Thế giới

32 người Cuba chết khi Mỹ tấn công Venezuela, ông Trump cảnh báo Colombia

Văn Khoa
Văn Khoa
05/01/2026 11:16 GMT+7

Chính phủ Cuba hôm 4.1 thông báo rằng 32 công dân Cuba đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của lực lượng Mỹ vào Venezuela hôm 3.1 nhằm bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Thông báo của chính phủ Cuba đưa ra rất ít chi tiết, nhưng cho hay tất cả những người thiệt mạng đều là thành viên của lực lượng vũ trang và các cơ quan tình báo Cuba, theo Reuters.

30 công dân Cuba chết trong chiến dịch của Mỹ ở Venezuela, ông Trump cảnh báo Colombia - Ảnh 1.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (giữa) giương cao cờ Venezuela để ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro tại Havana vào ngày 3.1, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ ông Maduro

Ảnh: AFP

"Đúng với trách nhiệm bảo vệ an ninh và quốc phòng, các đồng bào của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ ... và đã hy sinh sau những cuộc kháng cự quyết liệt, trong các cuộc giao tranh trực tiếp với quân tấn công hoặc do vụ ném bom vào các cơ sở", thông báo viết.

Cuba đã cung cấp một số biện pháp an ninh cho Tổng thống Maduro kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2013. Chưa rõ có bao nhiêu người Cuba đang bảo vệ Tổng thống Maduro khi họ thiệt mạng và bao nhiêu người khác có thể đã chết ở những nơi khác.

Phát biểu trên truyền hình sáng 4.1 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết: "Phần lớn thành viên đội cận vệ của Tổng thống Nicolas Maduro, cùng nhiều binh sĩ và dân thường vô tội đã bị sát hại dã man trong chiến dịch do Mỹ tiến hành". Tuy nhiên Bộ trưởng Lopez không đưa ra con số cụ thể.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 4.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng "rất nhiều người Cuba đã thiệt mạng hôm qua", và "thật không may là phía bên kia cũng có rất nhiều người chết", theo Reuters.

30 công dân Cuba chết trong chiến dịch của Mỹ ở Venezuela, ông Trump cảnh báo Colombia - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với giới báo chí trên chiếc Không lực Một vào ngày 4.1

Ảnh: Reuters

Ông Maduro (64 tuổi) và vợ là bà Cilia Flores đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ tại thủ đô Caracas của Venezuela hôm 3.1 và đã bị đưa đến Mỹ. Ông Maduro đang bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ ở New York (Mỹ) để chờ ra tòa vào ngày 5.1 về tội danh liên quan ma túy. Ông Maduro bị Mỹ cáo buộc về một số tội danh, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy. Ông đã phủ nhận các cáo buộc.

Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez hôm 4.1 kêu gọi một mối quan hệ "cân bằng và tôn trọng" với Mỹ. "Chúng tôi coi việc hướng tới một mối quan hệ cân bằng và tôn trọng giữa Mỹ và Venezuela là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi gửi lời mời đến chính phủ Mỹ cùng hợp tác về một chương trình nghị sự hợp tác nhằm phát triển chung", bà Rodriguez, phó tổng thống của ông Maduro, viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 4.1 cảnh báo rằng bà Rodriguez sẽ phải trả một cái giá rất đắt nếu bà không hợp tác với Washington, theo AFP.

Tỉ phú Musk miễn phí internet Starlink tại Venezuela

Cũng trong ngày 4.1, Tổng thống Trump đe dọa hành động quân sự chống lại chính phủ Colombia, nói với các phóng viên rằng một chiến dịch như thế "nghe có vẻ được đấy", theo Reuters.

"Colombia cũng đang rất ốm yếu, do một người bệnh hoạn điều hành, ông ta thích sản xuất cocaine và bán cho Mỹ, và ông ta sẽ không làm điều đó được lâu đâu", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, dường như ám chỉ đến Tổng thống Colombia Gustavo Petro, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Colombia.

Ông Trump cảnh báo lãnh đạo lâm thời Venezuela trả giá đắt nếu không hợp tác với Mỹ

Ông Trump cảnh báo lãnh đạo lâm thời Venezuela trả giá đắt nếu không hợp tác với Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4.1 cảnh báo rằng lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez sẽ phải trả một cái giá rất đắt nếu bà không hợp tác với Washington, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Trump nói Mỹ có thể chưa dừng lại ở Venezuela, đề cập Greenland

Hé lộ chi tiết vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela

