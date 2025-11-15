Trung Quốc phát hiện mỏ vàng siêu lớn, trữ lượng hơn 1.400 tấn

Theo Hoàn Cầu thời báo, Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc ngày 14.11 thông báo đã phát hiện và phân định được trữ lượng vàng siêu lớn tại mỏ vàng Đại Đông Câu (Dadonggou), thuộc vùng Liêu Đông, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc nước này.

Mỏ vàng mà Trung Quốc vừa phát hiện có trữ lượng đến 1.444,49 tấn ẢNH: REUTERS

Mỏ này được xác định là mỏ lộ thiên siêu lớn nhưng chất lượng thấp. Tổng trữ lượng vàng được xác định là 1.444,49 tấn, là mỏ vàng lớn nhất được phát hiện từ khi thành lập nước CHND Trung Hoa năm 1949.

Bộ Tài nguyên thiên nhiên cho biết toàn bộ mỏ vàng này nằm ở độ cao trên 720 m, đã được xác định là có trữ lượng 2.586 tỉ tấn quặng vàng và tổng hàm lượng vàng là 1.444,49 tấn, tương đương hàm lượng trung bình là 0,56 gam vàng trong mỗi tấn quặng.

Theo Hoàn Cầu thời báo, mỏ này đã vượt qua đánh giá tính khả thi kinh tế, mở đường cho việc phát triển. Mỏ được phát hiện sau một quá trình thăm dò nhanh chóng bất thường, kéo dài chỉ 15 tháng với 1.000 kỹ thuật viên và công nhân tham gia. Theo báo cáo, thành tích này có thể trở thành mô hình cho các cuộc khảo sát khoáng sản "chu kỳ ngắn, chất lượng cao" trong tương lai.

Việc phát hiện được công bố giữa cơn sốt giá vàng trong năm nay, khi kim loại quý này đã tăng giá 50%. Theo trang Gold Price, giá vàng thế giới hiện được giao dịch ở mức 131.200 USD/kg. Như vậy, mỏ vàng trên có giá 189,5 tỉ USD.

Trung Quốc đã gia tăng hoạt động thăm dò khoáng sản trong những năm gần đây. Năm 2024, nước này thông báo phát hiện mỏ vàng hơn 1.000 tấn tại tỉnh Hồ Nam và vào tháng 10 năm nay phát hiện mỏ có trữ lượng hơn 40 tấn tại tỉnh Cam Túc. Trung Quốc khai thác được 377,24 tấn vàng trong năm 2024, tăng 0,56% so với năm trước đó, theo Euronews.

Lượng tiêu thụ nội địa trong năm 2024 là 985,31 tấn vàng, trong đó nhu cầu mua vàng thỏi và xu vàng tăng hơn 24% so với năm trước.