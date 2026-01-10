Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thêm nhiều diễn biến mới về tình hình Venezuela

Trí Đỗ
Trí Đỗ
10/01/2026 05:00 GMT+7

Thượng viện Mỹ ngày 8.1 đã bỏ phiếu thông qua một bước thủ tục quan trọng nhằm thúc đẩy nghị quyết cấm Tổng thống Donald Trump tiến hành thêm các hành động quân sự tại Venezuela nếu không có sự cho phép của Quốc hội.

Tuy nhiên, nghị quyết này vẫn đối mặt nhiều rào cản. Để có hiệu lực, văn bản cần được Hạ viện Mỹ - hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát - thông qua và phải đạt đa số 2/3 tại cả 2 viện để vượt qua khả năng bị Tổng thống Trump phủ quyết.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn The New York Times, ông Trump cho biết Mỹ có thể giám sát Venezuela và kiểm soát doanh thu dầu mỏ của nước này trong nhiều năm tới. "Chỉ thời gian mới trả lời được. Tôi nghĩ là lâu hơn nhiều... Chúng ta sẽ tái thiết đất nước này theo một cách rất có lợi nhuận", ông Trump nói.

Ông Trump tuyên bố: Chỉ có đạo đức bản thân ngăn cản được tôi

Nhà lãnh đạo cũng cho biết ông sẽ gặp các giám đốc điều hành ngành dầu khí tại Nhà Trắng ngày 9.1. Theo ông, các tập đoàn này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela. "Họ sẽ xây dựng lại toàn bộ cơ sở hạ tầng dầu mỏ. Họ sẽ chi ít nhất 100 tỉ USD. Đây là nguồn dầu mỏ đáng kinh ngạc, với chất lượng và trữ lượng tuyệt vời", ông Trump nói. Ngoài ra, ông Trump thông báo sẽ tiếp bà Maria Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập Venezuela, tại Washington vào tuần tới.

Ngoài ra, ông Trump cho biết Mỹ sẽ sớm tiến hành các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các băng nhóm ma túy sau các chiến dịch trên biển ở phía đông Thái Bình Dương và vùng Caribbean.

Tin liên quan

Vụ Mỹ tấn công Venezuela: Ông Trump trao đổi với công ty dầu mỏ, 'lơ' quốc hội?

Vụ Mỹ tấn công Venezuela: Ông Trump trao đổi với công ty dầu mỏ, 'lơ' quốc hội?

Đài ABC News ngày 8.1 đưa tin trước vụ tấn công Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc thảo luận với các doanh nghiệp dầu mỏ.

Mỹ xúc tiến kế hoạch kiểm soát dầu mỏ Venezuela

Thượng viện Mỹ 'hãm phanh' quyền quân sự của ông Trump với Venezuela

Khám phá thêm chủ đề

Thái Bình Dương Donald Trump Venezuela Nhà Trắng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận