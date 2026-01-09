Thượng viện Mỹ 'hãm phanh' quyền quân sự của ông Trump với Venezuela

Cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 8.1 với tỷ lệ 52 phiếu chống và 47 phiếu thuận, trong đó toàn bộ thượng nghị sĩ Dân chủ cùng 5 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ tiến trình tiếp tục nghị quyết nêu trên. Một thượng nghị sĩ Cộng hòa không bỏ phiếu. Đảng Cộng hòa hiện nắm đa số 53 - 47 tại Thượng viện Mỹ.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer phát biểu bên cạnh Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tim Kaine (trái) trong một cuộc họp báo về Venezuela tại Đồi Capitol ngày 8.1.2026 ẢNH: REUTERS

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng Mỹ tiến hành một cuộc đột kích tại Caracas và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, làm dấy lên làn sóng chỉ trích trong Quốc hội Mỹ về việc chính quyền Tổng thống Trump sử dụng vũ lực mà không tham vấn lập pháp, theo Reuters.

Các nhà lập pháp ủng hộ nghị quyết cho rằng Hiến pháp Mỹ trao quyền quyết định việc đưa quân ra nước ngoài cho Quốc hội, không phải tổng thống. Tuy nhiên, nghị quyết trên vẫn đối mặt nhiều rào cản, khi cần được Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua và phải đạt đa số 2/3 tại cả 2 viện để vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống Trump.

Trong năm 2025, Thượng viện Mỹ từng 2 lần bác bỏ các nghị quyết tương tự, khi chính quyền Trump gia tăng sức ép quân sự đối với Venezuela. Tuy nhiên, sau vụ bắt giữ ông Maduro, một số nghị sĩ Mỹ cáo buộc Nhà Trắng đã "lừa dối" Quốc hội về ý định can thiệp quân sự.

Thượng nghị sĩ Rand Paul (đảng Cộng hòa, bang Kentucky) cho biết một số thành viên trong đảng đang cân nhắc ủng hộ biện pháp này. Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine gọi kết quả bỏ phiếu là "một chiến thắng lớn", nhấn mạnh Quốc hội phải có tiếng nói trước khi binh sĩ Mỹ được điều ra chiến trường.

Liên Hiệp Quốc: Mỹ tấn công Venezuela là làm suy yếu nền tảng luật quốc tế

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho hay: "Tổng thống đang công khai phát tín hiệu về một cam kết quân sự và tài chính dài hạn ở nước ngoài mà không có sự cho phép, không có kế hoạch, một cuộc xung đột không hồi kết khác".

Tổng thống Trump đã chỉ trích gay gắt 5 thượng nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ nghị quyết, cho rằng họ đang tìm cách "tước đoạt quyền bảo vệ nước Mỹ" của tổng thống. Trong khi đó, phe phản đối lập luận rằng việc bắt giữ ông Maduro là hoạt động thực thi pháp luật, không phải hành động quân sự, và tổng thống vẫn có quyền tiến hành các chiến dịch quân sự hạn chế với tư cách tổng tư lệnh.

Cuộc bỏ phiếu ngày 9.1 mở đường cho tranh luận toàn diện và bỏ phiếu chung cuộc tại Thượng viện dự kiến diễn ra trong tuần tới.