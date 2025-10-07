Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hồ Văn Cường nói gì về việc trở lại với gameshow âm nhạc?

Minh Hy
Minh Hy
07/10/2025 12:20 GMT+7

Ở thời điểm hiện tại, Hồ Văn Cường tập trung nhiều hơn để hoàn thành việc học. Sau đó, nam ca sĩ 10X mong muốn góp mặt trong những chương trình phù hợp để phát triển bản thân.

Trong thời gian vừa qua, Hồ Văn Cường ít có những hoạt động sôi nổi so với những ca sĩ cùng trang lứa. Hồ Văn Cường chỉ tham gia vài chương trình ca nhạc và gần đây là nhận lời xuất hiện trong đại nhạc hội Hương sắc giai nhân của ca sĩ Như Quỳnh.

Hồ Văn Cường nói gì về việc trở lại với gameshow âm nhạc? - Ảnh 1.

Hồ Văn Cường mong muốn sau khi hoàn thành việc học sẽ hoạt động nghệ thuật tích cực hơn

Ảnh: BTC

Được sự yêu mến của ca sĩ Như Quỳnh, Hồ Văn Cường cố gắng sắp xếp lịch học để có những màn trình diễn hấp dẫn trong chương trình sắp tới. Tuy nhiên, ở thời điểm này quán quân Vietnam Idol Kids 2016 chưa thể bật mí quá nhiều về tiết mục của mình. Nói về cuộc sống hiện tại, Hồ Văn Cường cho biết mình đang theo học ngành marketing và dự định năm sau sẽ lấy bằng tốt nghiệp đại học, vì vậy, anh muốn dành nhiều thời gian cho việc học.

Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường còn thẳng thắn chia sẻ về dự định tham gia các gameshow âm nhạc dành cho những nam ca sĩ. "Thật ra, Cường luôn muốn mình được cọ xát với nhiều lĩnh vực khác nhau và nhiều gameshow để hình ảnh của mình mới mẻ hơn trong mắt khán giả. Cho nên, nếu có chương trình phù hợp và thú vị thì Cường có thể cân nhắc để tham gia", Hồ Văn Cường chia sẻ với Thanh Niên.

Hồ Văn Cường nói gì về việc trở lại với gameshow âm nhạc? - Ảnh 2.

Hồ Văn Cường vừa chuyển sang chỗ ở mới để ba mẹ có cuộc sống thoải mái hơn

Ảnh: Minh Hy

Trải qua nhiều thăng trầm trên chặng đường làm nghề, Hồ Văn Cường thừa nhận mình đã lấy lại được bản lĩnh sân khấu, không còn rụt rè như trước. Quán quân Vietnam Idol Kids 2016 tâm sự: "Sau những khó khăn trong hành trình làm nghề của mình và nhờ có sự nâng đỡ của các cô chú anh chị nghệ sĩ tiền bối thì Cường dần lấy lại được sự tự tin và bản lĩnh để làm nghề".

Hồ Văn Cường nổi tiếng khi mới 13 tuổi nhờ tham gia chương trình Vietnam Idol Kids 2016. Vẻ ngoài hiền lành, giọng hát ngọt ngào giúp Hồ Văn Cường giành được ngôi vị cao nhất. Sau đó, Hồ Văn Cường được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi cũng như tạo điều kiện để nam ca sĩ 10X có môi trường học tập tốt và thoải mái hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, vào năm 2021, ồn ào giữa cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường khiến hình ảnh của nam ca sĩ bị ảnh hưởng nặng nề.

Tin liên quan

Hồ Văn Cường bất ngờ khi được khán giả tặng vàng

Hồ Văn Cường bất ngờ khi được khán giả tặng vàng

Phía ca sĩ Ngọc Sơn cho biết tất cả những món quà khán giả tặng đều do Hồ Văn Cường quản lý, cất giữ. Cát-sê cũng được chuyển vào tài khoản của giọng ca 19 tuổi.

Khám phá thêm chủ đề

Hồ Văn Cường con nuôi Phi Nhung Gameshow Như Quỳnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận