27 tết: Hoa cúc chất đống nằm la liệt ở TP.HCM, người bán nói câu nghẹn lòng

Đi dọc đường Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông (TP.HCM) sáng nay 14.2, nhằm ngày 27 tết, nhiều người để ý tới hàng chục chậu
hoa cúc chất đống, nằm la liệt dọc đường. Tiểu thương tiết lộ đó là những chậu hoa bị hỏng do cơn mưa trái mùa mới đây ở TP.HCM.
Nhiều chậu hoa cúc của một nhà vườn được chất đống, nằm la liệt trên đường Tạ Quang Bửu sáng nay
Theo quan sát, những chậu hoa này còn khá tươi
Phía chủ vườn cho biết do cơn mưa lớn trái mùa bất chợt những ngày trước, chất lượng hoa không tốt, bị thiệt hại nên đành chất thành đống phía trước
"Sáng nay, vườn chúng tôi từ Vĩnh Long (Bến Tre cũ) chở thêm nhiều xe hàng mới, không còn chỗ chất nên đành lựa những chậu hoa không còn đẹp vì mưa chất đống phía trước. Làm vậy thì coi như không còn buôn bán được gì nhưng đành chịu. Sáng nay có một sư thầy thấy bông vẫn còn dùng được nên xin về cho chùa, tôi cũng đồng ý luôn", chị chia sẻ
Dù tiếc những chậu hoa cúc, song nhà vườn cho biết vẫn mong muốn được bán những chậu đẹp nhất, chất lượng nhất cho khách. Hiện tại, giá mỗi cặp hoa cúc ở đây dao động từ 150.000 - 200.000 đồng tùy kích cỡ
"Giờ không biết nói sao! Bỏ bao nhiêu hoa đây coi như mất trắng tiền xe chở lên. Nhưng biết sao giờ!", chị chủ nghẹn ngào nói
Thời điểm này, không khí mua bán ở chợ tết Bình Đông nhộn nhịp, những chuyến xe hoa liên tục được chở đi khi khách "chốt đơn"
Nhiều nhà vườn hy vọng năm nay buôn bán thuận lợi
Những chậu hoa cúc mâm xôi, hoa mai, hoa giấy rực rỡ nhiều tuyến đường ở TP.HCM khiến nhiều người cảm thấy không khí mùa xuân ngập tràn
Nhà vườn hy vọng từ nay đến tết thời tiết thuận lợi để không ảnh hưởng tới chất lượng của hoa
