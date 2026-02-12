Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng
TP.HCM - Những phận đời hoa tết:

Bất ngờ hoa tết ở TP.HCM: Nhà vườn gặp khách sộp, liền lì xì ngược lại khách

Cao An Biên
Cao An Biên
12/02/2026 19:37 GMT+7

Chiều tối nay 25 tháng chạp, bà Út quê miền Tây đang bán hoa tết ở TP.HCM bỗng cười tít mắt khi gặp được khách sộp. Bà làm điều bất ngờ khiến vị khách mua hoa ấm lòng: Lì xì ngược lại khách!

Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 12.2, nhằm ngày 25 tháng chạp, dọc đường Tạ Quang Bửu thuộc chợ hoa tết Bình Đông, phường Bình Đông (TP.HCM, Q.8 cũ) rực rỡ sắc hoa khiến người đến đây cảm nhận rõ mùa xuân ngập tràn. Sát tết, không khí mua bán dần nhộn nhịp.

Bất ngờ hoa tết ở TP.HCM: Nhà vườn gặp khách sộp liền… lì xì ngược lại khách - Ảnh 1.

Đi dọc đường Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP.HCM những ngày cận tết, nhiều người cảm nhận rõ không khí xuân với những sắc hoa rực rỡ dọc hai bên đường từ những nhà vườn chủ yếu từ các tỉnh miền Tây mang hoa lên

ẢNH: CAO AN BIÊN

Bất ngờ hoa tết ở TP.HCM: Nhà vườn gặp khách sộp liền… lì xì ngược lại khách - Ảnh 2.

Không khí mua bán sôi động ở chợ hoa tết Bình Đông, nhiều người ở TP.HCM bắt đầu mua hoa để "mang tết về nhà" hoặc trang trí cho cơ quan, công ty dịp năm mới cận kề

ẢNH: CAO AN BIÊN

Bất ngờ hoa tết ở TP.HCM: Nhà vườn gặp khách sộp liền… lì xì ngược lại khách - Ảnh 3.

Dọc đường Tạ Quang Bửu đông đúc xe

ẢNH: CAO AN BIÊN

Bất ngờ hoa tết ở TP.HCM: Nhà vườn gặp khách sộp liền… lì xì ngược lại khách - Ảnh 4.

Quất, cúc mâm xôi, cúc vạn thọ, mai, hoa giấy... rực rỡ một góc đường khiến ai đi ngang cũng ngoái nhìn

ẢNH: CAO AN BIÊN

Bất ngờ hoa tết ở TP.HCM: Nhà vườn gặp khách sộp liền… lì xì ngược lại khách - Ảnh 5.

Nhiều người tìm mua chậu quất ưng ý về nhà chưng tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Bất ngờ hoa tết ở TP.HCM: Nhà vườn gặp khách sộp liền… lì xì ngược lại khách - Ảnh 6.

Bà Út, một nhà vườn từ Vĩnh Long (Bến Tre cũ) năm nay mang lên TP.HCM hàng ngàn chậu hoa giấy, ớt kiểng, cúc mâm xôi... để bán dịp tết. "Năm ngoái, tôi bán ở chợ hoa Trên bến dưới thuyền, nhưng năm nay tôi để chỗ đó lại cho người thân, còn tôi lần đầu ra đây bán", bà chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Bất ngờ hoa tết ở TP.HCM: Nhà vườn gặp khách sộp liền… lì xì ngược lại khách - Ảnh 7.

Chiều 25 tết, bà Út gặp một khách "sộp" mua gần chục chậu hoa giấy về trang trí ở cơ quan. "Tôi giảm giá 20.000 đồng/cặp cho khách, còn 180.000 đồng/cặp. Khách cười nói chốt luôn. Lúc tính tiền, vì tôi không nhận chuyển khoản được nên khách phải trả tiền mặt, thiếu 10.000 đồng nên tôi lì xì cho khách luôn", bà cười kể

ẢNH: CAO AN BIÊN

Bất ngờ hoa tết ở TP.HCM: Nhà vườn gặp khách sộp liền… lì xì ngược lại khách - Ảnh 8.

Bất ngờ hoa tết ở TP.HCM: Nhà vườn gặp khách sộp liền… lì xì ngược lại khách - Ảnh 9.

Người bán nhiệt tình hỗ trợ khách chọn được hoa ưng ý, thuận mua vừa bán

ẢNH: CAO AN BIÊN

Bất ngờ hoa tết ở TP.HCM: Nhà vườn gặp khách sộp liền… lì xì ngược lại khách - Ảnh 10.

Hôm nay 25 tết, anh Sang mới mang gần 1.000 chậu hoa cúc vạn thọ lên TP.HCM bán. Anh cho biết mỗi cặp giá 200.000 đồng được chuyển từ Vĩnh Long lên. "Tôi cũng chưa biết tình hình buôn bán thế nào, vì sáng giờ mới bán vài cặp à. Hy vọng vài bữa bán hết", anh nói

ẢNH: CAO AN BIÊN

Bất ngờ hoa tết ở TP.HCM: Nhà vườn gặp khách sộp liền… lì xì ngược lại khách - Ảnh 11.

Càng về giờ chiều tối, không khí chợ hoa càng sôi động hơn. Người bán hoa hy vọng năm nay là một mùa tết "buôn may bán đắt"

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

Tin liên quan

Làng hoa Mỹ Phong ở Đồng Tháp rạo rực, gần 1 triệu giỏ hoa tết ra phố

Làng hoa Mỹ Phong ở Đồng Tháp rạo rực, gần 1 triệu giỏ hoa tết ra phố

Gần 1 triệu giỏ hoa tết ở phường Mỹ Phong (Đồng Tháp) đang được người dân vận chuyển xuống phố, tạo nên không khí vô cùng rộn ràng những ngày giáp tết.

Ảnh ép hoa tết nở đúng ngày lan truyền mạng xã hội: Thật hay chỉ cho vui?

Hoa tết độc lạ: Nhất chi mai xứ lạnh vượt 3 ngày đường lên tới cao nguyên

Khám phá thêm chủ đề

hoa tết chợ hoa tết mua hoa tết ở tphcm Lì xì trả giá hoa tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận