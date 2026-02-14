Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng
TP.HCM - Những phận đời hoa tết:

27 tết: Hoa cúc chất đống nằm la liệt ở TP.HCM, người bán nói câu nghẹn lòng

Cao An Biên
Cao An Biên
14/02/2026 10:22 GMT+7

Mới sáng 27 tết, hoa cúc chất đống, nằm la liệt dọc đường ở một chợ hoa tại TP.HCM khiến nhiều người đi đường bất ngờ. Tiểu thương tiết lộ lý do.

Đi dọc đường Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông (TP.HCM) sáng nay 14.2, nhằm ngày 27 tết, nhiều người để ý tới hàng chục chậu hoa cúc chất đống, nằm la liệt dọc đường. Tiểu thương tiết lộ đó là những chậu hoa bị hỏng do cơn mưa trái mùa mới đây ở TP.HCM.

27 tết: Hoa cúc chất đống nằm la liệt ở TP.HCM, người bán nói câu nghẹn lòng - Ảnh 1.

Nhiều chậu hoa cúc của một nhà vườn được chất đống, nằm la liệt trên đường Tạ Quang Bửu sáng nay

ẢNH: CAO AN BIÊN

27 tết: Hoa cúc chất đống nằm la liệt ở TP.HCM, người bán nói câu nghẹn lòng - Ảnh 2.

Theo quan sát, những chậu hoa này còn khá tươi

ẢNH: CAO AN BIÊN

27 tết: Hoa cúc chất đống nằm la liệt ở TP.HCM, người bán nói câu nghẹn lòng - Ảnh 3.

Phía chủ vườn cho biết do cơn mưa lớn trái mùa bất chợt những ngày trước, chất lượng hoa không tốt, bị thiệt hại nên đành chất thành đống phía trước

ẢNH: CAO AN BIÊN

27 tết: Hoa cúc chất đống nằm la liệt ở TP.HCM, người bán nói câu nghẹn lòng - Ảnh 4.

"Sáng nay, vườn chúng tôi từ Vĩnh Long (Bến Tre cũ) chở thêm nhiều xe hàng mới, không còn chỗ chất nên đành lựa những chậu hoa không còn đẹp vì mưa chất đống phía trước. Làm vậy thì coi như không còn buôn bán được gì nhưng đành chịu. Sáng nay có một sư thầy thấy bông vẫn còn dùng được nên xin về cho chùa, tôi cũng đồng ý luôn", chị chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

27 tết: Hoa cúc chất đống nằm la liệt ở TP.HCM, người bán nói câu nghẹn lòng - Ảnh 5.

Dù tiếc những chậu hoa cúc, song nhà vườn cho biết vẫn mong muốn được bán những chậu đẹp nhất, chất lượng nhất cho khách. Hiện tại, giá mỗi cặp hoa cúc ở đây dao động từ 150.000 - 200.000 đồng tùy kích cỡ

ẢNH: CAO AN BIÊN

27 tết: Hoa cúc chất đống nằm la liệt ở TP.HCM, người bán nói câu nghẹn lòng - Ảnh 6.

"Giờ không biết nói sao! Bỏ bao nhiêu hoa đây coi như mất trắng tiền xe chở lên. Nhưng biết sao giờ!", chị chủ nghẹn ngào nói

ẢNH: CAO AN BIÊN

27 tết: Hoa cúc chất đống nằm la liệt ở TP.HCM, người bán nói câu nghẹn lòng - Ảnh 7.

Thời điểm này, không khí mua bán ở chợ tết Bình Đông nhộn nhịp, những chuyến xe hoa liên tục được chở đi khi khách "chốt đơn"

ẢNH: CAO AN BIÊN

27 tết: Hoa cúc chất đống nằm la liệt ở TP.HCM, người bán nói câu nghẹn lòng - Ảnh 8.

Nhiều nhà vườn hy vọng năm nay buôn bán thuận lợi

ẢNH: CAO AN BIÊN

27 tết: Hoa cúc chất đống nằm la liệt ở TP.HCM, người bán nói câu nghẹn lòng - Ảnh 9.

Những chậu hoa cúc mâm xôi, hoa mai, hoa giấy rực rỡ nhiều tuyến đường ở TP.HCM khiến nhiều người cảm thấy không khí mùa xuân ngập tràn

ẢNH: CAO AN BIÊN

27 tết: Hoa cúc chất đống nằm la liệt ở TP.HCM, người bán nói câu nghẹn lòng - Ảnh 11.

Nhà vườn hy vọng từ nay đến tết thời tiết thuận lợi để không ảnh hưởng tới chất lượng của hoa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
