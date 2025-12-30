Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Mỹ đang bố trí tàu sân bay ở đâu trên thế giới?

Văn Khoa
Văn Khoa
30/12/2025 10:35 GMT+7

Dữ liệu mới của Hải quân Mỹ và dữ liệu công khai cho thấy tàu sân bay và tàu chiến Mỹ đang hoạt động ở một số vùng biển, trong đó có Biển Đông, tính đến ngày 29.12, theo chuyên trang USNI News.

Ở Nhật Bản

Tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) đang ở thành bố cảng Yokosuka của Nhật Bản. Tàu đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) thì đang ở cảng Sasebo (Nhật Bản) sau khi hoạt động tại biển Hoa Đông.

Ở Biển Đông

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) đang hoạt động tại Biển Đông. Tàu sân bay này thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay số 3, bao gồm Không đoàn số 9, tàu khu trục USS Frank E. Petersen (từ Căn cứ Hải quân Pearl Harbor, Hawaii), và đội tàu khu trục số 21 (từ Căn cứ Hải quân San Diego, California).

Mỹ đang bố trí tàu sân bay nào ở Biển Đông và một số khu vực khác? - Ảnh 1.

Tàu USNS Henry J. Kaiser tiến hành tiếp nhiên liệu cho tàu sân bay USS Abraham Lincoln vào ngày 21.12

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ở biển Caribbean

Siêu tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford (CVN-78) cùng các tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Lake Erie (CG-70) và USS Gettysburg (CG-64) đang hoạt động ở vùng biển Caribbean.

Mỹ đang bố trí tàu sân bay nào ở Biển Đông và một số khu vực khác? - Ảnh 2.

Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ

Ngoài ra, Nhóm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima cũng đang hoạt động tại Caribbean. Nhóm này gồm tàu USS Iwo Jima (LHD-7), tàu USS Fort Lauderdale (LPD-28), tàu USS San Antonio (LPD-17) và Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 22 đóng tại Trại Lejeune và Căn cứ Không quân Thủy quân lục chiến New River.

Tại biển Bắc Ả Rập

Hiện có một tàu khu trục tên lửa dẫn đường độc lập của Hải quân Mỹ đang hoạt động tại Biển bắc Ả Rập. Đó là tàu USS McFaul (DDG-74), đến từ Căn cứ Hải quân Norfolk thuộc bang Virginia.

Tại vịnh Ba Tư

Hiện có 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường được triển khai độc lập tại vịnh Ba Tư. Đó là tàu USS Mitscher (từ Căn cứ Hải quân Norfolk, Virginia) và tàu USS Roosevelt (từ Căn cứ Hải quân Rota, Tây Ban Nha).

