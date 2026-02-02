Cận cảnh biểu trưng hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ

Sáng 2.2, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu tổ chức lắp đặt biểu trưng hình giọt nước tại vị trí trung tâm hồ nước công viên số 1 Lý Thái Tổ, tạo điểm nhấn kiến trúc cho không gian công cộng này.
Khoảng 8 giờ sáng 2.2, biểu trưng hình giọt nước đã được đơn vị thi công hoàn thiện việc bố trí tại vị trí trung tâm hồ nước công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (quận 10 cũ), TP.HCM. Công trình được chế tác từ hợp kim có độ bền cao, bề mặt sáng bóng, không gỉ sét. Điểm đặc biệt của biểu trưng là phần lòng rỗng được thiết kế tinh tế, cho phép ánh sáng tự xuyên qua, tạo nên hình ảnh trái tim khi quan sát từ nhiều góc nhìn.
Theo chủ đầu tư, hình ảnh giọt nước gợi nhắc đến những giọt nước mắt của nỗi đau và mất mát, song trái tim ẩn bên trong mang thông điệp về lòng trắc ẩn, tình yêu thương và sự sẻ chia giữa con người. Với chu vi 13 m, chiều cao 6 m, tượng đài bằng inox gương phản chiếu hình ảnh của người xem, như một lời nhắn gửi rằng không ai đơn độc trong những thời khắc đau buồn.
