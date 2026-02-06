Kiều bào hiến kế phủ xanh TP.HCM: Tận dụng đất trống, không gian dư thừa làm công viên

Sáng nay 6.2, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị "Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu đồng hành cùng thành phố chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", nhiều đại biểu kiều bào đã đóng góp các ý kiến tâm huyết.

Tham dự hội nghị có Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM và đại diện các sở, ban ngành và 50 trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào, người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà cho biết năm 2026 là năm đầu tiên TP.HCM triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, với chủ đề công tác: "Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân".

TP.HCM tập trung phát triển theo định hướng đa cực, siêu kết nối, tổ chức không gian phát triển vùng đô thị tích hợp, phát huy vai trò trung tâm tài chính - dịch vụ - đổi mới sáng tạo; đồng thời hình thành đô thị khoa học - công nghệ, khu thương mại tự do gắn với kinh tế biển và các hành lang logistics liên vùng.

Bà Trần Tuệ Tri, kiều bào Singapore phát biểu tại hội nghị ẢNH: PHẠM HỮU

Trong giai đoạn hiện nay, TP.HCM xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo không chỉ là xu thế mà là lựa chọn chiến lược và con đường phát triển tất yếu. Chuyển đổi xanh được triển khai toàn diện, gắn với kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon, năng lượng sạch, giao thông xanh, đô thị xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Trình bày với lãnh đạo TP.HCM, bà Trần Tuệ Tri (kiều bào Singapore) đề xuất 3 nhóm giải pháp chính gồm: xây dựng thương hiệu điểm đến cuối năm của TP.HCM; tăng gấp đôi mảng xanh, số hóa không gian xanh, tạo giá trị carbon; mạng lưới Rồng Xanh Fellowship và Hội nghị Thương hiệu điểm đến TP.HCM.

Trong đó, theo bà Tri mảng xanh hiện nay không chỉ là câu chuyện cảnh quan, mà là nền tảng sức khỏe cộng đồng, khả năng chống chịu của đô thị và chất lượng sống. Tiến tới tối thiểu 2m2 mảng xanh/người và tăng dần theo chuẩn quốc tế, phù hợp với tốc độ đô thị hóa và điều kiện thực tế của TP.HCM.

Ông Nguyễn Duy Anh góp nhiều ý kiến, giải pháp với lãnh đạo TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Do đó, bà đề xuất kết nối và huy động các chuyên gia hàng đầu về cảnh quan, thiết kế sáng tạo, công nghệ để thực hiện với các giải pháp về số hóa bản đồ mảng xanh và hệ thống quản lý toàn bộ cây xanh và mảng xanh TP.HCM.

Đồng thời, tạo cơ chế quy hoạch xanh và sử dụng đất hiệu quả từ rà soát các khu đất đã có quy hoạch nhưng chậm triển khai để sử dụng tạm thời làm mảng xanh công cộng theo quy chuẩn thành phố. Tận dụng các quỹ đất nhỏ, đất xen kẽ, gầm cầu và không gian dư thừa trong khu dân cư để hình thành công viên quy mô nhỏ, góp phần cải thiện vi khí hậu, tăng khả năng tiếp cận không gian xanh cho người dân.

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội người Việt Nam tại Fukuoka Nhật Bản, cũng đưa ra đề xuất góp ý như: về mô hình hợp tác công – tư theo hướng tiếp cận "đặt bài toán – đồng thiết kế"; phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản; kết nối mạng lưới trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP.HCM.

Các đại biểu kiều bào tiêu biểu có mặt tại UBND TP.HCM vào sáng 6.2 ẢNH: PHẠM HỮU

Cũng theo ông Duy Anh, để các mô hình hợp tác nêu trên đi vào thực chất, TP.HCM cần có đầu mối điều phối thống nhất trong kết nối và làm việc với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng các dự án và "đơn đặt hàng" cụ thể, phù hợp với chuyên môn của trí thức, doanh nhân kiều bào và thiết lập cơ chế phản hồi và đánh giá hiệu quả hợp tác, tạo niềm tin cho sự đồng hành lâu dài.