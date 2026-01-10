Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ bắt giữ tàu dầu thứ 5, lãnh đạo Venezuela kiên trì ngoại giao

Khánh An
Khánh An
10/01/2026 07:54 GMT+7

Mỹ bắt giữ tàu dầu Olina về cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa trên biển của Mỹ tại Venezuela, trong khi Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết nước này sẽ kiên trì biện pháp ngoại giao với Mỹ.

Mỹ bắt giữ tàu dầu thứ 5 từ Venezuela , ngọai giao vẫn kiên trì - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ clip do Bộ trưởng Noem công bố về vụ bắt giữ tàu

ẢNH: AFP

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem ngày 9.1 cho hay lực lượng nước này vừa bắt giữ thêm một tàu dầu tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa trên biển của Mỹ, là tàu thứ 5 bị bắt giữ trong những tuần qua.

Theo vị bộ trưởng, tàu Olina bị bắt giữ vì bị nghi ngờ thuộc "hạm đội ma" chuyên chở dầu bị cấm vận từ Venezuela nhằm trốn tránh lực lượng Mỹ.

"Các hạm đội ma sẽ không thể trốn thoát khỏi công lý. Chúng sẽ không thể che giấu dưới những tuyên bố sai sự thật về quốc tịch", bà Noem viết trên X, cho biết Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã thực hiện vụ bắt giữ.

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (Southcom), cơ quan phụ trách các lực lượng của Mỹ trong khu vực, cho biết Thủy quân lục chiến và Hải quân Mỹ cũng tham gia chiến dịch, xuất phát từ tàu USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất thế giới.

"Một lần nữa, lực lượng liên hợp của chúng tôi đã gửi đi một thông điệp rõ ràng vào sáng nay: Không có nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm", theo AFP dẫn bài đăng của Southcom trên X kèm theo đoạn video cho thấy lực lượng Mỹ đu dây từ trực thăng xuống và kiểm soát con tàu.

Thượng viện Mỹ tìm cách 'hãm phanh' quyền lực ông Trump về Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc thu giữ được tiến hành phối hợp với chính quyền lâm thời ở Venezuela, sau khi con tàu rời nước này mà không có sự chấp thuận của Mỹ.

"Chiếc tàu chở dầu này hiện đang trên đường quay trở lại Venezuela, và số dầu sẽ được bán", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết nước này sẽ đối phó với "sự gây hấn" của Mỹ bằng biện pháp ngoại giao, trong bối cảnh chính phủ của bà công bố các bước khôi phục quan hệ với Washington sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong thông cáo, bà Rodriguez cho biết bà đã thảo luận về "cuộc tấn công nghiêm trọng, mang tính tội phạm, phi pháp" của lực lượng Mỹ, tức vụ việc bắt giữ ông Maduro vào ngày 3.1, trong một cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo Brazil, Colombia và Tây Ban Nha.

"Tôi nhắc lại rằng Venezuela sẽ tiếp tục đối phó với hành động gây hấn này thông qua con đường ngoại giao", bà phát biểu.

Tin liên quan

Thêm nhiều diễn biến mới về tình hình Venezuela

Thêm nhiều diễn biến mới về tình hình Venezuela

Thượng viện Mỹ ngày 8.1 đã bỏ phiếu thông qua một bước thủ tục quan trọng nhằm thúc đẩy nghị quyết cấm Tổng thống Donald Trump tiến hành thêm các hành động quân sự tại Venezuela nếu không có sự cho phép của Quốc hội.

Thượng viện Mỹ 'hãm phanh' quyền quân sự của ông Trump với Venezuela

Mỹ xúc tiến kế hoạch kiểm soát dầu mỏ Venezuela

Khám phá thêm chủ đề

Donald Trump Rodriguez Maduro Venezuela Tàu dầu ngoại giao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận