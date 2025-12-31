Hàng không dân dụng sẽ thay đổi thế nào trong năm 2026?

Năm 2026 sẽ chứng kiến một loạt các thay đổi mới tác động đến hành khách hàng không ảnh: reuters

Sau đây là những xu hướng được cho sẽ định hình hoạt động hàng không dân dụng trong năm 2026.

Thời của "cao cấp hóa"

"Trải nghiệm hạng sang, như các sản phẩm trong cabin máy bay, phòng chờ sân bay và thêm nhiều đường bay thẳng, đang thăng cấp lên mức cao nhất trong nhiều thập niên qua", Đài CNN hôm 28.12 dẫn dự báo năm 2026 của website săn vé máy bay Going trực tuyến.

Từ American Airlines, JetBlue, Southwest Airlines đến Swiss Air, những sản phẩm hạng sang từng được hứa hẹn từ lâu như phòng chờ trên máy bay đến ghế ngồi sẽ được triển khai rộng rãi so với lúc chỉ dành cho một số ít máy bay như trước đây.

Hành khách có thể trả tiền hoặc đổi điểm thưởng để tiếp cận cơ hội tận hưởng không gian sang trọng và thoải mái hơn ở khoang trước của máy bay.

Bên trong máy bay Airbus A321XLR của Hãng American Airlines phục vụ cho việc nâng cấp trải nghiệm trên chuyến bay

ảnh: reuters

Ông Devon May, Giám đốc tài chính của American Airlines, trong tháng 12 mô tả 2016 là thời điểm thực thi những sáng kiến đã được công bố nhiều năm trước. Giữa năm 2025, hãng đã giới thiệu dòng ghế hạng thương gia Flagship mới cùng ghế phổ thông cao cấp trên máy bay Boeing 787, và trên Airbus A321XLR vào cuối năm.

Đến thời điểm này vào năm sau, các sản phẩm mới sẽ xuất hiện trên hàng chục dòng máy bay, bao gồm cả dòng máy bay lớn nhất hiện được American khai thác là Boeing 777-300ER, theo Reuters.

Trong báo cáo về triển vọng năm 2026, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) nhận định nhu cầu về những chuyến bay hạng sang đang chứng kiến đà tăng trưởng mạnh, đặc biệt tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Cải tổ bộ mặt sân bay toàn cầu

Phòng chờ sang trọng như BlueHouse của JetBlue tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở thành phố New York (bang New York, Mỹ)

ảnh: JetBlue

Ngành hàng không dân dụng đang bước vào thời kỳ hoàng kim của các phòng chờ sân bay. Các hãng bay liên tục cạnh tranh với việc khai trương những phòng chờ sang trọng như BlueHouse của JetBlue tại thành phố New York (bang New York, Mỹ).

Cùng với cú hích từ các công ty thẻ tín dụng trong nỗ lực thu hút khách hàng mới, hệ thống phòng chờ sân bay đang trở nên phong phú và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Các sân bay cũng nhanh chóng bắt nhịp xu hướng. Thay thế cho những hành lang khô khan, các chuỗi cửa hàng thiết kế nhạt nhẽo và các khu chờ những hàng ghế giống hệt nhau là những khu ẩm thực và bán lẻ mang đậm bản sắc địa phương, các nhà ga đầy những tác phẩm trưng bày nghệ thuật, nhiều lựa chọn chỗ ngồi đa dạng và không gian ngoài trời ở một số nơi.

Hãng kiến trúc Gensler (California, Mỹ) gọi tầm nhìn trên là "phòng chờ sân bay cho tất cả". Khái niệm này nhằm đáp ứng thực tế rằng hành khách ngày càng dành nhiều thời gian hơn trong khu vực an ninh của sân bay, hiện được cải thiện mạnh mẽ về tiện ích, thiết kế và mang đến rất nhiều cơ hội để chi tiêu.

Các vụ sáp nhập vẽ lại bản đồ hàng không

Lufthansa Group đang thúc đẩy quá trình sáp nhập với Hãng ITA Airways ảnh: reuters

Các tập đoàn hàng không lớn như Air France-KLM (trụ sở Paris, Pháp) và Lufthansa Group (Frankfurt, Đức) tại châu Âu, Korean Air (Hàn Quốc) ở châu Á, và Alaska Airlines tại Mỹ đều đặt mục tiêu hoàn tất những cột mốc sáp nhập quan trọng trong năm 2026. Những thay đổi này có thể tạo nên tác động đáng kể cho hành khách di chuyển trong năm sau.

Tập đoàn Air France-KLM hy vọng sẽ hoàn tất thương vụ nắm quyền kiểm soát đối với hãng SAS Scandinavian Airlines vào năm 2026. Thương vụ này sẽ cho phép SAS tham gia liên minh bay xuyên Đại Tây Dương cùng Delta Air Lines.

Ở Frankfurt, Lufthansa Group đang thúc đẩy quá trình sáp nhập với Hãng ITA Airways (Ý). Dự kiến ITA sẽ gia nhập liên minh bay xuyên Đại Tây Dương của Lufthansa cùng Air Canada và United Airlines trước khi hết năm 2026.

Tại châu Á, Korean Air đặt mục tiêu hoàn tất việc sáp nhập Asiana Airlines trong năm sau, bao gồm hợp nhất các chương trình khách hàng thân thiết, điều chỉnh lịch bay và rút Asiana khỏi liên minh Star Alliance.

Còn ở Mỹ, Alaska Airlines đang gần kết thúc quy trình hợp nhất với Hawaiian Airlines.

Địa chính trị vẫn là một biến số

Một lần nữa các quyết định của giới lãnh đạo toàn cầu sẽ gây ảnh hưởng mạnh cho ngành hàng không trong năm 2026. Một thay đổi đáng chú ý là chương trình cấp phép du lịch ETIAS mới của Liên minh châu Âu (EU). Từ quý 4 năm sau, những hành khách không cần thị thực vẫn phải đăng ký trước và đóng lệ phí 20 euro (620.000 đồng), tương đương khoảng 23 USD.

Tại Mỹ, một số đề xuất thay đổi có thể làm gia tăng rủi ro. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể yêu cầu du khách đến từ các quốc gia được miễn thị thực phải cung cấp lịch sử mạng xã hội trong 5 năm và danh sách địa chỉ email trong 10 năm khi xin giấy phép ESTA (Hệ thống điện tử phê duyệt du lịch).

Nếu được áp dụng, nhà phân tích hàng không Tom Fitzgerald của Tập đoàn đầu tư đa quốc gia T.D. Cowen (New York, Mỹ) nhận định đây sẽ là rủi ro cho du lịch đến Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh World Cup diễn ra năm sau tại Mỹ.

Trên thế giới, xung đột kéo dài tại Ukraine cùng bất ổn ở Trung Đông nhiều khả năng tiếp tục gây ảnh hưởng cho những bản đồ hành trình của các hãng hàng không, kéo dài hơn những chặng đường dài và tăng tiêu thụ nhiên liệu và giá vé cũng cao hơn.