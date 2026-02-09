Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Độc đáo đường hoa mai vàng Bình Lợi rực rỡ chào xuân Bính Ngọ 2026

Trần Kha
Trần Kha
09/02/2026 12:51 GMT+7

Đường hoa mai vàng Bình Lợi 2026 mang đến không gian văn hóa đặc sắc, tôn vinh truyền thống và tình người trong cộng đồng, tạo điểm nhấn du xuân.

Sáng 9.2 (nhằm ngày 22 tháng chạp), xã Bình Lợi (TP.HCM) đã tưng bừng khai mạc đường hoa mai vàng Bình Lợi, không gian văn hóa đặc trưng của làng nghề mai vàng vừa được công nhận danh hiệu cấp thành phố.

Nâng tầm thương hiệu làng nghề mai vàng Bình Lợi

Tại lễ khai mạc đường hoa mai vàng Bình Lợi, bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi nhấn mạnh, cây mai không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là sản phẩm nông nghiệp chủ lực giúp nâng cao đời sống người dân địa phương. 

Sự kiện năm nay càng thêm ý nghĩa khi làng nghề trồng mai vàng Bình Lợi đã chính thức được UBND TP.HCM ban hành quyết định công nhận vào tháng 10.2024.

Độc đáo đường hoa mai vàng Bình Lợi rực rỡ chào xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 1.

Lãnh đạo xã Bình Lợi trao quà cho người dân trên địa bàn tại lễ khai mạc đường hoa mai vàng Bình Lợi

ẢNH: TRẦN KHA

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Liêm chia sẻ: "Đây là bước tiến quan trọng để xây dựng nông thôn mới hiện đại. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng, đa dạng hóa dịch vụ để đưa thương hiệu mai vàng Bình Lợi trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước mỗi dịp tết đến xuân về".

Độc đáo đường hoa mai vàng Bình Lợi rực rỡ chào xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 2.

Dịp này xã Bình Lợi còn tổ chức trao tặng 141 phần quà tết thiết thực cho các hộ gia đình khó khăn và trẻ em trên địa bàn

ẢNH: TRẦN KHA

Đường hoa năm nay được tổ chức trên tuyến đường Vườn Thơm với nhiều phân đoạn trưng bày ấn tượng, quy tụ những gốc mai đẹp nhất từ các nghệ nhân, hợp tác xã và hộ dân trên địa bàn. 

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo HĐND TP.HCM, các sở ngành và đông đảo người dân.

Ấm áp nghĩa tình ngày tết

Không chỉ là không gian thưởng lãm, dịp này xã Bình Lợi còn tổ chức trao tặng 141 phần quà tết thiết thực cho các hộ gia đình khó khăn và trẻ em trên địa bàn. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang lại niềm động viên tinh thần rất lớn cho người dân trước thềm năm mới.

Độc đáo đường hoa mai vàng Bình Lợi rực rỡ chào xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 3.

ẢNH: TRẦN KHA

Độc đáo đường hoa mai vàng Bình Lợi rực rỡ chào xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 4.

Người dân háo hức đến nhận quà tết

ẢNH: TRẦN KHA

Cầm trên tay phần quà vừa nhận, cụ Nguyễn Thị Ngôn (82 tuổi) xúc động: "Năm nào địa phương cũng tổ chức quan tâm đến người già, tôi thấy rất mừng và cảm ơn nhà nước nhiều lắm".

Cùng chung nỗi niềm, bà Nguyễn Thị Hoa (68 tuổi), người đang gánh vác gia đình 6 miệng ăn bằng nghề mua ve chai và nuôi chồng bệnh nặng suốt 15 năm, chia sẻ: "Gia đình khó khăn lắm, nhận được quà của mạnh thường quân và chính quyền giúp đỡ, tôi mừng không sao tả xiết".

Độc đáo đường hoa mai vàng Bình Lợi rực rỡ chào xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 5.

ẢNH: TRẦN KHA

Độc đáo đường hoa mai vàng Bình Lợi rực rỡ chào xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 6.

Tuyến đường mai được bày biện khá bắt mắt

ẢNH: TRẦN KHA

Độc đáo đường hoa mai vàng Bình Lợi rực rỡ chào xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 7.

Người dân nô nức đi mua mai

ẢNH: TRẦN KHA

Độc đáo đường hoa mai vàng Bình Lợi rực rỡ chào xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 8.

Mai vàng Bình Lợi chi chít nụ

ẢNH: TRẦN KHA

Độc đáo đường hoa mai vàng Bình Lợi rực rỡ chào xuân Bính Ngọ 2026- Ảnh 9.

Mai vàng Bình Lợi bày bán dọc trên đường Vườn Thơm

ẢNH: TRẦN KHA

Với sự đầu tư bài bản và những hoạt động nghĩa tình, đường hoa mai vàng Bình Lợi 2026 hứa hẹn sẽ là điểm hẹn du xuân thú vị, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa và bản sắc của vùng đất "thủ phủ" mai vàng phía tây TP.HCM.

Tin liên quan

Làng mai Bình Lợi: Bí quyết xuống lá mai vàng giúp hoa nở đều dịp tết

Làng mai Bình Lợi: Bí quyết xuống lá mai vàng giúp hoa nở đều dịp tết

Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026, nông dân làng mai vàng Bình Lợi (TP.HCM) áp dụng bí quyết xuống lá mai vàng giúp tiết kiệm chi phí và hoa nở đều, đúng dịp.

Làng mai vàng Bình Lợi lo lắng vì biển hạn chế tải trọng: Tìm giải pháp linh động

Thủ phủ mai vàng TP.HCM vắng bóng thương lái: Mai đã lặt lá vẫn nằm chờ

Khám phá thêm chủ đề

mai vàng bình lợi Vườn Thơm UBND xã Bình Lợi điểm đến du lịch du khách đường hoa xã Bình Lợi đường mai đường mai vàng TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận