về cáo buộc ma túy

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez, người vừa tái đắc cử hôm 5.1.2026, tuyên bố sẽ tìm mọi cách để đưa ông Maduro trở về nước.

"Chức năng chính của tôi trong những ngày tới... với tư cách là chủ tịch quốc hội, sẽ là sử dụng tất cả các thủ tục, tất cả các nền tảng và tất cả các phương tiện để đưa Nicolas Maduro Moros, người anh của tôi, tổng thống của tôi, trở lại", ông Rodriguez nói với các nhà lập pháp.

Ngoài ra, hàng ngàn người Venezuela đã tuần hành ở Caracas hôm 5.1 để yêu cầu thả tổng thống Maduro, theo AFP.

Tin liên quan

32 người Cuba chết khi Mỹ tấn công Venezuela, ông Trump cảnh báo Colombia

32 người Cuba chết khi Mỹ tấn công Venezuela, ông Trump cảnh báo Colombia

Chính phủ Cuba hôm 4.1 thông báo rằng 32 công dân Cuba đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của lực lượng Mỹ vào Venezuela hôm 3.1 nhằm bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ông Trump cảnh báo lãnh đạo lâm thời Venezuela trả giá đắt nếu không hợp tác với Mỹ

Mỹ giải thích chuyện 'điều hành' Venezuela

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Nicolas Maduro Caracas Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận