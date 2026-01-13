Con nuôi Phi Nhung: Không có mẹ, chúng tôi ít show, phải đi bán hàng online

Thiêng Ngân từng ám ảnh tin nhắn từ Phi Nhung

Xuất hiện trong chương trình The Khang Show, con nuôi của Phi Nhung là Thiêng Ngân và Tuyết Nhung có dịp nhớ lại những kỷ niệm vui buồn cùng với mẹ. Cả hai nữ ca sĩ trẻ đều xuất thân từ gia đình khó khăn nên đi hát đám tiệc từ nhỏ. Từ công việc này cũng giúp cả hai nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát và có cơ hội gặp gỡ ca sĩ Phi Nhung.

Nhờ có Phi Nhung, Thiêng Ngân và Tuyết Nhung được nhiều người yêu mến Ảnh: BTC

Theo Tuyết Nhung, sau khi dừng chân tại vòng đối đầu ở Giọng hát Việt nhí mùa 2, cô được người quen giới thiệu với Phi Nhung và một thời gian sau, cô may mắn được giọng ca Phải lòng con gái Bến Tre nhận làm con nuôi. Trong khi đó, Thiêng Ngân cũng được Phi Nhung phát hiện tài năng khi cô tham gia cuộc thi âm nhạc. Tuy nhiên, đến khi gặp Thiêng Ngân ở cuộc thi thứ hai thì Phi Nhung mới quyết định để cô bé này trở thành một phần của gia đình mình.

Cả Thiêng Ngân và Tuyết Nhung đều nhận xét Phi Nhung là một người khó tính trong chuyên môn. Tuyết Nhung tâm sự: "Trong các con của mẹ, tôi là người bị la nhiều nhất vì lúc 16-17 tuổi tôi rất lỳ và nghĩ mẹ là người khó tính. Tuy nhiên, đến bây giờ tôi nhìn lại thì thấy hành động của mẹ là đúng chứ không hề sai. Ngày trước, tôi gặp mọi người thường không chào, nhưng mẹ là người dạy tôi phải lễ phép".

Cuộc sống của hai con nuôi Phi Nhung vất vả hơn sau khi giọng ca Bỏ quê qua đời Ảnh: BTC

Mặc dù Thiêng Ngân ít bị la hơn Tuyết Nhung nhưng cô thường bị mẹ nuôi giận. "Mẹ Nhung giận mà muốn từ mặt tôi luôn. Lúc đó, tôi nghe tiếng tin nhắn của Viber là ám ảnh lắm. Mẹ luôn thể hiện cảm xúc qua tin nhắn và nói thẳng là không thích chúng tôi làm chuyện này chuyện kia", Thiêng Ngân trải lòng.

Cuộc sống hiện tại của con nuôi Phi Nhung

Nhờ có ca sĩ Phi Nhung, Thiêng Ngân và Tuyết Nhung có cơ hội đi biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới. Mỗi chuyến đi, cả hai đều có những kỷ niệm đẹp với mẹ nuôi vì giọng ca Giấc mơ cánh cò là người hoạt ngôn, vui vẻ. Tuy nhiên, kể từ lúc Phi Nhung qua đời vì bạo bệnh, những chuyến lưu diễn của hai chị em không còn vui như trước nữa. Bên cạnh đó, show diễn cũng ít hơn dẫn đến việc cả hai phải bán hàng online để trang trải cuộc sống.

Nguyên Khang động viên Thiêng Ngân và Tuyết Nhung tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê Ảnh: BTC

Tuyết Nhung tâm sự: "Hồi trước khi còn mẹ, mỗi dịp tết chúng tôi có nhiều show và hầu như đi diễn kín lịch các mùng tết. Bây giờ mẹ mất rồi, mọi thứ trống vắng và cô đơn hơn". Tiếp lời của Tuyết Nhung, Thiêng Ngân nói: "Chúng tôi vừa không có mẹ, vừa không có show". Vì thế, để cuộc sống đỡ vất vả, ổn định hơn, cả hai làm thêm công việc bán hàng online như quần áo, dầu gội, đồ ăn vặt...

Hiện tại, Tuyết Nhung đã có gia đình riêng. Chồng của nữ ca sĩ 24 tuổi, là kỹ thuật viên phòng thu âm. Cô quen biết chồng từ năm 18 tuổi và mối quan hệ này được mẹ nuôi Phi Nhung ủng hộ. Sau khi kết hôn, Tuyết Nhung dành thời gian vun vén cho tổ ấm của mình bên cạnh việc đi hát.

Trong khi đó, Thiêng Ngân tiếp tục con đường học vấn. Cô chọn học ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Trong thời gian tới, Thiêng Ngân dự định thực hiện một số sản phẩm âm nhạc hướng đến khán giả trẻ. Còn Tuyết Nhung tập trung cho dự án riêng mang tên Nhung ca và chuẩn bị ra mắt một ca khúc mới.