Quảng trường chợ Bến Thành mở cửa, áo dài rực rỡ đổ về chụp ảnh Tết Bính Ngọ

Chiều 5.2, sau hai ngày khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành được tháo dỡ rào chắn, không gian này nhanh chóng trở thành điểm đến của người dân và du khách trong những ngày cận Tết Bính Ngọ.
Từ đầu giờ chiều, khu vực trước chợ Bến Thành đã bắt đầu đông đúc hẳn lên. Nổi bật giữa dòng người là hình ảnh các cô gái diện áo dài truyền thống tìm đến chụp ảnh cho tết năm nay.
Theo ghi nhận nhiều người lựa chọn áo dài truyền thống lẫn cách tân với gam màu rực rỡ, kết hợp nón lá, tay cầm cành mai và đào, tạo điểm nhấn giữa không gian vừa được chỉnh trang. Đến chiều, mặt tiền chợ Bến Thành ngày càng đông hơn, quy tụ hàng loạt tay máy chuyên nghiệp.
Các "nàng thơ" tranh thủ tạo dáng bên các tiểu cảnh trang trí tết và xuồng hoa. Một số gia đình đưa con nhỏ đến tham quan, chụp ảnh kỷ niệm, vừa dạo chơi vừa cảm nhận không khí tết đang đến rất gần giữa trung tâm thành phố.
So với những ngày còn rào chắn thi công, khu vực quảng trường sau khi mở rào tạo cảm giác thoáng đãng hơn. Nhiều người cho biết việc chỉnh trang, sơn mới đã mang lại diện mạo sáng sủa, góp phần khiến chợ Bến Thành trở nên sinh động hơn trong những ngày giáp tết.
Lặn lội từ phường Bình Dương đến chợ Bến Thành trong chiều 5.2, Nguyễn Thị Hồng Nhi cho biết cảm thấy rất vui khi được chụp hình tết sớm ở đây. Hôm nay, Nhi đi cùng 2 người bạn và đã chuẩn bị kỹ lưỡng các bộ áo dài để chụp hình ở chợ Bến Thành.
Nhi cho biết: "Tôi đã mong chờ ngày sơn sửa xong chợ để đi đến chụp hình. Bởi chợ Bến Thành là biểu tượng của TP.HCM cũng như nơi chụp ảnh tết rất đẹp. Chưa kể, ở đây được sơn mới, tạo cảm giác tươi mới hơn những năm trước nên tôi rất thích".
Trước đó, vào ngày 4.2, Văn phòng Thành ủy TP.HCM có công văn truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy TP.HCM về chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Trong đó, có việc chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa nhận nhiều ý kiến góp ý của người dân.
Một số công trình đã và đang được khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.
