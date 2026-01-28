Chuyên gia thời tiết khuyến cáo đặc biệt với nhà vườn hoa tết

Trong những ngày gần đây, không khí lạnh ở phía bắc suy yếu khiến thời tiết có xu hướng ấm hơn. Đặc biệt ở khu vực Nam bộ, vào sáng sớm trời se lạnh với mức nhiệt thấp nhất phổ biến 21 - 23 độ C, giữa trưa xuất hiện nắng nóng 32 - 33 độ C.



Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ vẫn còn ít nhất 2 đợt lạnh khiến thời tiết Nam bộ mát mẻ hơn nhiều so với trung bình các năm gần đây ẢNH: CHÍ NHÂN

Hôm nay, 28.1, là ngày 10 tháng chạp âm lịch, giai đoạn cao điểm của các nhà vườn chuẩn bị cho vụ hoa tết; nhất là nhà vườn trồng mai đang canh thời tiết phù hợp để lặt lá để hoa nở đúng tết. Chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan khuyến cáo: Hiện trong giai đoạn chính đông nên từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ vẫn còn một vài đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh ảnh hưởng đến nước ta. Đợt gần nhất sẽ về đến khu vực biên giới phía bắc khoảng ngày 30 - 31.12, xu hướng lệch đông. Nó có khả năng ảnh hưởng tới khu vực Nam bộ khoảng ngày 3.2, khiến nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Nam bộ xuống mức 19 - 20 độ C; cá biệt một số khu vực như Tà Lài, Nam Cát Tiên thuộc tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh xuống khoảng 18 - 19 độ C.

Sau đợt lạnh đầu tháng, đến khoảng ngày 10.2 (ngày đưa ông Táo về trời), lại có một đợt lạnh mới lại về cường độ khá mạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Ở Nam bộ, giai đoạn này đang vào gần giữa mùa khô và khả năng mưa trái mùa xuất hiện không cao như trước nên bà con nhà vườn chỉ cần tập trung chú ý thời tiết lạnh.

Từ nay đến tết, thời tiết Nam bộ khá mát mẻ so với những năm trước và có ít nhất 2 đợt se lạnh vào sáng sớm và chiều tối, mỗi đợt kéo dài 3 - 4 ngày. Trong những đợt lạnh này có khả năng xuất hiện tình trạng sương muối cục bộ một vài nơi ảnh hưởng đến cây trồng, do vậy bà con nhà vườn trồng mai cần lưu ý để chọn thời điểm lặt lá mai cho phù hợp. Các bà con nhà vườn trồng hoa kiểng nói chung cần theo dõi thời tiết để có biện pháp xử lý phù hợp khi có diễn biến bất ngờ.

Ở các đô thị lớn như TP.HCM có khả năng xuất hiện tình trạng sương mù hỗn hợp do không khí lạnh kết hợp với bụi mịn là nguyên nhân làm ô nhiễm không khí gia tăng. Bên cạnh đó, thời tiết phổ biến hanh khô, độ ẩm giảm đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.