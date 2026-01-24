Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Chợ hoa tết Bình Đông 2026: Hơn 500 gian hàng, phố ông đồ có gì đặc biệt?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
24/01/2026 12:34 GMT+7

Chợ hoa tết Bình Đông 2026 quy tụ hơn 500 gian hàng với nhiều điểm nhấn như phố ông đồ, trải nghiệm gói và nấu bánh tét... Đây hứa hẹn là điểm thu hút người dân, du khách dịp Tết Bính Ngọ.

Ngày 24.1, UBND phường Bình Đông (TP.HCM) thông tin về việc tổ chức chợ hoa tết Bình Đông - Xuân Bính Ngọ 2026. Đây hứa hẹn là điểm đến mua sắm, vui chơi, trải nghiệm văn hóa đặc sắc của người dân và du khách.

Chợ hoa tết Bình Đông 2026: Hơn 500 gian hàng, phố ông đồ có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Chợ hoa tết Bình Đông - Xuân Bính Ngọ 2026 quy tụ hơn 500 gian hàng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo UBND phường Bình Đông, chợ hoa tết Bình Đông - Xuân Bính Ngọ 2026 có quy mô hơn 500 gian hàng. Trong đó, khoảng 420 gian hàng dành cho hoa, cây kiểng, còn lại là 80 gian hàng trưng bày, kinh doanh nông sản, sản phẩm đạt chuẩn OCOP và ẩm thực phục vụ nhu cầu mua sắm tết đa dạng của người dân.

Điểm đặc biệt và cũng là "thương hiệu" riêng của chợ hoa Bình Đông chính là không gian "Ngôi nhà chung". Tại đây, nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền, chất lượng cao được quy tụ từ các tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp và TP.HCM. Không gian này không chỉ mang ý nghĩa trưng bày, kinh doanh mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Chợ hoa tết Bình Đông 2026: Hơn 500 gian hàng, phố ông đồ có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Những chậu hoa tết rực rỡ sắc màu được nông dân miền Tây chở lên bán tết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dọc các tuyến đường, không gian "Đường cờ Tổ quốc" cùng chủ đề "Xuân về trên phố Bình Đông" cũng sẽ được đầu tư trang trí đồng bộ, tạo điểm check-in cho người dân.

Một hoạt động thu hút đông đảo người tham quan là phố ông đồ, được dựng theo phong cách xưa với hình ảnh mài mực, viết thư pháp trên giấy đỏ. Du khách có thể xin chữ, mua câu đối, tranh họa hoặc đặt viết lời chúc đầu xuân để cầu mong một năm mới an lành, may mắn.

Bên cạnh đó, gian hàng trải nghiệm gói và nấu bánh tét cũng là điểm nhấn mang đậm màu sắc truyền thống. Tại đây, người dân và du khách được trực tiếp tham gia gói bánh dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, qua đó hiểu thêm về phong tục tết và giá trị văn hóa dân gian.

Chợ hoa tết bắt đầu từ 15 tháng chạp

Chợ hoa tết Bình Đông - Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 2.2 đến 12 giờ ngày 16.2 (tức từ 15 đến trưa 29 tháng chạp). Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 19 giờ ngày 11.2 (24 tháng chạp). Các chương trình đờn ca tài tử và biểu diễn nghệ thuật sẽ diễn ra hằng đêm từ 12 - 15.2 tại các tuyến đường Tạ Quang Bửu, đường số 1, đường số 6.

Chợ hoa tết Bình Đông 2026: Hơn 500 gian hàng, phố ông đồ có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Đây hứa hẹn là điểm thu hút đông đảo người dân, du khách dịp Tết Bính Ngọ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài các hoạt động trưng bày, mua bán, chợ hoa còn có nhiều chương trình sôi nổi như biểu diễn lân - sư - rồng trong đêm khai mạc, diễu hành xe đạp hoa cùng loạt hội thi hấp dẫn như thi ảnh nghệ thuật "Bình Đông - Mùa xuân khát vọng", thi viết thư pháp chữ Việt "Nét chữ đầu xuân" và thi trang trí xe đạp hoa từ vật liệu tái chế nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Tin liên quan

Hoa tết trải dài dọc đường đến thủ phủ Chợ Lách: Cảnh bất ngờ gây xúc động

Hoa tết trải dài dọc đường đến thủ phủ Chợ Lách: Cảnh bất ngờ gây xúc động

Từ phường Bến Tre về thủ phủ hoa tết Chợ Lách, hai bên đường người dân chưng những chậu cúc mâm xôi nở bung vàng rực, ủng hộ nông dân gặp khó khăn vì hoa nở sớm.

Điều bất ngờ sau 3 tiếng giải cứu hoa tết ở TP.HCM

Hoa tết bung nở đầu tháng chạp: Vì sao nhiều người ở TP.HCM vẫn mua không chần chừ?

Khám phá thêm chủ đề

hoa tết chợ hoa tết 2021 Bình Đông Chợ hoa tết bình đông tết bính ngọ TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận