Độc đáo đường hoa mai vàng Bình Lợi rực rỡ chào xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 9.2 (nhằm ngày 22 tháng chạp), xã Bình Lợi (TP.HCM) đã tưng bừng khai mạc đường hoa mai vàng Bình Lợi, không gian văn hóa đặc trưng của làng nghề mai vàng vừa được công nhận danh hiệu cấp thành phố.

Nâng tầm thương hiệu làng nghề mai vàng Bình Lợi

Tại lễ khai mạc đường hoa mai vàng Bình Lợi, bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi nhấn mạnh, cây mai không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là sản phẩm nông nghiệp chủ lực giúp nâng cao đời sống người dân địa phương.

Sự kiện năm nay càng thêm ý nghĩa khi làng nghề trồng mai vàng Bình Lợi đã chính thức được UBND TP.HCM ban hành quyết định công nhận vào tháng 10.2024.

Lãnh đạo xã Bình Lợi trao quà cho người dân trên địa bàn tại lễ khai mạc đường hoa mai vàng Bình Lợi ẢNH: TRẦN KHA

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Liêm chia sẻ: "Đây là bước tiến quan trọng để xây dựng nông thôn mới hiện đại. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng, đa dạng hóa dịch vụ để đưa thương hiệu mai vàng Bình Lợi trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước mỗi dịp tết đến xuân về".

Dịp này xã Bình Lợi còn tổ chức trao tặng 141 phần quà tết thiết thực cho các hộ gia đình khó khăn và trẻ em trên địa bàn ẢNH: TRẦN KHA

Đường hoa năm nay được tổ chức trên tuyến đường Vườn Thơm với nhiều phân đoạn trưng bày ấn tượng, quy tụ những gốc mai đẹp nhất từ các nghệ nhân, hợp tác xã và hộ dân trên địa bàn.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo HĐND TP.HCM, các sở ngành và đông đảo người dân.

Ấm áp nghĩa tình ngày tết

Không chỉ là không gian thưởng lãm, dịp này xã Bình Lợi còn tổ chức trao tặng 141 phần quà tết thiết thực cho các hộ gia đình khó khăn và trẻ em trên địa bàn. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang lại niềm động viên tinh thần rất lớn cho người dân trước thềm năm mới.

Người dân háo hức đến nhận quà tết ẢNH: TRẦN KHA

Cầm trên tay phần quà vừa nhận, cụ Nguyễn Thị Ngôn (82 tuổi) xúc động: "Năm nào địa phương cũng tổ chức quan tâm đến người già, tôi thấy rất mừng và cảm ơn nhà nước nhiều lắm".

Cùng chung nỗi niềm, bà Nguyễn Thị Hoa (68 tuổi), người đang gánh vác gia đình 6 miệng ăn bằng nghề mua ve chai và nuôi chồng bệnh nặng suốt 15 năm, chia sẻ: "Gia đình khó khăn lắm, nhận được quà của mạnh thường quân và chính quyền giúp đỡ, tôi mừng không sao tả xiết".

Tuyến đường mai được bày biện khá bắt mắt ẢNH: TRẦN KHA

Người dân nô nức đi mua mai ẢNH: TRẦN KHA

Mai vàng Bình Lợi chi chít nụ ẢNH: TRẦN KHA

Mai vàng Bình Lợi bày bán dọc trên đường Vườn Thơm ẢNH: TRẦN KHA

Với sự đầu tư bài bản và những hoạt động nghĩa tình, đường hoa mai vàng Bình Lợi 2026 hứa hẹn sẽ là điểm hẹn du xuân thú vị, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa và bản sắc của vùng đất "thủ phủ" mai vàng phía tây TP.HCM.