28 tết, người dân TP.HCM đi chợ hoa tết cười tươi ưng ý: 'Khỏi phải trả giá, kỳ kèo…'

Cứ như vậy ở chợ hoa tết công viên Gia Định, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của người bán lẫn người mua giữa những ngày sắc xuân ngập tràn khắp TP.HCM.

"Giá hoa năm nay được ghê!"

Theo khảo sát của phóng viên ở một số chợ hoa tết tại TP.HCM như chợ hoa Bình Đông, Trên bến dưới thuyền, chợ hoa tết công viên Gia Định… năm nay, những mặt hàng hoa với giá bình dân như hoa cúc, vạn thọ, những chậu hoa mai từ vài trăm đến dưới 1 triệu đồng được nhiều khách chọn mua.

Chợ hoa tết công viên Gia Định rực rỡ sắc xuân ẢNH: CAO AN BIÊN

Không bao lâu nữa là tết, bà Nguyễn Thị Thanh (52 tuổi) cùng chồng đi một vòng các chợ hoa từ Q.Tân Phú cũ đến chợ hoa công viên Gia Định, cuối cùng cũng chọn được 2 cặp cúc vạn thọ ưng ý về chưng tết.

"Tôi đi nhiều chợ hoa rồi, thấy năm nay giá hoa được ghê, không có chuyện người ta hét giá trên trời. Như tôi mua hoa ở đây, thấy được nên cũng trả giá cho vui vài chục, chứ không kỳ kèo gì. Mỗi năm mới có một lần, thấy giá hợp lý thì mình chọn", bà cười nói.

Chở 2 cặp cúc vạn thọ nở rộ, vàng rực về nhà, bà Thanh và chồng nở nụ cười tươi. Vị khách ở TP.HCM cũng không quên gửi lời chúc tới nhà vườn năm nay buôn bán thuận lợi, sớm hết hàng để về đón giao thừa cùng gia đình.

Cố gắng trả giá bớt 100.000 đồng cho chậu mai vàng giá 600.000 đồng, bà Cúc ở phường Hạnh Thông (Q.Gò Vấp cũ) cùng chồng quyết định "chốt đơn" khi nghe nhà vườn quả quyết: "Anh chị nghe tôi, tôi chốt giá vậy là bán chứ không có hét giá!".

Vị khách nhận xét giá hoa năm nay phù hợp, vợ chồng bà chọn được hoa ưng ý ẢNH: CAO AN BIÊN

Được phóng viên hỏi, bà cười cho biết bà ưng chậu mai này vì nhiều nụ, nhưng cũng muốn trả giá cho có không khí, hy vọng không bị hét giá, mua được hoa với giá hời. Tuy nhiên cuối cùng bà vẫn quyết định mua dù không giảm.

"Lỡ ưng quá rồi! Mấy năm trước tôi thường chơi hoa mai miền Trung, giá vài triệu, năm nay kinh tế khó khăn, mua chậu vài trăm là phù hợp. Nói chung năm nay tiết kiệm, tôi thấy người bán cũng nêu giá vừa phải, không cao", bà chia sẻ.

Trả giá sao để "thuận mua vừa bán"?

Một nhà vườn ở chợ hoa Bình Đông chia sẻ suốt 6 năm buôn bán, anh không hét giá, chỉ báo giá phù hợp với chất lượng của cúc vạn thọ mà anh bán ra. Anh hy vọng người mua cũng không trả giá "quá đáng".

Hoa cúc vạn thọ 200.000 đồng/cặp, hoa giấy 300.000 đồng/chậu được nhà vườn bán ở chợ hoa công viên Gia Định ẢNH: CAO AN BIÊN

"Ngày tết, trả qua lại vài chục ngàn rồi chốt, vậy mà vui. Có người trả giá quá nửa thì quá đáng, sao mà bán được. Nhưng nghĩ lại mình cũng không trách gì ai, phù hợp thì bán không thì thôi. Năm nay, giá bông của vườn rẻ hơn, thấy khách cũng chuộng", anh chia sẻ.

Anh cho biết những ngày qua, tình hình buôn bán khả quan, anh hy vọng trễ lắm là trưa ngày 29 tết có thể bán hết để về quê ăn tết cùng gia đình, đón một năm mới rực rỡ như những chậu hoa mà anh bán.

Trong khi đó, chủ một vườn mai ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) thì mừng nói anh bán sắp hết hàng. Vì hoa đẹp, giá cả phải chăng nên người mua ủng hộ đông. Với anh, đó là một tín hiệu vui.

Nụ cười trên môi những người dân TP.HCM đến các chợ hoa mua hoa, chụp ảnh ẢNH: CAO AN BIÊN

"Tôi không hét giá trên trời! Tôi nói giá nào là bán giá đó phù hợp, nhiều khách trả không hợp lý thì mình không bán. Có những khách dễ thương lắm, trả giá 30.000 đồng, mình giảm luôn! Sau đó họ lì xì lại cho mình số tiền đó. Vậy mà ai nấy đều vui!", anh chia sẻ.

