Hồ Văn Cường hội ngộ Như Quỳnh, tiết lộ về cuộc sống mới

Hồ Văn Cường giờ ra sao?

Sau thành công của các liveshow Xuân yêu thương, Người tình và quê hương, ca sĩ Như Quỳnh tiếp tục mang đến cho khán giả không gian âm nhạc nhiều màu sắc với đại nhạc hội Hương sắc giai nhân. Đêm nhạc dự kiến được tổ chức vào ngày 27.12 với sự góp mặt của loạt ca sĩ nổi tiếng như Mai Thiên Vân, Hương Lan, Họa Mi, Hoài Lâm, Phương Anh, Phương Ý, Hoàng Mỹ An, Phương Yến Linh, Hoài Lâm, Thanh Duy… Trong đó, màn hội ngộ của Như Quỳnh và Hồ Văn Cường cũng được nhiều khán giả mong đợi.

Như Quỳnh vui mừng vì Hồ Văn Cường lấy lại được bản lĩnh khi đứng trên sân khấu Ảnh: NVCC

Như Quỳnh đã nhiều lần bày tỏ sự quý mến và mong muốn tạo cơ hội phát triển cho Hồ Văn Cường. Màn kết hợp này không chỉ là sự giao thoa về nghệ thuật giữa hai thế hệ, mà còn là minh chứng cho tinh thần gìn giữ và truyền lửa dòng nhạc trữ tình, quê hương cho thế hệ kế thừa. Sự xuất hiện của Hồ Văn Cường tại buổi họp báo giới thiệu chương trình cũng khẳng định mối quan hệ thân thiết và sự hỗ trợ mà Như Quỳnh dành cho đàn em.