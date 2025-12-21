Chuối bàn tay, na sầu riêng... gây tò mò tại phiên chợ nông sản vùng miền Bình Đông

Không chỉ hội tụ các món ăn đặc sản 3 miền, phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông tổ chức tại khu vực tuyến đường Tạ Quang Bửu, đường số 6 (phường Bình Đông) còn gây tò mò với nhiều loại trái cây độc lạ.

Phiên chợ quy tụ 120 gian hàng nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, ẩm thực dân gian và nghệ thuật truyền thống.

Chuối bàn tay được nhiều người lựa chọn trưng trên bàn thờ, thắp hương với mong muốn mang lại may mắn cho gia đình ẢNH: THÁI HÒA

Đặc biệt, thu hút khách tham quan là sự xuất hiện của những nông sản độc lạ chuối bàn tay (Gia Kiệm), bưởi và nấm đông trùng hạ thảo (Minh Hưng, Đồng Nai). Bên cạnh đó, khu vực miền núi và cao nguyên cũng gửi đến những sản vật núi rừng từ vùng đất A Lưới (TP.Huế).

Na sầu riêng là một trong những loại trái cây thu hút nhiều người tại phiên chợ ẢNH: THÁI HÒA

Tại gian hàng của Công ty Lê Gia, sản phẩm chuối bàn tay cầu nguyện có xuất xứ từ Malaysia nhận được nhiều sự quan tâm. Chị Lê Thị Út (49 tuổi) cho biết, loại chuối này có hàm lượng dinh dưỡng cao, được trồng hơn một năm và phải chăm sóc đúng kỹ thuật mới cho ra thành phẩm, giá bán 90.000 đồng/kg.

Các loại bí mì sợi, bí giọt nước, bí hạt dẻ và bí hạt đậu được chị Trang mang từ Đà Lạt đến phiên chợ ẢNH: THÁI HÒA

"Nhiều khách mua chuối về thắp hương với mong muốn mang lại may mắn", chị Út chia sẻ. Ngoài ra, gian hàng còn bày bán gạo mùa chỉ thu hoạch một vụ trong năm, cũng được người tiêu dùng tìm mua.

Ở gian hàng đối diện của HTX Vườn Nhà Đà Lạt, các loại bí mì sợi và bí giọt nước thu hút nhiều người ghé xem. Chị Huyền Trang (40 tuổi) cho biết, sản phẩm được bán với giá 80.000 đồng/kg, là mặt hàng độc quyền của gian hàng. "Những loại bí này hấp lên ăn rất ngon, tốt cho sức khỏe và đặc biệt là có thể ăn được cả vỏ", chị Trang nói.

Một trong những quầy trái cây thu hút sự chú ý là gian hàng Tâm Ngọc, nơi bày bán nhiều loại trái cây độc lạ như mít thước, na sầu riêng, vú sữa ăn được cả vỏ, bưởi và dừa tạo hình.

Bưởi da xanh mini tạo hình được đánh giá khó thực hiện hơn các loại khác do quy trình công phu và tốn nhiều thời gian ẢNH: THÁI HÒA

Với bưởi da xanh mini tạo hình, chị Ngọc Châu (42 tuổi) cho biết phải lựa chọn kỹ từng quả đạt chuẩn, gò ép vào khuôn rồi tiếp tục sàng lọc trước khi đưa ra bán. Vì độ công phu cao, giá mỗi trái bưởi dao động từ 200.000 - 700.000 đồng. Theo chị Châu, sản phẩm bán chạy nhất tại quầy là vú sữa Đài Loan, bởi có mùi thơm như sữa bò nhưng khi ăn lại có vị xoài lạ miệng.

Lần đầu đến tham quan phiên chợ, bà Kim Châu (60 tuổi) cho biết ấn tượng với sự đa dạng của các mặt hàng, từ nông sản đến những sản phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày. "Nhiều loại trái cây tôi chưa từng thấy ngoài chợ, giá cũng vừa phải nên mua về ăn thử", bà Châu nói, đồng thời cho biết đặc biệt quan tâm đến các loại rau củ và trái cây tốt cho sức khỏe.

Trong khi đó, chị Thùy Duyên (50 tuổi) đã quay lại phiên chợ lần thứ hai sau ngày khai mạc. Theo chị Duyên, các sản phẩm tại đây có nhiều điểm mới lạ, ít trùng với hàng bán ngoài chợ truyền thống. "Tôi thấy thích nên rủ thêm bạn bè đến mua tiếp, vừa tham quan vừa trải nghiệm", chị Duyên chia sẻ.

Những loại trái cây đặc sản tại lễ hội ẢNH: NGUYỄN HỮU AN

Phiên chợ nông sản vùng miền phường Bình Đông diễn ra từ ngày 19 - 27.12, quy tụ nhiều sản phẩm nông sản và ẩm thực đặc trưng từ khắp các vùng miền, mang đến cho người dân TP.HCM những trải nghiệm mua sắm mới mẻ dịp cuối năm.

Mỗi địa phương tham gia đều mang đến đặc sản, chẳng hạn như tỉnh Lâm Đồng gây ấn tượng với ớt trái cây, bí mì sợi, hồng treo gió và các loại nông sản sấy lạnh công nghệ cao.

Tây Ninh giới thiệu bánh tráng, muối, lạp tôm và gạo tím. Khánh Hòa mang đến những sản phẩm cao cấp từ yến sào thiên nhiên, rong nho và rượu vang nho Việt Nam. Đồng Tháp tập trung quảng bá hệ sinh thái sản phẩm OCOP đặc trưng từ sen. Vĩnh Long góp mặt với các dòng sản phẩm tinh chế từ mật ong của xã Hưng Khánh Trung.

Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông quy tụ 120 gian hàng và sẽ hướng tới tổ chức thường niên ẢNH: NGUYỄN HỮU ÂN

Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông còn là nơi trình diễn của những giống cây ăn trái độc đáo từ các hộ kinh doanh tại phường Bình Đông như bưởi đỏ nhung, bưởi bồng, mít thướt; các giống quả lai hương vị đặc sắc: vú sữa ăn được cả vỏ, vú sữa thơm mùi xoài, mận thơm mùi mía và đặc biệt là na thơm mùi sầu riêng.

Bà Vũ Yến Oanh, Phó chủ tịch UBND phường Bình Đông chia sẻ, với những kỳ vọng, nỗ lực và quyết tâm, phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông đang hướng tới một tương lai phát triển nông nghiệp, kinh tế mạnh mẽ và bền vững. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc là một sự kiện thường niên, mà sẽ trở thành một thương hiệu uy tín, một điểm đến không thể thiếu cho những người yêu mến nông sản Việt Nam.