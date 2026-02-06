Quảng trường chợ Bến Thành mở cửa, áo dài rực rỡ đổ về chụp ảnh Tết Bính Ngọ

Chiều 5.2, sau hai ngày khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành được tháo dỡ rào chắn, không gian này nhanh chóng trở thành điểm đến của người dân và du khách trong những ngày cận Tết Bính Ngọ.

Từ đầu giờ chiều, khu vực trước chợ Bến Thành đã bắt đầu đông đúc hẳn lên. Nổi bật giữa dòng người là hình ảnh các cô gái diện áo dài truyền thống tìm đến chụp ảnh cho tết năm nay.

Theo ghi nhận nhiều người lựa chọn áo dài truyền thống lẫn cách tân với gam màu rực rỡ, kết hợp nón lá, tay cầm cành mai và đào, tạo điểm nhấn giữa không gian vừa được chỉnh trang. Đến chiều, mặt tiền chợ Bến Thành ngày càng đông hơn, quy tụ hàng loạt tay máy chuyên nghiệp.

Sau khi quảng trường trước chợ Bến Thành mở rào chắn thì đông đảo người dân TP.HCM đến tham quan, chụp ảnh cho Tết Bính Ngọ ẢNH: PHẠM HỮU

Tìm đến khu vực trước chợ Bến Thành đa phần là các bạn trẻ với trang phục áo dài với màu sắc rực rỡ ẢNH: PHẠM HỮU

Mỗi "nàng thơ" đều chọn cho mình một góc đẹp nhất để tạo dáng chụp ảnh ẢNH: PHẠM HỮU

Hai tiểu cảnh trang trí tết ở quảng trường trước chợ Bến Thành thu hút rất đông bạn trẻ đến chụp ảnh ẢNH: PHẠM HỮU

Các "nàng thơ" tranh thủ tạo dáng bên các tiểu cảnh trang trí tết và xuồng hoa. Một số gia đình đưa con nhỏ đến tham quan, chụp ảnh kỷ niệm, vừa dạo chơi vừa cảm nhận không khí tết đang đến rất gần giữa trung tâm thành phố.

So với những ngày còn rào chắn thi công, khu vực quảng trường sau khi mở rào tạo cảm giác thoáng đãng hơn. Nhiều người cho biết việc chỉnh trang, sơn mới đã mang lại diện mạo sáng sủa, góp phần khiến chợ Bến Thành trở nên sinh động hơn trong những ngày giáp tết.

Lặn lội từ phường Bình Dương đến chợ Bến Thành trong chiều 5.2, Nguyễn Thị Hồng Nhi cho biết cảm thấy rất vui khi được chụp hình tết sớm ở đây. Hôm nay, Nhi đi cùng 2 người bạn và đã chuẩn bị kỹ lưỡng các bộ áo dài để chụp hình ở chợ Bến Thành.

Nhi cho biết: "Tôi đã mong chờ ngày sơn sửa xong chợ để đi đến chụp hình. Bởi chợ Bến Thành là biểu tượng của TP.HCM cũng như nơi chụp ảnh tết rất đẹp. Chưa kể, ở đây được sơn mới, tạo cảm giác tươi mới hơn những năm trước nên tôi rất thích".

Nguyễn Thị Hồng Nhi (ngoài cùng, bên trái) cho biết rất thích chụp ảnh ở quảng trường này vì cảm nhận được sự tươi mới ẢNH: PHẠM HỮU

Hai người bạn của Nhi cũng tranh thủ quay video clip, nhảy theo nhạc cạnh những chiếc xuồng hoa ẢNH: PHẠM HỮU

Còn Kha Thanh Duy (áo trắng, ngoài cùng bên phải) cũng diện trang phục áo dài khăn đóng truyền thống cùng bạn bè. Duy bày tỏ khung cảnh ở chợ năm nay rực rỡ, đẹp, lạ và thu hút ảnh nhìn ẢNH: PHẠM HỮU

Trước đó, vào ngày 4.2, Văn phòng Thành ủy TP.HCM có công văn truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy TP.HCM về chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Trong đó, có việc chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa nhận nhiều ý kiến góp ý của người dân.

Một số công trình đã và đang được khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Các em nhỏ được ba mẹ đưa đến chụp hình bên xuồng hoa ẢNH: PHẠM HỮU

Xích lô được giới trẻ ưa chuộng khi chụp ảnh ở chợ Bến Thành ẢNH: PHẠM HỮU

Những ngày này, không gian ở chợ Bến Thành trở nên nhộn nhịp hơn hẳn ẢNH: PHẠM HỮU



