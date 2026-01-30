Không khí lạnh di chuyển xuống phía nam, miền Trung mưa lớn 4 ngày đầu tháng 2

Dự báo thời tiết ngày 30.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết cho thấy, không khí lạnh trong những ngày tới gây ra gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển ẢNH: NCHMF

Dự báo khoảng gần sáng và ngày 31.1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, khu vực Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Bắt đầu từ đêm nay 30.1 và ngày 31.1, khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Thời tiết khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày mai 31.1, trời chuyển rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến 12 - 15 độ C; vùng núi khu vực Đông Bắc bộ từ 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ đêm 30.1 và ngày 31.1, trời có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ chiều 31.1, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 15 độ C.

Sau khi ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ, không khí lạnh tiếp tục đi sâu vào các tỉnh miền Trung. Dự báo từ ngày 1 - 4.2, khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh "đẩy" sóng Biển Đông cao 4 m

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo thời tiết từ gần sáng và ngày 31.1, vùng biển vịnh Bắc bộ có gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5 - 6, gió giật cấp 7 - 8; biển động, sóng biển cao 1 - 2 m.

Vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.

Dự báo thời tiết ngày 1.2, vùng biển khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.