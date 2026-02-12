Chợ hoa Tết Bình Đông: Hơn 500 gian hàng đặc sản, cây cảnh phục vụ mua sắm tết

Chợ hoa Tết Bình Đông (phường Bình Đông, TP.HCM) năm nay quy tụ hơn 500 gian hàng, trưng bày đa dạng cây cảnh, hoa kiểng và nông sản đặc trưng nhiều vùng miền. Nhiều loại trái cây lạ thu hút người xem như bưởi đỏ nhung, bưởi bồng, mít thướt cùng các giống lai độc đáo như vú sữa ăn được cả vỏ, vú sữa thơm mùi xoài, mận thơm mùi mía, na mang hương sầu riêng. Bên cạnh đó, hoa cúc, hoa giấy, hoa lan, vạn thọ, mai vàng được trưng bày nổi bật, tạo nên không gian xuân rực rỡ, đáp ứng nhu cầu hoa tết của người dân TP.HCM.

Tối 11.2, tức 23 tháng chạp, Chợ hoa Tết Bình Đông mừng Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc trên tuyến đường Tạ Quang Bửu (phường Bình Đông, TP.HCM) ẢNH: NHẬT THỊNH

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Yến Oanh, Phó chủ tịch UBND phường Bình Đông, Trưởng ban tổ chức cho biết: "Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, hoạt động thương mại trực tuyến ngày càng phát triển, chợ hoa tết truyền thống vẫn giữ được hồn Xuân rất riêng, là nhịp cầu gắn kết những giá trị truyền thống với cuộc sống hiện đại" ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tham quan các gian hàng và thăm hỏi các tiểu thương ẢNH: NHẬT THỊNH

Gian hàng trải nghiệm gói và nấu bánh tét thu hút đông đảo người dân tham gia, trong đó có nhiều kiều bào về quê đón tết ẢNH: NHẬT THỊNH

Các đại biểu và người dân thưởng thức những đòn bánh tét vừa ra lò ẢNH: NHẬT THỊNH

Không khí mua sắm tết nhộn nhịp tại Chợ hoa Tết Bình Đông ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại biểu nước ngoài tham quan, mua sắm và tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng tại Chợ hoa Tết Bình Đông ẢNH: NHẬT THỊNH

“Tôi đi một vòng các gian hàng, cảm nhận rõ không khí tết. Hoa kiểng, trái cây, đặc sản bày bán phong phú, nhìn rất thích mắt. Các sản phẩm ở đây cũng phù hợp dịp tết nên tôi chọn mua ít quà mang về cho gia đình”, cô Trần Thị Thanh Hiếu (ở phường Bình Đông) chia sẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiểu thương bày bán hoa mai, cúc, vạn thọ dọc tuyến đường bên ngoài chợ ẢNH: NHẬT THỊNH

Dọc tuyến đường bên ngoài chợ, hoa cúc, hoa giấy, hoa lan, vạn thọ, mai vàng phủ kín hai bên lối đi. Trời lất phất mưa, tiểu thương vừa che bạt giữ hoa, vừa mong những ngày tới nắng ráo để người mua đông hơn khi tết cận kề ẢNH: NHẬT THỊNH