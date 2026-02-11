Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền'

Chiều 23 tháng chạp, Bến Bình Đông (phường Bình Đông, TP.HCM) trở nên rộn ràng khi ghe thuyền chở hoa miền Tây nối nhau cập bến. Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" bắt đầu nhộn nhịp, người dân đến tham quan, mua sắm.... không khí tết đang phủ khắp phố phường.
Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 10.2, nhằm ngày 23 tháng chạp âm lịch, không khí chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" tại Bến Bình Đông, TP.HCM bắt đầu sôi động khi các ghe thuyền chở hoa từ miền Tây lần lượt cập bến, neo dọc tuyến kênh Tàu Hủ. Trên bến, người dân tham quan, lựa chọn hoa Tết, dưới thuyền, tiểu thương khẩn trương sắp xếp hàng hóa.
Theo các thương lái, mỗi năm lên TP.HCM đều trông chờ vào sức mua của thị trường. Ai cũng mong việc buôn bán thuận lợi để sớm trở về quê sum họp đón tết cùng gia đình
