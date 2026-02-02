Cận cảnh biểu trưng hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ

Khoảng 8 giờ sáng 2.2, biểu trưng hình giọt nước đã được đơn vị thi công hoàn thiện việc bố trí tại vị trí trung tâm hồ nước công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (quận 10 cũ), TP.HCM. Công trình được chế tác từ hợp kim có độ bền cao, bề mặt sáng bóng, không gỉ sét. Điểm đặc biệt của biểu trưng là phần lòng rỗng được thiết kế tinh tế, cho phép ánh sáng tự xuyên qua, tạo nên hình ảnh trái tim khi quan sát từ nhiều góc nhìn.

Tượng đài giọt nước gợi nhắc đến giọt nước mắt của nỗi buồn, nhưng với trái tim được đặt bên trong, mang ý niệm về lòng trắc ẩn và tình yêu thương của con người ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo chủ đầu tư, hình ảnh giọt nước gợi nhắc đến những giọt nước mắt của nỗi đau và mất mát, song trái tim ẩn bên trong mang thông điệp về lòng trắc ẩn, tình yêu thương và sự sẻ chia giữa con người. Với chu vi 13 m, chiều cao 6 m, tượng đài bằng inox gương phản chiếu hình ảnh của người xem, như một lời nhắn gửi rằng không ai đơn độc trong những thời khắc đau buồn.

Ngay từ sáng sớm 2.2, các công nhân tập trung tại công viên số 1 Lý Thái Tổ, cẩn trọng từng thao tác trong quá trình đưa biểu trưng hình giọt nước vào vị trí trung tâm hồ nước, bảo đảm an toàn và độ chính xác kỹ thuật cho công trình điểm nhấn của khu công viên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

