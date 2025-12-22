Nữ nghệ sĩ 93 tuổi kể kỷ niệm khó quên với Phi Nhung, Hồ Văn Cường

Phi Nhung nhờ Phi Điểu giúp Hồ Văn Cường

Ở độ tuổi ngoài 90, NSƯT Phi Điểu vẫn miệt mài lao động để mang đến những vai diễn hay cho khán giả. Những lúc sức khỏe tốt, bà tự chạy xe đến trường quay hoặc địa điểm phỏng vấn thay vì đi ô tô dù nhiều lần gặp tai nạn giao thông. Điều này khiến MC Nguyên Khang vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ.

Mặc dù nhiều lần gặp tai nạn nhưng nghệ sĩ Phi Điểu vẫn muốn tự chạy xe máy đi làm Ảnh: Chụp màn hình

Nghệ sĩ Phi Điểu kể lại: "Tôi bị tai nạn nhiều lần rồi chứ, bị xe hơi kéo, bị xe tông từ đằng sau khiến tôi nằm dài trên đường. Tuy nhiên không lần nào tôi bị nặng mà chỉ bị nhẹ thôi, tôi vào bệnh viện để người ta giúp mình xử lý vết thương. Lần tôi nằm viện lâu nhất là bị xe hơi kéo, tôi nằm viện 21 ngày. Tôi đi đúng đường nhưng lại gặp tai nạn, xe hơi kéo chiếc xe của tôi nên tôi buông tay và té ở lề đường. May mắn tôi không bị gãy xương mà chỉ chấn thương phần mềm thôi". Sau đó, nữ nghệ sĩ 93 tuổi về nhà thay đồ rồi vào bệnh viện để xử lý vết thương.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Phi Điểu còn nhớ thêm về kỷ niệm với cố ca sĩ Phi Nhung. Bà cho biết vào năm 2016, bà được Phi Nhung nhờ giúp Hồ Văn Cường để cậu có phần biểu diễn thăng hoa trong đêm chung kết Vietnam Idol Kids.

Phi Điểu nói về cơ duyên với cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường Ảnh: Chụp màn hình

"Phi Nhung đi diễn ở miền Trung vào đúng ngày Hồ Văn Cường thi nên khoảng 7-8 giờ sáng cô ấy gọi cho tôi nhờ tôi trợ diễn cho Cường. Trường hợp như vậy tôi không nhận sao được. Tôi nghe Phi Nhung nói rằng lúc ấy Cường chưa có kỹ năng diễn xuất gì cả, chỉ đi hát đám cưới, đám giỗ thôi nên tôi cũng lo lắng. Buổi tối, tôi gặp Cường thì bảo cháu cứ hát tốt phần của mình, hiểu nội dung thế nào thì cứ diễn như vậy còn tôi làm gì thì cháu không cần quan tâm. Dẫu vậy, tôi có dặn khi nào tôi để tay lên vai Cường thì Cường xoay lại nhìn vào mắt tôi. Vậy mà thằng bé lại khóc và tiết mục đó đã chạm được cảm xúc của giám khảo, khán giả", Phi Điểu chia sẻ.

Lúc đầu, nghệ sĩ Phi Điểu không nghĩ Hồ Văn Cường chiến thắng vì năm đó có quá nhiều thí sinh mạnh và được đầu tư kỹ lưỡng. Đến khi được mọi người thông báo và mở ti vi lên xem thì bà mới tin. Đồng thời, bà cũng gọi điện thoại để báo tin vui cho Phi Nhung.

Không buồn dù bị quỵt cát sê

Bên cạnh niềm đam mê nghệ thuật, Phi Điểu còn mong muốn hỗ trợ cho những diễn viên trẻ, sinh viên mới ra trường có những màn trình diễn hay. Vì vậy, bà thường diễn miễn phí và không bao giờ đòi tiền cát sê dù bị quỵt nhiều lần.

MC Nguyên Khang ngưỡng mộ cách sống của nghệ sĩ Phi Điểu Ảnh: Chụp màn hình

Phi Điểu bộc bạch: "Tôi bị cũng nhiều lần, có khi nhận cả bộ phim mà người ta cũng không trả nhưng tôi cũng bỏ qua, tôi quen rồi. Lúc đầu tôi cũng hơi buồn và tự hỏi vì sao người ta làm vậy với mình nhưng nghĩ lại thấy họ khổ quá nên xem như mình lì xì vậy". Đối với nữ nghệ sĩ, dù công việc có phần vất vả nhưng lại tạo cho bà niềm vui hơn là chỉ ở nhà.

Nhắc thêm về gia đình, Phi Điểu cho biết chồng đã rời xa mình hơn 10 năm và mỗi khi có thời gian rảnh thì bà lại lên chùa để thắp nhang cho bạn đời. Ngoài ra, nghệ sĩ Phi Điểu còn có 2 người con, trong đó con trai của bà chính là họa sĩ Hồng Quân. Bà rất tự hào vì con cái của mình hiếu thảo và có cuộc sống ổn định.