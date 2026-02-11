Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền'

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
11/02/2026 05:45 GMT+7

Chiều 23 tháng chạp, Bến Bình Đông (phường Bình Đông, TP.HCM) trở nên rộn ràng khi ghe thuyền chở hoa miền Tây nối nhau cập bến. Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" bắt đầu nhộn nhịp, người dân đến tham quan, mua sắm.... không khí tết đang phủ khắp phố phường.

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 10.2, nhằm ngày 23 tháng chạp âm lịch, không khí chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" tại Bến Bình Đông, TP.HCM bắt đầu sôi động khi các ghe thuyền chở hoa từ miền Tây lần lượt cập bến, neo dọc tuyến kênh Tàu Hủ. Trên bến, người dân tham quan, lựa chọn hoa Tết, dưới thuyền, tiểu thương khẩn trương sắp xếp hàng hóa.

Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền' - Ảnh 1.

Ghi nhận tại khu vực trung tâm chợ hoa Bến Bình Đông, những ngày này ghe chở mai bắt đầu cập bến nhiều hơn, chủ yếu đến từ các vùng trồng hoa miền Tây như Chợ Lách (Vĩnh Long), Sa Đéc, Cai Lậy (Đồng Tháp)…

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền' - Ảnh 2.

Khi có khách hỏi mua, các thương nhân đưa từng gốc mai từ ghe lên bờ để khách tiện xem và lựa chọn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền' - Ảnh 3.

Theo một thương lái, tiền thuê ghe năm nay khoảng 15 – 18 triệu đồng/chuyến, có thể chở hơn 1.000 chậu hoa cỡ nhỏ và trung bình

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền' - Ảnh 4.

Hình ảnh quen thuộc tại chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” là những tấm ván gỗ bắc tạm từ ghe lên bờ để vận chuyển hoa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền' - Ảnh 7.

Theo ghi nhận, hoa mai miền Tây được bày bán nhiều nhất, chiếm phần lớn các ghe, sạp với đa dạng kích cỡ, thế dáng và mức giá. Xen kẽ là hoa hồng, hoa cúc, hoa giấy…

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền' - Ảnh 9.

Năm nay tôi chọn đưa lên nhiều mai cỡ nhỏ và trung bình vì dễ bán, hợp túi tiền của người mua. Làm nghề này quen rồi, cứ đến hẹn lại theo ghe lên bến, chỉ mong năm nay mua bán thuận lợi để có chút dư về ăn tết với gia đình", anh Nguyễn Đức Hoàng (quê Đồng Tháp) chia sẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền' - Ảnh 6.

“Nhà tôi ở gần đây nên tiện ra đây lựa hoa. Tranh thủ mua sớm lựa được cây ưng ý, mang về chăm sóc thêm ít ngày tới tết là vừa đẹp" chú Võ Thanh Sang (ngụ Phường Bình Đông) chia sẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền' - Ảnh 10.

Mai cỡ nhỏ được chào bán phổ biến từ 200.000 – 600.000 đồng/chậu, mai cỡ lớn dao động khoảng 2 – 10 triệu đồng tùy thế, tuổi cây. Theo các tiểu thương, mặt bằng giá năm nay cơ bản ổn định, không biến động nhiều so với năm ngoái

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền' - Ảnh 11.

Còn khoảng một tuần nữa là đến Tết, nhiều tiểu thương vừa cập bến Bình Đông vẫn đang chờ khách đến mua. Ai cũng kỳ vọng những ngày cao điểm sắp tới sức mua sẽ tăng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền' - Ảnh 12.

Nhiều ngày qua, các thương lái từ miền Tây neo ghe tại Bến Bình Đông, ăn ở và sinh hoạt ngay trên thuyền để tiện trông coi hoa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền' - Ảnh 13.
Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền' - Ảnh 14.
Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền' - Ảnh 15.

Theo các thương lái, mỗi năm lên TP.HCM đều trông chờ vào sức mua của thị trường. Ai cũng mong việc buôn bán thuận lợi để sớm trở về quê sum họp đón tết cùng gia đình

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền' - Ảnh 16.

Chợ hoa xuân 'Trên bến dưới thuyền' năm nay diễn ra từ ngày 2.2 - 15.2 (nhằm ngày 15 đến 28 tháng chạp Ất Tỵ). Không gian chợ hoa năm nay kết hợp hình ảnh ghe thuyền, hoa xuân và linh vật năm Bính Ngọ, thể hiện tinh thần khởi đầu thuận lợi, hướng đến sự phát triển, gắn kết giữa phường Phú Định và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền' - Ảnh 17.

Năm nay, chợ hoa xuân bổ sung nhiều chương trình hoạt động như gói, nấu bánh tét Trà Cuôn (Vĩnh Long); biểu diễn đờn ca tài tử trên ghe bầu từ ngày 12 - 15.2

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thuyền ghe chở hoa miền Tây nối dòng cập bến 'Trên bến dưới thuyền' - Ảnh 18.

Không chỉ tái hiện không khí tết xưa, chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo sinh kế cho các hộ kinh doanh hoa kiểng, đặc sản, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, tăng cường sự gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân về

ẢNH: NHẬT THỊNH


Xem thêm bình luận