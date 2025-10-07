Hồ Văn Cường nói gì về việc trở lại với gameshow âm nhạc?

Trong thời gian vừa qua, Hồ Văn Cường ít có những hoạt động sôi nổi so với những ca sĩ cùng trang lứa. Hồ Văn Cường chỉ tham gia vài chương trình ca nhạc và gần đây là nhận lời xuất hiện trong đại nhạc hội Hương sắc giai nhân của ca sĩ Như Quỳnh.

Hồ Văn Cường mong muốn sau khi hoàn thành việc học sẽ hoạt động nghệ thuật tích cực hơn Ảnh: BTC

Được sự yêu mến của ca sĩ Như Quỳnh, Hồ Văn Cường cố gắng sắp xếp lịch học để có những màn trình diễn hấp dẫn trong chương trình sắp tới. Tuy nhiên, ở thời điểm này quán quân Vietnam Idol Kids 2016 chưa thể bật mí quá nhiều về tiết mục của mình. Nói về cuộc sống hiện tại, Hồ Văn Cường cho biết mình đang theo học ngành marketing và dự định năm sau sẽ lấy bằng tốt nghiệp đại học, vì vậy, anh muốn dành nhiều thời gian cho việc học.

Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường còn thẳng thắn chia sẻ về dự định tham gia các gameshow âm nhạc dành cho những nam ca sĩ. "Thật ra, Cường luôn muốn mình được cọ xát với nhiều lĩnh vực khác nhau và nhiều gameshow để hình ảnh của mình mới mẻ hơn trong mắt khán giả. Cho nên, nếu có chương trình phù hợp và thú vị thì Cường có thể cân nhắc để tham gia", Hồ Văn Cường chia sẻ với Thanh Niên.

Hồ Văn Cường vừa chuyển sang chỗ ở mới để ba mẹ có cuộc sống thoải mái hơn Ảnh: Minh Hy

Trải qua nhiều thăng trầm trên chặng đường làm nghề, Hồ Văn Cường thừa nhận mình đã lấy lại được bản lĩnh sân khấu, không còn rụt rè như trước. Quán quân Vietnam Idol Kids 2016 tâm sự: "Sau những khó khăn trong hành trình làm nghề của mình và nhờ có sự nâng đỡ của các cô chú anh chị nghệ sĩ tiền bối thì Cường dần lấy lại được sự tự tin và bản lĩnh để làm nghề".

Hồ Văn Cường nổi tiếng khi mới 13 tuổi nhờ tham gia chương trình Vietnam Idol Kids 2016. Vẻ ngoài hiền lành, giọng hát ngọt ngào giúp Hồ Văn Cường giành được ngôi vị cao nhất. Sau đó, Hồ Văn Cường được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi cũng như tạo điều kiện để nam ca sĩ 10X có môi trường học tập tốt và thoải mái hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, vào năm 2021, ồn ào giữa cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường khiến hình ảnh của nam ca sĩ bị ảnh hưởng nặng nề.