Món ngon ba miền hội tụ: Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông hút khách

Tối 19.12, phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông lần đầu tiên được tổ chức trên tuyến đường số 1 và đường số 6 (phường Bình Đông, TP.HCM) đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm.

Phiên chợ mang đến không gian giao thương kết hợp trải nghiệm văn hóa vùng miền ngay giữa lòng TP.HCM, góp phần kết nối cung - cầu, quảng bá nông sản, đặc sản địa phương và thúc đẩy thương mại nội địa.

Người dân đến trải nghiệm ẩm thực ở phiên chợ nông sản Bình Đông trước giờ khai mạc ẢNH: THÁI HÒA

Tại phiên chợ, người dân được mua các sản phẩm là đặc sản đến từ nhiều vùng miền. Chị Lưu Như (28 tuổi), quản lý quầy hàng bán các sản phẩm từ mật hoa dừa, đặc sản Vĩnh Long (Trà Vinh trước đây) cho biết: "Từ 5 giờ sáng, tôi có mặt để chuẩn bị gian hàng, sẵn sàng đón khách, bán đến khi hết khách thì mình mới đóng cửa quầy".

Các sản phẩm được trưng bày tại quầy gồm dừa cô đặc, đường hoa dừa hữu cơ, nước tương, trong đó nước mật hoa dừa là mặt hàng được nhiều khách hàng quan tâm, lựa chọn. Chị Như kỳ vọng trong những ngày tiếp theo, phiên chợ sẽ tiếp tục thu hút đông người dân đến tham quan và mua sắm.

120 gian hàng quy tụ trong phiên chợ nông sản vùng miền Bình Đông lần đầu tổ chức ẢNH: THÁI HÒA

Quản lý quầy nước mắm truyền thống Thiên Lộc, chị Xuân Thảo (34 tuổi) đã phải chuẩn bị khoảng 1 tháng trước khi phiên chợ diễn ra. Đến với phiên chợ, chị Thảo đã mang những lu ủ mắm từ làng nghề cá Phước Hải, làm từ cá cơm nguyên chất để khách hàng thấy được quy trình làm mắm trực tiếp.

Với các sản phẩm dao động từ vài chục đến 200.000 đồng, quầy nước mắm truyền thống được các ông bà lớn tuổi ưa thích.

Bên cạnh các quầy bán sản phẩm nông sản ra còn có các gian hàng ẩm thực phục vụ cho du khách. Anh Chí Linh (46 tuổi), sống gần khu hội chợ ẩm thực cho biết không gian phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông rất đặc sắc và vui nhộn.

Những món bánh dân gian Nam bộ luôn thu hút thực khách ẢNH: THÁI HÒA

Khi biết thông tin về sự kiện, anh cũng rất háo hức muốn thử các món ăn ở đây. Tuy nhiên, anh hy vọng chất lượng món ăn sẽ được cải thiện nhiều hơn để khách hàng tham gia phiên chợ có thể thử được nhiều món ăn ngon hơn.

Chị Ngô Thanh (39 tuổi), cư dân phường Bình Đông đã rất háo hức khi biết đến tin phiên chợ nông sản được tổ chức tại khu vực sinh sống. Đến với sự kiện, chị cùng bạn đã tranh thủ mua một số loại trái cây cùng các loại bánh đặc trưng của miền Tây. "Không khí náo nhiệt giống như các lễ hội dịp tết vậy, tan làm là tôi và bạn ghé qua đây liền", chị Thanh nói.

Trái cây độc, lạ đổ bộ phiên chợ nông sản

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Yến Oanh, Phó chủ tịch UBND phường Bình Đông cho biết, phiên chợ nông sản vùng miền Bình Đông chính là sự tiếp nối truyền thống hoạt động Chợ hoa xuân quận 8 trước đây.



Phiên chợ nông sản vùng miền Bình Đông không chỉ là một sự kiện thương mại đơn thuần, mà còn là một biểu tượng văn hóa, một điểm hẹn giao lưu giữa các vùng miền, nơi tinh hoa nông sản Việt được hội tụ và lan tỏa.



Khu vực bày bán trái cây và nông sản tươi cũng xuất hiện tại phiên chợ ẢNH: NGỌC NGỌC

"Được tổ chức thường niên, phiên chợ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nội địa, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của từng địa phương", bà Vũ Yến Oanh chia sẻ.

Phiên chợ quy tụ hơn 120 gian hàng nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, ẩm thực dân gian và nghệ thuật truyền thống đến từ các tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Tháp; các phường, xã thuộc TP.Huế, tỉnh Vĩnh Long, Đồng Nai, TP.HCM...

Phiên chợ có các loại nông sản mới lạ, thu hút sự hiếu kỳ của người tiêu dùng như: chuối bàn tay (Gia Kiệm, Đồng Nai), bưởi và nấm đông trùng hạ thảo (Minh Hưng, Đồng Nai). Phiên chợ còn là nơi trình diễn của những giống cây ăn trái độc đáo từ các hộ kinh doanh tại phường Bình Đông như: bưởi đỏ nhung, bưởi bồng, mít thướt; các giống quả lai hương vị đặc sắc: vú sữa ăn được cả vỏ, vú sữa thơm mùi xoài, mận thơm mùi mía và đặc biệt là na thơm mùi sầu riêng.



Sản phẩm OCOP của các địa phương tham gia phiên chợ ẢNH: THÁI HÒA

Phiên chợ được tổ chức với nhiều chuỗi hoạt động đặc sắc, để người dân có thể cảm nhận được hương vị quê hương qua từng sản phẩm, từng món ăn, từng giai điệu âm nhạc, làn điệu dân ca Nam bộ, trực tiếp trải nghiệm làm bánh dân gian với sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân …

Phiên chợ diễn ra từ ngày 19 - 27.12. Ngay trước khi khai mạc, các gian hàng, đặc biệt là khu vực ăn uống, đã được kiểm tra chất lượng sản phẩm nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Gian hàng gạo ST25 thu hút nhiều người dân ghé mua trong ngày khai mạc phiên chợ ẢNH: THÁI HÒA

Trong suốt thời gian diễn ra phiên chợ, công tác kiểm tra tiếp tục được duy trì, các chủ gian hàng được nhắc nhở tuân thủ quy định về đeo khẩu trang, sử dụng bao tay khi chế biến và phục vụ, góp phần mang đến trải nghiệm an tâm cho người dân và du khách.