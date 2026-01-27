Khu 'đất vàng' làm công viên ở TP.HCM thu hút người dân, khách Tây đến vui chơi

Sau khi chính thức mở cửa, khu "đất vàng" đã trở thành công viên hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách. Vào buổi chiều, không khí khá nhộn nhịp khi khách ra vào tham quan và tận hưởng không gian xanh mát. Sự cải tạo chỉnh trang khu đất vàng thành công viên đã mang lại một điểm đến lý tưởng cho người dân thành phố.

Không gian xanh được cải tạo từ khu đất vốn quây hàng rào tôn nhiều năm nay mang đến cảm giác mới mẻ, thoáng đãng, trở thành nơi để người dân dạo bộ, tập thể dục, nghỉ chân sau giờ làm việc.

Ghi nhận trong ngày đầu mở cửa, nhiều gia đình sống xung quanh tranh thủ đưa con nhỏ đến vui chơi, chạy nhảy trên các lối đi, bãi cỏ. Người lớn tuổi ngồi trò chuyện, hóng mát dưới hàng cây, trong khi các bạn trẻ chọn khu vực sáng tạo để dạo chơi, thư giãn.

Chiều ngày 26.1, nhiều người đến công viên đi dạo, tham quan và thư giãn

ẢNH: DẠ THẢO

Tại khu vực quảng trường chính, nơi được trang trí tiểu cảnh cây mai, đào được nhiều người check-in, chụp ảnh ẢNH: DẠ THẢO

Các sinh viên này cho biết đây là không gian mới đầy sáng tạo cũng như địa điểm chụp hình cho Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: DẠ THẢO

Tại khu vực quảng trường, bầy ngựa xanh được quan tâm nhiều nhất, đặc biệt là trẻ em ẢNH: DẠ THẢO

Đặc biệt, khu vực trưng bày linh vật ngựa cùng các tiểu cảnh mai, đào phục vụ Tết Bính Ngọ trở thành điểm check-in thu hút nhiều người. Nhiều em bé thích thú đến bên các "chú ngựa" chụp ảnh lưu niệm.

Không chỉ người dân địa phương, khu công viên còn đón du khách nước ngoài. Một số khách du lịch tỏ ra thích thú khi bắt gặp không gian tết Việt ngay giữa trung tâm TP.HCM. Bên cạnh đó, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM cũng tìm đến đây khá đông, vừa tham quan, vừa tranh thủ chụp hình kỷ niệm.

Nguyễn Hồng Đăng, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM cho biết: "Việc chuyển từ khu đất xập xệ thiếu sức sống thành công viên là một bước chuyển tích cực. Không gian công viên không quá lớn nhưng được tổ chức khá hợp lý, tạo được mảng xanh và chỗ sinh hoạt vui chơi cho người dân, đặc biệt có chỗ chơi cho người trẻ như chúng tôi".

Với góc nhìn của sinh viên kiến trúc, Đăng cho rằng nếu được đầu tư thêm các hạng mục cảnh quan tết, các hoạt động văn hóa kết nối tốt hơn với khu vực xung quanh, nơi đây sẽ trở thành một không gian công cộng chất lượng giữa trung tâm thành phố.

Trẻ em người Việt cùng người nước ngoài vui đùa bên linh vật ngựa tại công viên ẢNH: DẠ THẢO

Trong khi đó, nhiều người nước ngoài cũng tìm đến thưởng lãm, thư giãn và tìm hiểu tết Việt ẢNH: DẠ THẢO

Người trẻ dạo chơi ở khu "rừng trong đô thị" ẢNH: DẠ THẢO

Khu sáng tạo có vẽ tranh graffiti được giới trẻ ưa chuộng ẢNH: DẠ THẢO

Ở công viên có lắp đặt các thiết bị tập thể dục, được chia làm 2 khu. Ngày đầu tiên, người dân sống lân cận tìm đến tập thể dục trên thiết bị và đi bộ xung quanh công viên ẢNH: DẠ THẢO

Còn một số người dân sống xung quanh đánh giá việc chuyển đổi khu "đất vàng" thành công viên tạm thời đã mang lại hình ảnh mới mẻ cho khu vực, tạo thêm không gian sinh hoạt gần gũi.

Ngày đầu tiên tìm đến công viên này tập thể dục, bà Võ Thị Sê (ở đường Võ Văn Tần) cho rằng công viên rất đẹp, tiện nghi và thoải mái. Bởi trước kia, mỗi khi tập thể dục bà phải đi bộ từ nhà ra đến công viên Tao Đàn, sau đó đi dọc ra công viên 30 Tháng 4 rồi mới về nhà.

"May nhờ có công viên mới, gần nhà nên tôi ra đây luôn. Phải nói là nó rất đẹp và cả khu vực đều trở nên đẹp lây theo nhờ công viên này", bà Sê bày tỏ.