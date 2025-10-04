Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hồ Văn Cường hội ngộ Như Quỳnh, tiết lộ về cuộc sống mới
Hồ Văn Cường hội ngộ Như Quỳnh, tiết lộ về cuộc sống mới

Minh Hy
Minh Hy
04/10/2025 09:39 GMT+7

Dù bận rộn việc học hành nhưng Hồ Văn Cường vẫn sắp xếp thời gian để tham gia đại nhạc hội của Như Quỳnh. Nam ca sĩ 10X thừa nhận nhờ có Như Quỳnh và các bậc tiền bối, anh đã lấy lại được tự tin trong nghề.

Hồ Văn Cường giờ ra sao?

Sau thành công của các liveshow Xuân yêu thương, Người tình và quê hương, ca sĩ Như Quỳnh tiếp tục mang đến cho khán giả không gian âm nhạc nhiều màu sắc với đại nhạc hội Hương sắc giai nhân. Đêm nhạc dự kiến được tổ chức vào ngày 27.12 với sự góp mặt của loạt ca sĩ nổi tiếng như Mai Thiên Vân, Hương Lan, Họa Mi, Hoài Lâm, Phương Anh, Phương Ý, Hoàng Mỹ An, Phương Yến Linh, Hoài Lâm, Thanh Duy… Trong đó, màn hội ngộ của Như Quỳnh và Hồ Văn Cường cũng được nhiều khán giả mong đợi.

Hồ Văn Cường hội ngộ Như Quỳnh, tiết lộ về cuộc sống mới - Ảnh 1.

Như Quỳnh vui mừng vì Hồ Văn Cường lấy lại được bản lĩnh khi đứng trên sân khấu

Ảnh: NVCC

Như Quỳnh đã nhiều lần bày tỏ sự quý mến và mong muốn tạo cơ hội phát triển cho Hồ Văn Cường. Màn kết hợp này không chỉ là sự giao thoa về nghệ thuật giữa hai thế hệ, mà còn là minh chứng cho tinh thần gìn giữ và truyền lửa dòng nhạc trữ tình, quê hương cho thế hệ kế thừa. Sự xuất hiện của Hồ Văn Cường tại buổi họp báo giới thiệu chương trình cũng khẳng định mối quan hệ thân thiết và sự hỗ trợ mà Như Quỳnh dành cho đàn em.

