Chỉnh trang xong đường Lê Lợi, Khang Điền muốn 'làm đẹp' thêm 2 tuyến đắt nhất TP.HCM

Ngày 31.12, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (gọi tắt là Công ty Khang Điền) tổ chức lễ khánh thành công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo nhiều sở ngành, cộng đồng doanh nghiệp đến dự.

Dự án chỉnh trang đường Lê Lợi (từ chợ Bến Thành đến đường Nguyễn Huệ và khu vực công trường Lam Sơn) được nhà tài trợ bắt đầu thi công từ đầu tháng 12.2025.

Các hạng mục chính gồm cải tạo vỉa hè và dải phân cách, đồng thời sơn mới các căn nhà phố liền kề và căn hộ chung cư hai bên đường. Đến nay, nhà tài trợ đã hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng thi công và mỹ quan đô thị.

Dự án chỉnh trang đường Lê Lợi (đoạn qua phường Sài Gòn và phường Bến Thành) hoàn thành sau khoảng 3 tuần thi công ẢNH: SỸ ĐÔNG

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình này không chỉ có ý nghĩa quan trọng về mặt hạ tầng đô thị, mà còn thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp trong quá trình phát triển không gian đô thị TP.HCM, góp phần tạo diện mạo văn minh, hiện đại cho khu vực trung tâm thành phố.

Ông Vương Văn Minh, Tổng giám đốc Công ty Khang Điền, chia sẻ việc tham gia chỉnh trang đô thị không chỉ là hoạt động xã hội mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp gắn bó lâu dài cùng sự phát triển chung của TP.HCM.

Trong năm 2024, Khang Điền đồng hành cùng thành phố trong nhiều hạng mục tại Công viên bờ sông Sài Gòn, cải thiện cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân có nơi tập luyện, thư giãn, giao lưu. Đến năm 2025, doanh nghiệp tài trợ và triển khai thiết kế, thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, thể hiện tinh thần tiên phong cho mô hình hợp tác 3 nhà (nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng).

Ông Vương Văn Minh, Tổng giám đốc Công ty Khang Điền bày tỏ mong muốn tiếp tục tài trợ chỉnh trang một số khu vực trung tâm TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Minh mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM trong các chương trình chỉnh trang, nâng cấp không gian công cộng, đặc biệt là khu vực nhiều giá trị văn hóa - du lịch như chợ Bến Thành, đường Đồng Khởi và đường Nguyễn Huệ trên cơ sở phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển bền vững.

Theo bảng giá đất năm 2026, 3 tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ và Lê Lợi có giá đất cao nhất TP.HCM với mức 687,2 triệu đồng/m2.

Hỗ trợ thủ tục nhanh nhất để doanh nghiệp sớm thi công

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá việc hoàn thành dự án trong khoảng 3 tuần là thần tốc, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của nhà tài trợ, sự hỗ trợ tích cực của Sở Xây dựng và chính quyền 2 phường Sài Gòn và phường Bến Thành. Sau khi chỉnh trang, người dân có không gian khang trang hơn đón tết, diện mạo đô thị tuyến đường trung tâm tươi đẹp hơn.

"Đây là công trình biểu trưng cho tinh thần hợp tác 3 nhà, vượt qua những trở ngại về thủ tục. Chỉ cần sự cam kết của chính quyền, doanh nghiệp và người dân là có thể thực hiện", ông Được nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trước đề xuất của các doanh nghiệp muốn tài trợ thêm nhiều công trình chỉnh trang đô thị, lãnh đạo TP.HCM ủng hộ và giao các sở ngành giải quyết nhanh nhất các thủ tục cần thiết để triển khai sớm. Việc hỗ trợ doanh nghiệp cần thực hiện linh hoạt, giảm tối đa thủ tục hành chính không cần thiết.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp âm thầm của cộng đồng doanh nghiệp trong công tác chăm lo an sinh xã hội, đầu tư nhiều công trình góp phần cho diện mạo đô thị khang trang hơn.

Lãnh đạo UBND TP.HCM tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai dự án ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các đơn vị, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai dự án, góp phần hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.