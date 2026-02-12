Bất ngờ hoa tết ở TP.HCM: Nhà vườn gặp khách sộp, liền lì xì ngược lại khách

Ghi nhận của
Thanh Niên chiều nay 12.2, nhằm ngày 25 tháng chạp, dọc đường Tạ Quang Bửu thuộc chợ hoa tết Bình Đông, phường Bình Đông (TP.HCM, Q.8 cũ) rực rỡ sắc hoa khiến người đến đây cảm nhận rõ mùa xuân ngập tràn. Sát tết, không khí mua bán dần nhộn nhịp.
Đi dọc đường Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP.HCM những ngày cận tết, nhiều người cảm nhận rõ không khí xuân với những sắc hoa rực rỡ dọc hai bên đường từ những nhà vườn chủ yếu từ các tỉnh miền Tây mang hoa lên
Không khí mua bán sôi động ở chợ hoa tết Bình Đông, nhiều người ở TP.HCM bắt đầu mua hoa để "mang tết về nhà" hoặc trang trí cho cơ quan, công ty dịp năm mới cận kề
Dọc đường Tạ Quang Bửu đông đúc xe
Quất, cúc mâm xôi, cúc vạn thọ, mai, hoa giấy... rực rỡ một góc đường khiến ai đi ngang cũng ngoái nhìn
Nhiều người tìm mua chậu quất ưng ý về nhà chưng tết
Bà Út, một nhà vườn từ Vĩnh Long (Bến Tre cũ) năm nay mang lên TP.HCM hàng ngàn chậu hoa giấy, ớt kiểng, cúc mâm xôi... để bán dịp tết. "Năm ngoái, tôi bán ở chợ hoa Trên bến dưới thuyền, nhưng năm nay tôi để chỗ đó lại cho người thân, còn tôi lần đầu ra đây bán", bà chia sẻ
Chiều 25 tết, bà Út gặp một khách "sộp" mua gần chục chậu hoa giấy về trang trí ở cơ quan. "Tôi giảm giá 20.000 đồng/cặp cho khách, còn 180.000 đồng/cặp. Khách cười nói chốt luôn. Lúc tính tiền, vì tôi không nhận chuyển khoản được nên khách phải trả tiền mặt, thiếu 10.000 đồng nên tôi lì xì cho khách luôn", bà cười kể
Người bán nhiệt tình hỗ trợ khách chọn được hoa ưng ý, thuận mua vừa bán
Hôm nay 25 tết, anh Sang mới mang gần 1.000 chậu hoa cúc vạn thọ lên TP.HCM bán. Anh cho biết mỗi cặp giá 200.000 đồng được chuyển từ Vĩnh Long lên. "Tôi cũng chưa biết tình hình buôn bán thế nào, vì sáng giờ mới bán vài cặp à. Hy vọng vài bữa bán hết", anh nói
Càng về giờ chiều tối, không khí chợ hoa càng sôi động hơn. Người bán hoa hy vọng năm nay là một mùa tết "buôn may bán đắt"
