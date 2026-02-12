Chợ hoa Tết Bình Đông: Hơn 500 gian hàng đặc sản, cây cảnh phục vụ mua sắm tết

Với hơn 500 gian hàng cây cảnh, đặc sản và hoạt động trải nghiệm gói bánh, Chợ hoa Tết Bình Đông trở thành điểm đến mua sắm tết sôi động của người dân TP.HCM.
Chợ hoa Tết Bình Đông (phường Bình Đông, TP.HCM) năm nay quy tụ hơn 500 gian hàng, trưng bày đa dạng cây cảnh, hoa kiểng và nông sản đặc trưng nhiều vùng miền. Nhiều loại trái cây lạ thu hút người xem như bưởi đỏ nhung, bưởi bồng, mít thướt cùng các giống lai độc đáo như vú sữa ăn được cả vỏ, vú sữa thơm mùi xoài, mận thơm mùi mía, na mang hương sầu riêng. Bên cạnh đó, hoa cúc, hoa giấy, hoa lan, vạn thọ, mai vàng được trưng bày nổi bật, tạo nên không gian xuân rực rỡ, đáp ứng nhu cầu hoa tết của người dân TP.HCM.
“Tôi đi một vòng các gian hàng, cảm nhận rõ không khí tết. Hoa kiểng, trái cây, đặc sản bày bán phong phú, nhìn rất thích mắt. Các sản phẩm ở đây cũng phù hợp dịp tết nên tôi chọn mua ít quà mang về cho gia đình”, cô Trần Thị Thanh Hiếu (ở phường Bình Đông) chia sẻ
Bình luận (0)