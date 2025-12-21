Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Tỉ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có 700 tỉ USD

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
21/12/2025 09:46 GMT+7

Ông Elon Musk thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản hơn 700 tỉ USD, sau khi gói thù lao bằng cổ phiếu Tesla được tòa án Mỹ khôi phục.

Theo danh sách tỉ phú được cập nhật bởi Forbes, tài sản của ông Elon Musk tính đến sáng 21.12 là 748,9 tỉ USD, bỏ xa người xếp thứ 2 là tỉ phú Larry Page, doanh nhân người Mỹ và là đồng sáng lập Công ty Google, đang sở hữu 252,6 tỉ USD.

Theo Reuters, tài sản của ông Musk tăng vọt sau khi Tòa án Tối cao tiểu bang Delaware, Mỹ ra phán quyết khôi phục các quyền chọn cổ phiếu Công ty Tesla của ông, trị giá khoảng 139 tỉ USD.

Tỉ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có 700 tỉ USD- Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk tại sân bay bang New Jersey, Mỹ hồi tháng 3

ẢNH: REUTERS

Phán quyết này đã lật ngược quyết định của tòa cấp dưới vào năm ngoái, vốn tuyên hủy bỏ thỏa thuận thù lao được định giá 56 tỉ USD năm 2018 của ông Musk. Tòa án Delaware cho rằng phán quyết thu hồi gói thù lao là không thỏa đáng và không công bằng với vị Tổng giám đốc Tesla.

Hồi đầu tuần, ông Musk trở thành người đầu tiên có giá trị tài sản ròng vượt mốc 600 tỉ USD, sau khi có thông tin về việc Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của ông có khả năng niêm yết cổ phiếu.

Vào tháng 11, các cổ đông của Tesla cũng đã thông qua một gói thù lao riêng biệt cho Musk có giá trị tiềm năng khoảng 1.000 tỉ USD. Các nhà đầu tư ủng hộ đề xuất này như một động thái tán đồng tầm nhìn của ông trong việc biến Tesla từ nhà sản xuất xe điện thành công ty tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.

Theo Indy100, ông Musk lần đầu xuất hiện trong danh sách tỉ phú của Forbes vào năm 2012, với tài sản khi đó khoảng 2 tỉ USD. Tài sản ròng của ông tăng mạnh vào năm 2020, tỷ lệ thuận với đà tăng giá của cổ phiếu Tesla. Đến cuối năm 2021, tài sản của ông Musk đã đạt 340 tỉ USD.

Tin liên quan

Tỉ phú Elon Musk dự tiệc tối với Tổng thống Trump và Thái tử Ả Rập Xê Út

Tỉ phú Elon Musk dự tiệc tối với Tổng thống Trump và Thái tử Ả Rập Xê Út

Tỉ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, xuất hiện công khai lần thứ 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ sau cuộc tranh cãi hồi giữa năm nay.

Cổ đông Tesla duyệt gói thù lao gần 1.000 tỉ USD cho tỉ phú Elon Musk

Khám phá thêm chủ đề

Elon Musk Tesla tài sản của Elon musk tỉ phú Elon Musk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận