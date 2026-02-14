27 tết: Hoa cúc chất đống nằm la liệt ở TP.HCM, người bán nói câu nghẹn lòng

"Sáng nay, vườn chúng tôi từ Vĩnh Long (Bến Tre cũ) chở thêm nhiều xe hàng mới, không còn chỗ chất nên đành lựa những chậu hoa không còn đẹp vì mưa chất đống phía trước. Làm vậy thì coi như không còn buôn bán được gì nhưng đành chịu. Sáng nay có một sư thầy thấy bông vẫn còn dùng được nên xin về cho chùa, tôi cũng đồng ý luôn", chị chia sẻ