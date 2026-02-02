Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cận cảnh biểu trưng hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ

Ngọc Dương
Ngọc Dương
02/02/2026 13:01 GMT+7

Sáng 2.2, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu tổ chức lắp đặt biểu trưng hình giọt nước tại vị trí trung tâm hồ nước công viên số 1 Lý Thái Tổ, tạo điểm nhấn kiến trúc cho không gian công cộng này.

Khoảng 8 giờ sáng 2.2, biểu trưng hình giọt nước đã được đơn vị thi công hoàn thiện việc bố trí tại vị trí trung tâm hồ nước công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài (quận 10 cũ), TP.HCM. Công trình được chế tác từ hợp kim có độ bền cao, bề mặt sáng bóng, không gỉ sét. Điểm đặc biệt của biểu trưng là phần lòng rỗng được thiết kế tinh tế, cho phép ánh sáng tự xuyên qua, tạo nên hình ảnh trái tim khi quan sát từ nhiều góc nhìn.

Cận cảnh biểu trưng hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ- Ảnh 1.

Tượng đài giọt nước gợi nhắc đến giọt nước mắt của nỗi buồn, nhưng với trái tim được đặt bên trong, mang ý niệm về lòng trắc ẩn và tình yêu thương của con người

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo chủ đầu tư, hình ảnh giọt nước gợi nhắc đến những giọt nước mắt của nỗi đau và mất mát, song trái tim ẩn bên trong mang thông điệp về lòng trắc ẩn, tình yêu thương và sự sẻ chia giữa con người. Với chu vi 13 m, chiều cao 6 m, tượng đài bằng inox gương phản chiếu hình ảnh của người xem, như một lời nhắn gửi rằng không ai đơn độc trong những thời khắc đau buồn.

Cận cảnh biểu trưng hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ- Ảnh 2.

Ngay từ sáng sớm 2.2, các công nhân tập trung tại công viên số 1 Lý Thái Tổ, cẩn trọng từng thao tác trong quá trình đưa biểu trưng hình giọt nước vào vị trí trung tâm hồ nước, bảo đảm an toàn và độ chính xác kỹ thuật cho công trình điểm nhấn của khu công viên

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cận cảnh biểu trưng hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ- Ảnh 3.

Sau nhiều giờ làm việc liên tục, các công nhân hoàn tất những khâu cuối cùng của việc lắp đặt, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện công viên số 1 Lý Thái Tổ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cận cảnh biểu trưng hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ- Ảnh 4.

Công nhân thi công cẩn trọng căn chỉnh biểu trưng hình giọt nước vào vị trí trung tâm hồ nước công viên số 1 Lý Thái Tổ, sáng 2.2

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cận cảnh biểu trưng hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ- Ảnh 5.

Với chu vi 13 m, chiều cao 6 m, tượng đài chất liệu bằng inox gương phản chiếu hình ảnh tất cả mọi người, như một lời nhắn nhủ rằng không ai phải cô đơn trong nỗi buồn ấy

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cận cảnh biểu trưng hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ- Ảnh 6.

Dưới nắng sớm, các công nhân miệt mài làm việc bảo đảm tiến độ chính và an toàn kỹ thuật

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cận cảnh biểu trưng hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ- Ảnh 7.

Công trình biểu tượng hình giọt nước bằng inox gương phản chiếu không gian xung quanh, tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt giữa mặt nước và cảnh quan công viên

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cận cảnh biểu trưng hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ- Ảnh 8.

Cận cảnh công nhân kiểm tra mối nối và kết cấu chịu lực của biểu trưng giọt nước sau khi lắp đặt

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cận cảnh biểu trưng hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ- Ảnh 9.

Toàn cảnh biểu trưng giọt nước bằng hợp kim nhìn từ trên cao sau khi được lắp đặt sáng 2.2

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cận cảnh biểu trưng hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ- Ảnh 10.

Không khí lao động khẩn trương trên công trường để hoàn thành công trình đúng dịp Tết Nguyên đán

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cận cảnh biểu trưng hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ- Ảnh 11.

Hàng trăm công nhân hối hả làm việc để đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cận cảnh biểu trưng hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ- Ảnh 12.

Biểu trưng hình giọt nước được lắp đặt tại vị trí trung tâm hồ nước ở công viên số 1 Lý Thái Tổ, sáng 2.2, tạo điểm nhấn kiến trúc mới cho không gian công cộng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cận cảnh biểu trưng hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ- Ảnh 13.

Nhiều hạng mục phụ trợ của dự án cũng đang chạy đua nước rút nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình biểu tượng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cận cảnh biểu trưng hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ- Ảnh 14.

Theo kế hoạch công viên dự kiến sẽ được khánh thành ngày 12.2 (nhằm 25 tháng Chạp), kịp thời mở cửa đón người dân và du khách đến tham quan, vui xuân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tin liên quan

TP.HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ

TP.HCM tháo dỡ 3 biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Ba trong bảy biệt thự cổ trên khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) có chất lượng kết cấu công trình xuống cấp nặng nên được thành phố cho phép tháo dỡ.

Khám phá thêm chủ đề

biểu trưng hình giọt nước Covid-19 tưởng niệm công viên Số 1 Lý Thái Tổ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận