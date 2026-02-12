Bất ngờ hoa tết ở TP.HCM: Nhà vườn gặp khách sộp, liền lì xì ngược lại khách

Bà Út, một nhà vườn từ Vĩnh Long (Bến Tre cũ) năm nay mang lên TP.HCM hàng ngàn chậu hoa giấy, ớt kiểng, cúc mâm xôi... để bán dịp tết. "Năm ngoái, tôi bán ở chợ hoa Trên bến dưới thuyền, nhưng năm nay tôi để chỗ đó lại cho người thân, còn tôi lần đầu ra đây bán", bà chia sẻ