Như Quỳnh thực hiện MV dựa trên câu chuyện có thật về mẹ

MV Cảm ơn mẹ của Như Quỳnh phát hành vào lúc 20 giờ ngày 8.3 trên YouTube NVCC

Ngày 8.3, ca sĩ Như Quỳnh phát hành MV Cảm ơn mẹ, bài hát được chấp bút bởi Trần Ngô Phúc Vũ. Thông qua nhạc phẩm này, nữ ca sĩ hải ngoại mong muốn thay mặt những người con gửi lời tri ân, tình yêu thương đến đấng sinh thành của mình nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

NSND Kim Xuân vào vai người mẹ trong MV của Như Quỳnh NVCC

Được biết, nội dung MV xây dựng từ câu chuyện có thật về một phụ nữ thành đạt nhưng vất vả cả đời để nuôi dạy các con khôn lớn. Và dẫu các con đã trưởng thành nhưng người mẹ vẫn không khỏi trăn trở về con đường kiến tạo sự nghiệp của các con. Ở dự án lần này, Như Quỳnh chỉ đảm nhận vài trò người kể chuyện và mời NSND Kim Xuân, diễn viên Đặng Trần Nhậm, rapper nhí Piggy và vũ công Lê Phạm Minh Quân vào vai các nhân vật.

Tâm sự với Thanh Niên về vai diễn lần này trong MV của Như Quỳnh, nghệ sĩ Kim Xuân cho biết: "Khi tôi được ê kíp mời tham gia MV này, tôi đã đọc câu chuyện và cảm thấy rất thú vị vì nhân vật của tôi không xây dựng theo kiểu thông thường là những người mẹ quê, hiền lành, nghèo khổ mà đây là một người phụ nữ có sự nghiệp và mong muốn chăm lo con cái ăn học thành tài. Nhưng sau đó, con lớn lại có suy nghĩ riêng nên hai mẹ con lại không đồng quan điểm với nhau trong cuộc sống, đến khi mẹ mất đi thì những đứa con mới nhận ra mình đã đánh mất thứ quý giá nhất là sự gần gũi với đấng sinh thành".

Bên cạnh đó, NSND Kim Xuân còn dành lời khen cho giọng ca ngọt ngào, truyền cảm của Như Quỳnh. Đặc biệt, bà cũng yêu mến tiếng hát của nữ ca sĩ hải ngoại khi cô trình bày những ca khúc về mẹ.

Giọng ca Người tình mùa đông quay MV tại Lâm Đồng NVCC

Như Quỳnh kể cô và ê kíp đã ghi hình xuyên suốt trong vào 5 ngày để có những khung hình ưng ý. Nữ ca sĩ còn thức dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị mọi thứ cũng như di chuyển đến thác Bobla, cách thành phố Đà Lạt hơn 50km để quay hình. "Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Như Quỳnh trong năm 2023 và hứa hẹn sẽ có thêm nhiều dự án mới để phục vụ khán giả", cô chia sẻ.

Trong năm vừa qua, Như Quỳnh hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ hơn khi ra mắt hai album Người phụ tình tôi và Dấu chân kỷ niệm. Hơn thế nữa, nữ ca sĩ hải ngoại còn tổ chức thành công liveshow The Best Of Như Quỳnh tại Nhà hát Hòa Bình vào tháng 11.2022. Song song đó, Như Quỳnh cũng thành lập kênh YouTube riêng để chia sẻ những sản phẩm âm nhạc của mình đến người hâm mộ.